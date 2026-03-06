Már meg is van az új edző Diósgyőrben: régi ismerős ül le a padra

Nebojsa Vignjevicet nevezte ki a nagy bajban lévő miskolci klub a csapat új vezetőedzőjének. A szerb szakember a gyenge eredmények miatt reggel menesztett Vladimir Radenkovicot váltja. A tréner legfőbb feladata a kiesőzónában lévő miskolci együttes NB I-ben tartása lesz.

A DVTK az utóbbi nyolc bajnokijából mindössze egyet nyert meg. Ezzel a gyenge sorozattal a csapat visszacsúszott a tabella 11. helyére. A válságot tovább mélyítette a csütörtöki váratlan kudarc: az együttes kikapott a másodosztályú Budapest Honvédtól, így búcsúzni kényszerült a Magyar Kupától.

A bajba jutott csapat irányítását átvevő 57 éves Vignjevicnek egyáltalán nem ismeretlen a magyar futball közege. Korábban az Újpest, valamint a Honvéd kispadján is ült, előbbivel két alkalommal (2014, 2018) is elhódította a Magyar Kupát. Kovács Zoltán sportigazgató a kinevezés kapcsán kiemelte: kifejezetten határozott, kemény kezű edzőt kerestek.

Magyarország Diósgyőr VTK Piaci érték: 7,25M Edző: Vladimir Radenkovic Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #11 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 10. MTK Budapest 24 7 5 12 44 53 -9 26 11. Diósgyőr VTK 24 5 9 10 32 39 -7 24 12. Kazincbarcika 24 4 2 18 21 49 -28 14 Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

A döntésben komoly szerepet játszott, hogy a szakember tökéletesen ismeri a hazai labdarúgás szereplőit. Emellett korábban már bizonyította, hogy képes sikeresen helytállni a hasonlóan kritikus szituációkban.

Azért vállaltam el ezt a megbízatást, mert az idei mérkőzéseket látva azt állapítottam meg, hogy van potenciál a keretben. Ezeket a meglévő egyéni képességeket kell csapattá gyúrni, akik képesek egymásért küzdeni, és együtt nyerni. Hiszek abban, hogy a DVTK meg tudja őrizni élvonalbeli tagságát, és ezt elsősorban arra alapozom, hogy az említett mérkőzéseken nem a többi csapat volt jó, hanem a DVTK nem játszott elég jól. Még olyan mérkőzéseken is pontokat hullajtottak, ahol két hasonló csapat találkozott, ezen kell a legsürgősebben változtatni. És ha a szurkolók is visszatérnek, akkor biztosan bent maradunk

- fogalmazott a DVTK új vezetőedzője.

A klub és az új vezetőedző egyelőre az idény végéig szóló szerződést kötött. A szakember két segítőt is hozott magával, a lehetséges folytatásról pedig a nyáron egyeztetnek majd a felek. Vignjevic már most vasárnap, az MTK Budapest elleni idegenbeli bajnokin bemutatkozik a diósgyőriek kispadján.