Bárki beszállhat Elon Musk űrcégébe: brutális kasza várható a kibocsátáskor, de van egy bökkenő

A részvénykibocsátás különlegessége, hogy a részvények jelentős részét a lakossági befektetőknek tartják fenn, ám a dinamikus növekedésbe vetett hit és a nyereség jelenlegi hiánya komoly árazási kockázatokat hordoz magában - írja a Portfolio.

Pénteken lép tőzsdére a SpaceX, amely iránt már most óriási a kereslet, hiszen a kibocsátást megelőzően a szervező bankok kétszeres túljegyzést regisztráltak. Az 1750 milliárd dollárra becsült tranzakció az év egyik legnagyobb tőkepiaci eseménye.

Az ekkora volumenű első nyilvános részvénykibocsátások (IPO) során szokatlan módon a vállalat a részvények akár 30 százalékát, nagyjából 22,5 milliárd dollár értékben a lakossági befektetők számára különítette el. Az SPCX tőzsdei kód alatt forgó papírokra az Egyesült Államokban a nagyobb brókercégek, köztük a Fidelity, a Robinhood és a Charles Schwab ügyfelei is lecsaphatnak.

A Fidelity ráadásul azzal is ösztönzi a jegyzést, hogy a SpaceX tőzsdére lépésével egy időben félmillió dollárról mindössze kétezer dollárra csökkentette a minimális számlaegyenlegre vonatkozó követelményt. A lehetőség mintegy harminc ország befektetői előtt áll nyitva, az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban azonban a hozzáférés a helyi kibocsátási tájékoztatók jóváhagyásától függ.

Aki kimarad a jegyzésből, a pénteki kereskedés kezdetén már csak a másodlagos piacon vásárolhat a papírokból. Érdemes azonban számolni azzal, hogy a felkapott kibocsátások esetében az árfolyam az első napon gyakran meredeken a nyitóár fölé emelkedik. A részvény a Nasdaq-100 indexbe is gyorsított eljárással kerül be, így az indexkövető alapokon keresztül a befektetők közvetett módon is részesedhetnek a vállalat teljesítményéből.

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A befektetés ugyanakkor jelentős kockázatokat is hordoz. A papírok rendkívül magas, nagyjából 110-szeres árbevétel-arányos mutatóval (P/S ráta) forognak majd, ami már előre beárazza a gyors növekedést, így minimális mozgásteret hagy a hibázásra. Maga a SpaceX is jelezte, hogy belátható időn belül nem számít nyereségre, emiatt a szigorúbb jövedelmezőségi követelményeket támasztó S&P 500 indexbe egyelőre nem kerülhet be a cég.

Az árfolyamra a jövőben nyomást gyakorolhat a korai befektetőkre és alkalmazottakra vonatkozó eladási korlátozás (lock-up időszak) lejárta, valamint az is, hogy más jelentős, például mesterséges intelligenciával foglalkozó technológiai vállalatok tőzsdére lépése elszívhatja a befektetői tőkét. A brókercégek emellett egy fontos szabályra is felhívták a figyelmet, miszerint azt a befektetőt, aki a kibocsátási áron szerzett részvényein a kereskedés indulását követő hetekben rögtön túlad, a jövőben kizárhatják az újabb jegyzésekből.