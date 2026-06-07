Szombaton este húzzák az Ötöslottó nyerőszámait, a várható főnyeremény ezen a héten 315 millió forint.
FRISS! A Hatoslottó nyerőszámai a 23. héten, vasárnap
400 millió forintért szállhattak harcba a vasárnapi sorsoláson a Hatoslottón játszó szerencsevadászok. Lássuk, volt-e telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az adott játékmezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten 400 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 23. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők:
3; 29; 32; 33; 34; 43
Ezen a héten (23.) nem volt telitalálat a Hatoslottó sorsolásán, így a következő, csütörtöki sorsoláson 480 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.
További nyeremények a Hatoslottón:
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- 5 találatos: 763 795 Ft;
- 4 találatos: 11 680 Ft;
- 3 találatos: 3 355 Ft.
A Joker nyerőszámai a 23. héten:
0 1 3 9 6 7
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 24. játékhéten így 330 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
További nyeremények a Jokeren:
- 2 találat: 4 637 db, 2 500 Ft;
- 3 találat: 442 db, 25 000 Ft;
- 4 találat: 42 db, 250 000 Ft;
- 5 találat: 7 db, 2 500 000 Ft.
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