A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója.
A hóvirágon túl is van élet: 3 különleges vadvirágunk, ami már hirdeti a korán jött tavaszt
Bár a reggelek még csípősek, a természet már egyértelmű jeleket küld: lassan, de biztosan vége a télnek! Az első vadvirágok is sorra bújnak elő... Most 3 vadvirágot hozunk, amelyeket a Duna-Dráva Nemzeti Park őre, Schurk László kapott lencsevégre.
A közösségi oldalon megosztott fotók tanúsága szerint a a Duna-Dráva Nemzeti Parkban már nyílik a kakasmandikó (Erythronium dens-canis), amely az egyik legkorábban virágzó, fokozottan védett erdei növényünk. Levelei a talajhoz simulnak, bókoló, rózsaszínes-lilás virága pedig igazi különlegesség a még szürke avarban.
Szintén megjelent a tavaszi hérics (Adonis vernalis), amely élénksárga szirmaival már messziről világít a réteken. A növény nemcsak szépsége miatt figyelemre méltó: védett faj, természetvédelmi értéke kiemelkedő.
A lombos erdők alján pedig feltűnt a ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) is, amely apró, csillag alakú virágaival jelzi, hogy a tél már visszavonulóban van.
A fotókat Schurk László természetvédelmi őr készítette, aki a bejegyzésében így fogalmazott: bár a hajnali dér még kitart, a föld alatt és az avarban bizony már éledezik a természet:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.
Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7...
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Több mint 30 bemutatóbarlang működik, a legtöbb a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
Számtalan kultikus hely szűnt meg az elmúlt években, ahogy látni fogjuk, a hazai turizmus fellegvárának számító Balatonnál is jócskán akadnak eladó vendéglők.
Német és török turisták tömegei utazhatnak ebbe a balatoni városba nyáron: megnyílt az út, szabad a pálya
Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton.
Ti is imádjátok az olasz konyhát, pláne a lasagnet? Pedig a rétegezett, tepsiben sült tészta nem is feltétlenül olasz találmány! Itthon is megvan a maga...
Hihetetlen teljesítményre képes a Balatonszárszón élő Obádovics J. Gyula professzor: a 98 esztendős matematikus az országos szenior atlétikai bajnokságon aranyérmet szerzett,
Szombattól alapjaiban változnak a horgászat szabályai a Tisza-tavon: lejár a harcsa téli tilalma, de március elejétől újabb korlátozások jönnek.
Balatonfüreden elindult a szolgálati lakások építése: két háromszintes épületben 16 modern lakás készül, zöldhomlokzatos, fenntartható kialakítással.
Hamarosan bővülhet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyógyvizes fürdők köre: egy Mezőcsát közelében feltárt termálvíz gyógyvízzé minősítése van folyamatban.
Magyarok, férfiak és asszonyok, ezt hallgassátok! István, a király robbantja be a vidéki színház új évadát
Évadot hirdetett a zalaegerszegi színház: 6 felnőtt és 3 ifjúsági bérletes előadással, köztük filmes adaptációkkal készül a teátrum.
Barokk, rokokó, reneszánsz és későbbi korok kincsei – köztük festmények, szobrok, bútorok és könyvek – újulnak meg a szakemberek kezei alatt a veszprémi várnegyed megújítása...
Négy évvel a teljes kiszáradás után újra víz jelent meg a bicsérdi horgásztóban. A meder mélyebb részeit már összefüggő vízréteg borítja, bár a vízszint egyelőre...
Keszthely 1,6 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a Városi Strand fejlesztésére a TOP Plusz programban.
Magas a vízállás Győrben, mind a Rába, mind a Mosoni-Duna szintje jelentősen emelkedett az elmúlt hetekben. 2,5–3 méteres vízszintemelkedés várható a Duna magyar szakaszán is.
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti nárciszok, hóvirágok és primulák
A szupermarketek és kertészeti árudák már ontják a tavaszt: cserepes nárciszok, krókuszok és primulák ezernyi színben várják, hogy gazdára találjanak. De hogyan gondozzuk őket?
Mikor lesz a bajai vásár 2026-ban? - Minden, amit már tudni lehet a bajai hídivásár, Éjszakai Bazár, termelői vásárok kapcsán
A Bajai Éjszakai Bazár kiváló program a kimozdulásra vágyóknak is, nemcsak helyi termelők termékeit lehet megvásárolni itt, hanem találkozni, beszélgetni, enni-inni, és nézelődni.
A rendkívüli havazás után ismét megnyílt a látogatók előtt az ország egyik legszebb tőzikés erdeje, a Dobogó-erdő tanösvénye az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.