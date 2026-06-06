Ismét meghátrált a szurkolók előtt a FIFA: rábólintottak egy fontos követelésre

A FIFA saját bevallása szerint azt akarta megakadályozni, hogy a szurkolók bedobják a palackokat, a szurkolók szerint viszont csak nyerészkedni akartak a sima ivóvizen is.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) felülbírálta korábbi döntését, így mégis engedélyezi a puha falú műanyag palackok bevitelét a csütörtökön rajtoló világbajnokság amerikai és kanadai stadionjaiba. A Pénzcentrum tegnap számolt be arról, hogy a FIFA azon döntését, mely szerint tilos lesz műanyag palackokat bevinni a stadionba, elképesztő felháborodás fogadta.

Heimo Schirgi, a szervezet operatív igazgatója arról tájékoztatott, hogy a szurkolók fejenként egyetlen, legfeljebb 590 milliliteres, bontatlan, egyszer használatos műanyag flakont vihetnek be az arénákba. A kemény falú palackok bevitele ugyanakkor továbbra is szigorúan tilos.

A FIFA mindössze két nappal ezelőtt még a teljes tiltást pártolta. Az üvegpalackokra, poharakra, kulacsokra és egyéb merev falú tartályokra vonatkozó biztonsági korlátozások továbbra is érvényben maradnak, mivel a szövetség el akarja kerülni, hogy a bedobált tárgyak sérülést okozzanak a játékosoknak vagy a nézőknek. A 48 csapatos tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi.