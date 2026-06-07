FRISS! A Hatoslottó nyerőszámai a 23. héten, vasárnap

400 millió forintért szállhattak harcba a vasárnapi sorsoláson a Hatoslottón játszó szerencsevadászok. Lássuk, volt-e telitalálat!

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az adott játékmezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten 400 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 23. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők:

3; 29; 32; 33; 34; 43

Ezen a héten (23.) nem volt telitalálat a Hatoslottó sorsolásán, így a következő, csütörtöki sorsoláson 480 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények a Hatoslottón:

5 találatos: 763 795 Ft;

4 találatos: 11 680 Ft;

3 találatos: 3 355 Ft.

A Joker nyerőszámai a 23. héten:

0 1 3 9 6 7

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 24. játékhéten így 330 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

További nyeremények a Jokeren:

2 találat: 4 637 db, 2 500 Ft;

3 találat: 442 db, 25 000 Ft;

4 találat: 42 db, 250 000 Ft;

5 találat: 7 db, 2 500 000 Ft.

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