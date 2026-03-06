A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.
Már meg is van az új edző Diósgyőrben: régi ismerős ül le a padra
Nebojsa Vignjevicet nevezte ki a nagy bajban lévő miskolci klub a csapat új vezetőedzőjének. A szerb szakember a gyenge eredmények miatt reggel menesztett Vladimir Radenkovicot váltja. A tréner legfőbb feladata a kiesőzónában lévő miskolci együttes NB I-ben tartása lesz.
A DVTK az utóbbi nyolc bajnokijából mindössze egyet nyert meg. Ezzel a gyenge sorozattal a csapat visszacsúszott a tabella 11. helyére. A válságot tovább mélyítette a csütörtöki váratlan kudarc: az együttes kikapott a másodosztályú Budapest Honvédtól, így búcsúzni kényszerült a Magyar Kupától.
A bajba jutott csapat irányítását átvevő 57 éves Vignjevicnek egyáltalán nem ismeretlen a magyar futball közege. Korábban az Újpest, valamint a Honvéd kispadján is ült, előbbivel két alkalommal (2014, 2018) is elhódította a Magyar Kupát. Kovács Zoltán sportigazgató a kinevezés kapcsán kiemelte: kifejezetten határozott, kemény kezű edzőt kerestek.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
10.
MTK Budapest
|
24
|
7
|
5
|
12
|
44
|
53
|
-9
|
26
|
11.
Diósgyőr VTK
|
24
|
5
|
9
|
10
|
32
|
39
|
-7
|
24
|
12.
Kazincbarcika
|
24
|
4
|
2
|
18
|
21
|
49
|
-28
|
14
A döntésben komoly szerepet játszott, hogy a szakember tökéletesen ismeri a hazai labdarúgás szereplőit. Emellett korábban már bizonyította, hogy képes sikeresen helytállni a hasonlóan kritikus szituációkban.
Azért vállaltam el ezt a megbízatást, mert az idei mérkőzéseket látva azt állapítottam meg, hogy van potenciál a keretben. Ezeket a meglévő egyéni képességeket kell csapattá gyúrni, akik képesek egymásért küzdeni, és együtt nyerni. Hiszek abban, hogy a DVTK meg tudja őrizni élvonalbeli tagságát, és ezt elsősorban arra alapozom, hogy az említett mérkőzéseken nem a többi csapat volt jó, hanem a DVTK nem játszott elég jól. Még olyan mérkőzéseken is pontokat hullajtottak, ahol két hasonló csapat találkozott, ezen kell a legsürgősebben változtatni. És ha a szurkolók is visszatérnek, akkor biztosan bent maradunk
- fogalmazott a DVTK új vezetőedzője.
A klub és az új vezetőedző egyelőre az idény végéig szóló szerződést kötött. A szakember két segítőt is hozott magával, a lehetséges folytatásról pedig a nyáron egyeztetnek majd a felek. Vignjevic már most vasárnap, az MTK Budapest elleni idegenbeli bajnokin bemutatkozik a diósgyőriek kispadján.
