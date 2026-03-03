Válsághelyzet a Közel-Keleten: fontos közleményt adott ki a magyar biztosító

A közel-keleti események miatt a Groupama Biztosító több száz ügyfele rekedt külföldön: vagy a háború által érintett országokban tartózkodnak, vagy ezeken az országokon keresztül szeretnének hazajutni, ami jelenleg ellehetetlenült, vagy csak korlátozottan lehetséges.

A biztosítótársaság azok számára, akik beutazásra nem javasolt országban rekedtek, azt javasolja, hogy ha még nem tették, regisztráljanak a magyar Konzuli Szolgálaton és maradjanak velük szoros kapcsolatban, illetve figyeljék légitársaságuk tájékoztatásait. Fontos, hogy a hazautazásban működjenek együtt a magyar Konzuli Szolgálattal, és éljenek a felajánlott első hazatérési lehetőséggel.

A biztosítótársaság külföldön rekedt ügyfelei nagy része az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik, ezért felhívja a figyelmet, hogy mivel az Emírségek hatóságai garanciát vállaltak a magyar állampolgárok védelmére, és a turisztikai ügynökségük fedezi az ottrekedt turisták szállásköltségeit, ezért ezek igénybevétele miatt is fontos, hogy mindenki megkeresse a helyi magyar Konzuli Szolgálatot.

Az aktuális helyzetre való tekintettel a Groupama Biztosító azt a döntést hozta, hogy azon ügyfelei részére, akik a közel-keleti háború miatt a beutazásra nem javasolt országok valamelyikében tartózkodnak, azoknak automatikusan és többletdíj nélkül meghosszabbítja utasbiztosításukat a hazaérkezésükig, vagy addig, amíg nem javul az adott ország biztonsági besorolása.

A társaság hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a beutazásra nem javasolt országokban a helyi ellátás színvonaláért és elérhetőségéért a jelenlegi körülmények között nem tud garanciát vállalni se a biztosítótársaság, se az asszisztencia-szolgáltatójuk.

Azok számára, akiknek a hazautazás során a konfliktus által érintett országok repülőterén, például Dubajban vagy Doha-ban kellene átszállniuk, azt javasolja a biztosítótársaság, hogy szintén érdemes felvenni a kapcsolatot a helyi magyar Konzuli Szolgálattal, azonban elsősorban az eredeti hazautazást biztosító légitársaságnál érdeklődjenek. Utasbiztosításuk miatt nekik sem kell aggódniuk: kényszerű hosszabb kint tartózkodás esetén a társaság számukra is automatikusan és többletdíj nélkül meghosszabbítja utasbiztosításukat hazaérkezésükig, vagy addig, amíg a nem javul az adott tranzitország biztonsági besorolása.

A társaság a fentieken felül vállalja azt is, hogy azon ügyfeleit, akik április 1. előtt utaznának az érintett országokba, megkeresi, és amennyiben az utazás lemondása mellett döntenek, visszautalja számukra a befizetett utasbiztosítás díját. Azon ügyfelek részére pedig, akik a napokban utaztak volna a konfliktusos területre vagy azon keresztül, de utazásuk meghiúsult, a befizetett utasbiztosítás díját automatikusan visszautalja.