2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Már meg is van az új edző Diósgyőrben: régi ismerős ül le a padra

Pénzcentrum
2026. március 6. 19:14

Nebojsa Vignjevicet nevezte ki a nagy bajban lévő miskolci klub a csapat új vezetőedzőjének. A szerb szakember a gyenge eredmények miatt reggel menesztett Vladimir Radenkovicot váltja. A tréner legfőbb feladata a kiesőzónában lévő miskolci együttes NB I-ben tartása lesz.

A DVTK az utóbbi nyolc bajnokijából mindössze egyet nyert meg. Ezzel a gyenge sorozattal a csapat visszacsúszott a tabella 11. helyére. A válságot tovább mélyítette a csütörtöki váratlan kudarc: az együttes kikapott a másodosztályú Budapest Honvédtól, így búcsúzni kényszerült a Magyar Kupától.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bajba jutott csapat irányítását átvevő 57 éves Vignjevicnek egyáltalán nem ismeretlen a magyar futball közege. Korábban az Újpest, valamint a Honvéd kispadján is ült, előbbivel két alkalommal (2014, 2018) is elhódította a Magyar Kupát. Kovács Zoltán sportigazgató a kinevezés kapcsán kiemelte: kifejezetten határozott, kemény kezű edzőt kerestek.

Magyarország
Diósgyőr VTK
Piaci érték: 7,25M
Edző: Vladimir Radenkovic
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #11
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
10.
MTK Budapest
24
7
5
12
44
53
-9
26
11.
Diósgyőr VTK
24
5
9
10
32
39
-7
24
12.
Kazincbarcika
24
4
2
18
21
49
-28
14
Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

A döntésben komoly szerepet játszott, hogy a szakember tökéletesen ismeri a hazai labdarúgás szereplőit. Emellett korábban már bizonyította, hogy képes sikeresen helytállni a hasonlóan kritikus szituációkban.

Azért vállaltam el ezt a megbízatást, mert az idei mérkőzéseket látva azt állapítottam meg, hogy van potenciál a keretben. Ezeket a meglévő egyéni képességeket kell csapattá gyúrni, akik képesek egymásért küzdeni, és együtt nyerni. Hiszek abban, hogy a DVTK meg tudja őrizni élvonalbeli tagságát, és ezt elsősorban arra alapozom, hogy az említett mérkőzéseken nem a többi csapat volt jó, hanem a DVTK nem játszott elég jól. Még olyan mérkőzéseken is pontokat hullajtottak, ahol két hasonló csapat találkozott, ezen kell a legsürgősebben változtatni. És ha a szurkolók is visszatérnek, akkor biztosan bent maradunk

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- fogalmazott a DVTK új vezetőedzője.

A klub és az új vezetőedző egyelőre az idény végéig szóló szerződést kötött. A szakember két segítőt is hozott magával, a lehetséges folytatásról pedig a nyáron egyeztetnek majd a felek. Vignjevic már most vasárnap, az MTK Budapest elleni idegenbeli bajnokin bemutatkozik a diósgyőriek kispadján.
Címlapkép: Getty Images
#miskolc #foci #sport #labdarúgás #mtk #edző #magyar foci #újpest #magyar bajnokság #NB I #diósgyőr #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:29
20:03
19:44
19:32
19:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
2026. március 6.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
2026. március 6.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
6 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
3
4 napja
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
4
5 napja
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
5
1 hete
Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ingatlanközvetítő
Eladnád a lakásod vagy újat vennél? Egy jó ingatlanközvetítővel ezek az ügyletek gyorsabban is mehetnek. De érdemes jó szakembert keresni, aki nem csak egy idegenvezető a lakásokban, hanem professzionálisan használja az értékesítési csatornákat, kiváló pénzügyi és kommunikációs szakember, sőt, rendelkezik piac és helyismerettel is. Egyszóval, valódi tanácsadó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 19:00
Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 18:53
Most közölte az IBUSZ: elindult haza Ománból 189 magyar utas, ezzel vége a charter-járatoknak
Agrárszektor  |  2026. március 6. 20:33
Itt az új zöldség, ami eláraszthatja a boltokat? Te megkóstolnád?