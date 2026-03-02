A hazaszállítás megszervezése alapvetően az utazási irodák feladata, miközben a Konzuli Szolgálatnál történő regisztráció minden utas számára kiemelten fontos.
Érik az olajsokk: megbénult a világ egyik legfontosabb útvonala
Súlyos zavarokat okoz az ázsiai országok energiaellátásában az Irán ellen indított amerikai–izraeli katonai művelet, amelynek következtében tartályhajók százai rekedtek a Perzsa-öbölben. Az egekbe szökő olajárak és a biztosítói fedezetek visszavonása miatt India az orosz beszerzések felé fordulhat. Eközben Kína és Japán is kénytelen újragondolni energiabiztonsági stratégiáját a bizonytalan ideig elhúzódó konfliktus miatt.
A konfliktus egyik gyújtópontjává a Hormuzi-szoros vált, amelyen a globális olajtermelés és az LNG-export mintegy ötöde halad át. A térségben jelenleg közel kétszáz hajó vesztegel, mivel a vasárnapi, halálos áldozatot is követelő támadások után a szállítmányozók nem merik vállalni az átkelés kockázatát. Donald Trump amerikai elnök előrejelzése szerint a hadművelet hetekig is eltarthat, ami valószínűtlenné teszi a forgalom gyors helyreállását. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a tengeri biztosítók sorra mondják fel a háborús kockázatokra vonatkozó fedezeteket. Mivel a hajók többsége jogilag nem indulhat útnak ilyen biztosítás nélkül, a fuvardíjak további drasztikus emelkedése várható - írta a Portfolio.
Az energiaválság különösen érzékenyen érinti Japánt, amely olajimportjának 95 százalékát a Közel-Keletről szerzi be. Bár a szigetország jelentős, több mint 250 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, a kereskedőházak már most alternatív források után kutatnak a kieső szállítmányok pótlására.
India helyzete ennél is kritikusabb, mivel stratégiai tartalékai mindössze két hétnyi fogyasztást fedeznek. A finomítók már jelezték, hogy nem tudnak hajókat biztosítani a nyersolaj berakodásához. Amennyiben a fennakadás 10–15 napnál tovább húzódik, az ország kénytelen lehet orosz olajjal pótolni a kiesést. Ez éles fordulatot jelentene az Egyesült Államok által eddig szorgalmazott leválási politikához képest. A válság az LNG-piacon is érezteti hatását: az ellátási lánc megszakadása India mellett Pakisztánt és Bangladest is súlyos döntések elé állíthatja.
A világ legnagyobb olajimportőreként Kína határozottan elítélte a katonai akciót és Irán vezetőjének megtámadását. Peking számára a konfliktus nemcsak elvi, hanem gazdasági kérdés is, hiszen a 2021-ben aláírt iráni–kínai megállapodás és a hatalmas energetikai beruházások kerültek veszélybe. Az események a venezuelai forgatókönyvet idézik, ahol az amerikai beavatkozás szintén keresztbe húzta Kína energiastratégiai terveit. Elemzők szerint azonban Peking várhatóan nem kockáztat nyílt katonai konfliktust az Egyesült Államokkal. Támogatása kimerülhet a diplomáciai tiltakozásban és a nem katonai jellegű segítségnyújtásban.
Görögország fokozza Ciprusnak nyújtott katonai támogatását a szigeten működő brit támaszpontot ért dróntámadás nyomán.
Két hónapot bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: döbbenetes részleteket osztott meg a háborúról
Az ukrán háború eseményeire egy egész világ figyel, ám a felszín alatt zajló eseményekre keveseknek van rálátása
Irán olyan, akár 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal és rakétákkal rendelkezik, amelyek elérhetnék Törökországot, Görögországot vagy Bulgáriát is
Az iráni Forradalmi Gárda azt állította hétfőn, hogy rakétákkal támadta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatalának épületét.
Több amerikai katonai repülőgép is lezuhant Kuvaitban hétfőn kora reggel.
Újabb támadást intézett Irán egy európai ország ellen: felszálltak a vadászgépek, rengeteg drónt lőttek le
Hétfőn kiürítették a ciprusi páfoszi repülőtér utasterminálját, miután a radarok egy gyanús tárgyat észleltek a légtérben
Azonnal kilőttek az árak: dróntámadás bénította meg a világ egyik legfontosabb olajipari létesítményét
Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rasz Tannúra-i finomítóját, amely a térség egyik legfontosabb olajipari létesítménye.
Szárazföldi hadműveletet indíthat Izrael Libanon ellen, válaszul a Hezbollah Irán által támogatott éjszakai támadására.
Az iráni legfelsőbb vezető, Ali Khamenei halála és az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai dollárszázmilliókat mozgattak meg az online predikciós piacokon.
Felfüggeszti a háborús kockázati biztosítást a Perzsa-öbölbe tartó hajók számára a világ vezető hajóbiztosítóinak jelentős része.
Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió egységesen kiáll tagállamai mellett, miután iráni dróntámadás érte a Ciprus szigetén található, brit fennhatóság alatt álló katonai...
A szombaton kitört háború miatt gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők súlyos ellátási zavaroktól tartanak.
Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen.
Dróntámadás ért vasárnap egy amerikai katonai bázist az iraki Erbílben.
Légitámadások érték Iránt és Libanont, valamint robbanások rázták meg Bagdad környékét - de máshol is komoly akciók indultak.
Izrael-Irán háború 2026: három amerika katona meghalt - Trump szerint Irán új vezetése tárgyalni akar
A tájékoztatás szerint további öt amerikai katona súlyos sebesüléseket szenvedett az Elsöprő Düh (Epic Fury) fedőnevű műveletben.
Izrael-Irán háború 2026: ennyien haltak meg, vagy sérültek meg a légicsapások során az egyes országokban eddig
A legtöbb sérültről Iránból érkezett jelentés, 201 ember meghalt és 747 megsérült a támadások során.
Már elkerülhetetlen az olajár-emelkedés az iráni háború miatt? - Megszólalt a Mol: semmi biztatót nem mondtak
A Hormuzi-szoros blokádja a világ kőolajkínálatának 5-6 százalékát, a gázolajexportnak pedig a 20 százalékát érintené.
