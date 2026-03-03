A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti. A befektetők kockázatkerülése erősíti a dollárt, miközben az euró ingadozását Európa energiafüggősége is fokozza, és az IMF is figyelmeztet a globális gazdasági hatásokra.
A forint kedden több mint 5 egységgel gyengült az euróval szemben, így az árfolyam közelít a 386-os szinthez, miközben a dollár is 332 forint körül erősödött - írja a Portfolio.
A hazai devizára nyomást gyakorol a világpiaci földgázárak további emelkedése a hétfői, mintegy 50 százalékos ugrás után. A befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti konfliktus komoly termelési és szállítási zavarokat okozhat, ami az energiaárakon keresztül Európát is érzékenyen érinti.
Eközben az euró 0,7 százalékkal gyengült a dollárral szemben, miközben a bizonytalan piaci környezet a dollárt menedékeszközként erősíti. Az IMF közleményében hangsúlyozta, hogy figyelemmel kíséri a közel-keleti fejleményeket, amelyek már most is jelentős hatással vannak a világgazdaságra.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Megszólalt az elemző a brutális rali után: olyat lépett a hazai piac, amire a külföldiek is felkapták a fejüket
A részvénypiac forgalma 47,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok mind erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újra stratégiai kérdéssé vált a nukleáris energia Európában. Klímamentő megoldás vagy kockázatos függőség? Utánajártunk!
Kiderült, mire készül a 4iG: elképesztő összeget öntenek egy külföldi ország technológiai fejlesztésébe
A szerződést a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen írták alá, a projektet a 4iG macedón leányvállalata, a One Macedonia valósítja meg.
Elindult a „háború" déli szomszédunkkal: betelt a pohár a MOL-nál, feljelentette a horvát olajvállalatot
A MOL-csoport és szlovák leányvállalata, a Slovnaft hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a horvát Adria-vezetéket üzemeltető JANAF ellen.
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
A re-commerce már nem csupán alternatíva, hanem a teljes retail-ökoszisztéma egyik legizgalmasabb növekedési területe.
A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen.
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést...
A hazai kiskereskedelem egyszerre küzd a méretgazdaságosság korlátaival, a kínai platformok megállíthatatlan térnyerésével és a technológiai forradalommal
Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás
A magyar FMCG-piac 2026-ban a kisboltok bezárása és az árrésstop árnyékában küzd a túlélésért.
Kijev a javítások elhúzódásával indokolja a késlekedést, Budapest és Pozsony viszont politikai szándékot sejt a háttérben, a vita pedig már uniós szintre emelkedett.
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.