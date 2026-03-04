2026. március 4. szerda Kázmér
Helikopteres felvétel a washingtoni Fehér Házról naplementekor egy tiszta őszi estén.
Világ

Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük

Pénzcentrum
2026. március 4. 15:46

Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi embargóval fenyegette meg Spanyolországot, miután Madrid megtagadta, hogy az amerikai hadsereg spanyolországi katonai támaszpontokat használjon az Irán elleni műveletekhez. A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.

A madridi vezető részvényindex, az IBEX szerdán 0,6 százalékkal esett, miközben az európai részvénypiacok összességében enyhén erősödtek. A széles európai részvénypiacot lefedő STOXX Europe 600 index ezzel szemben 0,2 százalékkal emelkedett. A spanyol államkötvénypiac szintén nyomás alá került: a tízéves német állampapírhozamhoz viszonyított spanyol hozamfelár decemberi csúcsra, közel 47 bázispontra ugrott. Ez azt jelzi, hogy a befektetők egyre magasabb kockázati prémiumot várnak el a spanyol államadósság tartásáért.

Trump a német kancellárral, Friedrich Merzzel folytatott tárgyalása után nyilatkozott az újságíróknak. Spanyolország hozzáállását rendkívül kedvezőtlennek minősítette, és közölte, hogy utasította Scott Bessent pénzügyminisztert: készítsen elő olyan intézkedéseket, amelyek lényegében minden üzleti kapcsolat megszakítását jelentenék az országgal.

Kapcsolódó cikkeink:

A fenyegetés különösen érzékenyen érintette a spanyol bankszektort. A Banco Santander és a BBVA árfolyama 0,5–1 százalék közötti mértékben esett, míg a kisebb versenytársak, a Caixabank és a Bankinter papírjai közel 2 százalékot veszítettek értékükből.

James Rossiter, a TD Securities londoni globális makrostratégiai részlegének vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy Trump hasonló forgatókönyvet már több országgal szemben is alkalmazott. Ugyanakkor az Európai Unió egységes kereskedelmi tömbként működik, ami megnehezíti Washington számára, hogy egyetlen tagállamot célzottan sújtson szankciókkal – még akkor is, ha léteznek kifejezetten spanyol termékek és ágazatok, amelyek potenciális célpontok lehetnek.

Az amerikai kereskedelmi adatok ráadásul árnyalják a helyzetet. Az Egyesült Államoknak 2025-ben már negyedik éve kereskedelmi többlete volt Spanyolországgal szemben, 4,8 milliárd dollár értékben: az amerikai export 26,1 milliárd, az import 21,3 milliárd dollárra rúgott. Az utóbbi években jelentősen nőtt az amerikai kőolaj- és cseppfolyósított földgázexport Spanyolországba, így egy esetleges embargó az amerikai exportőröket is komolyan sújtaná.
Címlapkép: Getty Images
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

