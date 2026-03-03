Megütheti Európát az iráni konfliktus: hogy lesz ebből kilábalás?

Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára. Lane a Financial Timesnak adott interjúban azt mondta, hogy az Irán elleni konfliktus miatt emelkedhetnek az energiaárak, ami rövid távon gyorsabb inflációt és lassabb gazdasági növekedést eredményezhet.

Az olaj ára több mint tíz százalékkal nőtt az elmúlt napokban a háborús feszültség hatására. Lane szerint az energiaárak ugrásszerű emelkedése közvetlenül növeli a fogyasztói árakat, miközben visszafogja az euróövezeti gazdasági aktivitást.

Az EKB saját elemzése alapján egy tartós olajár-emelkedés 0,5 százalékponttal gyorsíthatja az inflációt és 0,1 százalékponttal lassíthatja a növekedést. Jelenleg az eurózóna inflációja 1,7 százalékon áll, ami a bank 2 százalékos célja alatt marad. Ez arra utal, hogy az esetleges áremelkedés önmagában nem feltétlenül készteti a jegybankot új kamatlépésekre.

Lane hangsúlyozta, hogy a konfliktus kiterjedésétől és időtartamától függ, mennyire lesz tartós a hatás az inflációra és a növekedésre. Az EKB hagyományosan figyelmen kívül hagyja az energiaár-ingadozásokat, ha ezek nem befolyásolják a hosszabb távú inflációs várakozásokat és nem terjednek át az alapinflációra.

Makrogazdasági elemzők szerint, ha a konfliktus hosszabb ideig tart, az olajárak még tovább emelkedhetnek, ami még nagyobb nyomást jelentene a fogyasztói árakra és akár késleltetheti a kamatcsökkentést is más központi bankoknál.