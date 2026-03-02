2026. március 2. hétfő Lujza
Adonis vernalis vagy sárga fácánszem a tavaszi réten.
HelloVidék

A hóvirágon túl is van élet: 3 különleges vadvirágunk, ami már hirdeti a korán jött tavaszt

HelloVidék
2026. március 2. 19:15

Bár a reggelek még csípősek, a természet már egyértelmű jeleket küld: lassan, de biztosan vége a télnek! Az első vadvirágok is sorra bújnak elő... Most 3 vadvirágot hozunk, amelyeket a Duna-Dráva Nemzeti Park őre, Schurk László kapott lencsevégre.

A közösségi oldalon megosztott fotók tanúsága szerint a a Duna-Dráva Nemzeti Parkban már nyílik a kakasmandikó (Erythronium dens-canis), amely az egyik legkorábban virágzó, fokozottan védett erdei növényünk. Levelei a talajhoz simulnak, bókoló, rózsaszínes-lilás virága pedig igazi különlegesség a még szürke avarban.

Szintén megjelent a tavaszi hérics (Adonis vernalis), amely élénksárga szirmaival már messziről világít a réteken. A növény nemcsak szépsége miatt figyelemre méltó: védett faj, természetvédelmi értéke kiemelkedő.

A lombos erdők alján pedig feltűnt a ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) is, amely apró, csillag alakú virágaival jelzi, hogy a tél már visszavonulóban van.

A fotókat Schurk László természetvédelmi őr készítette, aki a bejegyzésében így fogalmazott: bár a hajnali dér még kitart, a föld alatt és az avarban bizony már éledezik a természet:

Címlapkép: Getty Images
#duna #magyarország #tavasz #fotózás #erdő #virág #növény #természet #hellovidék #nemzeti park #természetvédelem

