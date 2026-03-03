Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
Megütheti Európát az iráni konfliktus: hogy lesz ebből kilábalás?
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára. Lane a Financial Timesnak adott interjúban azt mondta, hogy az Irán elleni konfliktus miatt emelkedhetnek az energiaárak, ami rövid távon gyorsabb inflációt és lassabb gazdasági növekedést eredményezhet.
Az olaj ára több mint tíz százalékkal nőtt az elmúlt napokban a háborús feszültség hatására. Lane szerint az energiaárak ugrásszerű emelkedése közvetlenül növeli a fogyasztói árakat, miközben visszafogja az euróövezeti gazdasági aktivitást.
Az EKB saját elemzése alapján egy tartós olajár-emelkedés 0,5 százalékponttal gyorsíthatja az inflációt és 0,1 százalékponttal lassíthatja a növekedést. Jelenleg az eurózóna inflációja 1,7 százalékon áll, ami a bank 2 százalékos célja alatt marad. Ez arra utal, hogy az esetleges áremelkedés önmagában nem feltétlenül készteti a jegybankot új kamatlépésekre.
Lane hangsúlyozta, hogy a konfliktus kiterjedésétől és időtartamától függ, mennyire lesz tartós a hatás az inflációra és a növekedésre. Az EKB hagyományosan figyelmen kívül hagyja az energiaár-ingadozásokat, ha ezek nem befolyásolják a hosszabb távú inflációs várakozásokat és nem terjednek át az alapinflációra.
Makrogazdasági elemzők szerint, ha a konfliktus hosszabb ideig tart, az olajárak még tovább emelkedhetnek, ami még nagyobb nyomást jelentene a fogyasztói árakra és akár késleltetheti a kamatcsökkentést is más központi bankoknál.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Ebben is Európa-bajnokok vagyunk, csak nemigen dicsekedni való: brutális, milyen infláció van Magyarországon
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai infláció üteme jelentősen meghaladta az eurózóna átlagát, amiben kulcsszerepet játszott a forint leértékelődése - mutat rá a GKI elemzése.
Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.
A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt.
Az ING elemzése szerint a dollár máris egyértelmű nyertesként emelkedik ki a helyzetből - a kérdés az, hogy meddig.
A közel-keleti konfliktus egyik legnagyobb vesztese az európai légitársaságok sorában a Wizz Air lehet.
Keményen üzent a horvát miniszterelnök: alaptalanok a magyar félelmek, gond nélkül jöhetne az olaj az Adria-vezetéken
Andrej Plenković horvát miniszterelnök szerint az Adria-kőolajvezeték nemcsak biztonságosabb, de lényegesen olcsóbb alternatívát is kínál.
A kocsmából induló, majd családi házakra is kiterjedő akció során több mint 34 millió forint értékű árut foglaltak le a pénzügyőrök.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus súlyos következményekkel járhat a térségben. Az ING Bank friss elemzése szerint Magyarország az egyik legnagyobb vesztes lehet.
Az iráni események nyomán kialakult geopolitikai bizonytalanság hétfő reggel heves eladási hullámot indított el a magyar tőzsdén.
Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését.
Minden vezető devizával szemben gyengült a forint, és a háború szombati kitörése miatt további mozgások várhatók ma a devizapiacon.
