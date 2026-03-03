Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?

A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti. A befektetők kockázatkerülése erősíti a dollárt, miközben az euró ingadozását Európa energiafüggősége is fokozza, és az IMF is figyelmeztet a globális gazdasági hatásokra.

A forint kedden több mint 5 egységgel gyengült az euróval szemben, így az árfolyam közelít a 386-os szinthez, miközben a dollár is 332 forint körül erősödött - írja a Portfolio.

A hazai devizára nyomást gyakorol a világpiaci földgázárak további emelkedése a hétfői, mintegy 50 százalékos ugrás után. A befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti konfliktus komoly termelési és szállítási zavarokat okozhat, ami az energiaárakon keresztül Európát is érzékenyen érinti.

Eközben az euró 0,7 százalékkal gyengült a dollárral szemben, miközben a bizonytalan piaci környezet a dollárt menedékeszközként erősíti. Az IMF közleményében hangsúlyozta, hogy figyelemmel kíséri a közel-keleti fejleményeket, amelyek már most is jelentős hatással vannak a világgazdaságra.