Üzemanyagszivattyú
Autó

Kíméletlenül beindul a drágulás a benzinkutakon, beütött az iráni háború: jobb, ha mindenki még ma teletankolja az autót

Pénzcentrum
2026. március 3. 10:00

Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd.

Intenzíven elindul az előrejelzett üzemanyagár emelés: szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd - írja a holtankoljak.hu.

Ez köszönhető annak, hogy a Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van hordónként, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben - írja a portál.

Kapcsolódó cikkeink:

2026.03.03-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk még: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 594 Ft/liter 
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #üzemanyag #gázolaj #benzinár #olaj #olajár #benzinár emelkedés #forint árfolyam #üzemanyagárak

