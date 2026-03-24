Megszólalt az Európai Központi Bank vezetője a Magyarországon lefoglalt ukrán pénzekről: nem kertelt, a következmények súlyosak

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke szerint az Európai Unió monetáris stabilitását és az euró nemzetközi szerepét is veszélyezteti az a tavaszi magyar hatósági akció, amelynek során egy ukrán pénzszállítmányt foglaltak le.

A március 5-ről 6-ra virradó éjjel a magyar hatóságok, köztük a Terrorelhárítási Központ munkatársai feltartóztatták az ukrán Oscsadbank két pénzszállító autóját. Az intézkedés során őrizetbe vették a járművek utasait, és jelentős összegű valutát foglaltak le. A történtek miatt Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) elnöke levélben fordult az uniós intézményekhez, konkrét lépéseket várva a helyzet rendezésére.

A megkeresésre Christine Lagarde írásban reagált. Az ukrán jegybank által ismertetett és az EKB szóvivője által a Portfolio megkeresésére megerősített válaszlevélből kiderül, hogy az EKB elnöke egyetért az ukrán fél aggályaival.

Lagarde biztosította az ukrán jegybankot arról, hogy a kérdést az uniós és a magyar diplomáciai párbeszéd során is napirendre tűzi. Ígéretet tett arra, hogy személyesen hívja fel Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének figyelmét az incidensre és a felmerülő pénzügyi kockázatokra, emellett a magyar illetékesekkel is egyeztetni fog.

Bár az Európai Bizottság már megkapta az ukrán jegybank levelét, a testület egyelőre nem reagált nyilvánosan a magyar hatóságok fellépésére.