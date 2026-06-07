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Otthon

Még mindig nem tűnik el az eső: jól elázik az ország jövő héten, ne rakd még el az ernyőt!

MTI
2026. június 7. 17:03

Nyárias, 30 fok körüli meleggel indul a jövő hét, ám a napos kezdés után a hét közepén egy hidegfront hoz lehűlést, kiadós záporokat és zivatarokat. A hétvégére a csapadékos idő elvonul, így visszatér a kellemes, túlnyomórészt száraz, napsütéses időjárás.

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A HungaroMEt jelentése szerint hétfőn még szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul, miközben a légmozgás gyenge marad. Kedden is folytatódik a meleg időjárás 27 és 32 fok közötti csúcsértékekkel, ám a nyugati és északnyugati tájakon délutántól már megnövekszik a felhőzet. Ezeken a területeken elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket erős, helyenként viharos széllökések kísérhetnek.

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Szerdán már országszerte erőteljesebbé válik a felhőképződés, és szórványosan sok helyen kialakulhat eső. Miközben az ország keleti és déli részein még kitart a 30 fok körüli kánikula, addig nyugaton és északnyugaton már megkezdődik a lehűlés, és egyre többfelé megerősödik az északi szél.

Csütörtökön a frontfelhőzet átvonul az ország felett, amelyből sokfelé, a legnagyobb eséllyel szerda éjjel és csütörtök délelőtt várható csapadék. Napközben nyugat felől fokozatosan csökken az eső esélye, és kisüt a nap, a nappali felmelegedés azonban jelentősen visszaesik, így mindössze 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk az erős, néhol viharos északi szélben.

Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep: a hajnalok kifejezetten hűvösen alakulnak, a hőmérő higanyszála helyenként akár 6 fokig is süllyedhet, délutánra viszont kellemes, 23 és 28 fok közötti értékekre melegszik fel a levegő.

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A hétvégén is megmarad a napos, enyhén felhős időjárás, csupán helyenként alakulhat ki egy-egy rövidebb zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 30 fok, míg vasárnap 22 és 27 fok között változik, amit az időnként megélénkülő északnyugati szél tesz majd még frissebbé.
Címlapkép: Getty Images
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