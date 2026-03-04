Most érkezett: a NATO-nak kellett lelőnie egy ballisztikus rakétát

A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott. A török védelmi minisztérium szerint a rakétát a kelet-mediterrán térségben működő NATO-egységek fogták el és semmisítették meg.

A török tárca közlése szerint a lövedéket akkor észlelték, amikor az már áthaladt Irak és Szíria légterén, és Törökország irányába tartott. A NATO lég- és rakétavédelmi rendszerei időben reagáltak, és a Földközi-tenger keleti részén hatástalanították a rakétát.

A hivatalos információk szerint az incidensnek nem voltak sérültjei vagy halálos áldozatai. A török kormány hangsúlyozta, hogy az ország fenntartja a jogot a területe elleni támadásokra adott válaszlépésekre, ugyanakkor minden érintett felet óvatosságra intett a további eszkaláció elkerülése érdekében.

A rakétakilövés azért is jelentős, mert a konfliktus kezdete óta ez volt az első eset, amikor egy NATO-tagország közvetlenül érintetté vált az iráni támadásokban. A történtek azt jelzik, hogy a közel-keleti háború könnyen regionális konfliktussá szélesedhet.

A térségben az utóbbi napokban több katonai incidens is történt. Az Egyesült Államok és Izrael fokozta a csapásokat Irán ellen, Teherán pedig rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt, ami tovább növeli a geopolitikai feszültséget és a globális piacok bizonytalanságát.