2026. március 4. szerda Kázmér
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vilnius, Litvánia - 2022. január 31.: Hóval borított utcai lámpa az előtérben, a háttérben a NATO és az Európai Unió zászlaja együtt lobog egy hideg, havas téli napon, nem fókuszálva.
Világ

Most érkezett: a NATO-nak kellett lelőnie egy ballisztikus rakétát

Pénzcentrum
2026. március 4. 14:31

A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott. A török védelmi minisztérium szerint a rakétát a kelet-mediterrán térségben működő NATO-egységek fogták el és semmisítették meg.

A török tárca közlése szerint a lövedéket akkor észlelték, amikor az már áthaladt Irak és Szíria légterén, és Törökország irányába tartott. A NATO lég- és rakétavédelmi rendszerei időben reagáltak, és a Földközi-tenger keleti részén hatástalanították a rakétát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hivatalos információk szerint az incidensnek nem voltak sérültjei vagy halálos áldozatai. A török kormány hangsúlyozta, hogy az ország fenntartja a jogot a területe elleni támadásokra adott válaszlépésekre, ugyanakkor minden érintett felet óvatosságra intett a további eszkaláció elkerülése érdekében.

Kapcsolódó cikkeink:

A rakétakilövés azért is jelentős, mert a konfliktus kezdete óta ez volt az első eset, amikor egy NATO-tagország közvetlenül érintetté vált az iráni támadásokban. A történtek azt jelzik, hogy a közel-keleti háború könnyen regionális konfliktussá szélesedhet.

A térségben az utóbbi napokban több katonai incidens is történt. Az Egyesült Államok és Izrael fokozta a csapásokat Irán ellen, Teherán pedig rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt, ami tovább növeli a geopolitikai feszültséget és a globális piacok bizonytalanságát.
Címlapkép: Getty Images
#világ #drón #izrael #világgazdaság #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:17
15:02
14:51
14:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
2
4 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
3
23 órája
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
4
1 napja
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
5
10 órája
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 14:51
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Agrárszektor  |  2026. március 4. 14:33
Téboly a gabonapiacon: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel