Óriási bajba kerülhet ez az európai ország: bekeményített Donald Trump, minden kereskedelmet megszakít velük
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi embargóval fenyegette meg Spanyolországot, miután Madrid megtagadta, hogy az amerikai hadsereg spanyolországi katonai támaszpontokat használjon az Irán elleni műveletekhez. A bejelentés azonnali eladási hullámot indított el a spanyol pénzpiacokon.
A madridi vezető részvényindex, az IBEX szerdán 0,6 százalékkal esett, miközben az európai részvénypiacok összességében enyhén erősödtek. A széles európai részvénypiacot lefedő STOXX Europe 600 index ezzel szemben 0,2 százalékkal emelkedett. A spanyol államkötvénypiac szintén nyomás alá került: a tízéves német állampapírhozamhoz viszonyított spanyol hozamfelár decemberi csúcsra, közel 47 bázispontra ugrott. Ez azt jelzi, hogy a befektetők egyre magasabb kockázati prémiumot várnak el a spanyol államadósság tartásáért.
Trump a német kancellárral, Friedrich Merzzel folytatott tárgyalása után nyilatkozott az újságíróknak. Spanyolország hozzáállását rendkívül kedvezőtlennek minősítette, és közölte, hogy utasította Scott Bessent pénzügyminisztert: készítsen elő olyan intézkedéseket, amelyek lényegében minden üzleti kapcsolat megszakítását jelentenék az országgal.
A fenyegetés különösen érzékenyen érintette a spanyol bankszektort. A Banco Santander és a BBVA árfolyama 0,5–1 százalék közötti mértékben esett, míg a kisebb versenytársak, a Caixabank és a Bankinter papírjai közel 2 százalékot veszítettek értékükből.
James Rossiter, a TD Securities londoni globális makrostratégiai részlegének vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy Trump hasonló forgatókönyvet már több országgal szemben is alkalmazott. Ugyanakkor az Európai Unió egységes kereskedelmi tömbként működik, ami megnehezíti Washington számára, hogy egyetlen tagállamot célzottan sújtson szankciókkal – még akkor is, ha léteznek kifejezetten spanyol termékek és ágazatok, amelyek potenciális célpontok lehetnek.
Az amerikai kereskedelmi adatok ráadásul árnyalják a helyzetet. Az Egyesült Államoknak 2025-ben már negyedik éve kereskedelmi többlete volt Spanyolországgal szemben, 4,8 milliárd dollár értékben: az amerikai export 26,1 milliárd, az import 21,3 milliárd dollárra rúgott. Az utóbbi években jelentősen nőtt az amerikai kőolaj- és cseppfolyósított földgázexport Spanyolországba, így egy esetleges embargó az amerikai exportőröket is komolyan sújtaná.
