Január végén kezdődött el a hullajtott agancsok gyűjtési időszaka, amely most, március elejére lassan a végéhez közeledik.
Tovább pusztít Magyarországon a rettegett betegség: megelőzhető lenne, de egyre rosszabb a helyzet
Tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a veleszületett fertőzés okozta csecsemőhalálozás pedig riasztó mértéket öltött. Szakértők szerint a valós esetszám a diagnosztizáltnál jóval magasabb lehet, a megelőzés és a szűrés terén pedig komoly hiányosságok tapasztalhatók - közölte a 24.hu.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján 2024-ben országosan 1767 szifiliszes esetet jelentettek, ami több mint kétszerese a 2015-ben regisztrált 617 esetnek. A fertőzés leginkább a 20–39 éves, szexuálisan aktív korosztályt érinti. A 2025-re vonatkozó országos statisztikákat tavaly márciusban hozták nyilvánosságra.
Dr. Meglécz Katalin, a Sabjanics Medical Center főorvosa és Sabjanics András laboratóriumvezető egyaránt hangsúlyozzák, hogy a hivatalos adatok csupán a bejelentett eseteket mutatják, így a látencia miatt a valós fertőzöttség ennél lényegesen magasabb lehet. Sabjanics András arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan nincsenek tisztában az alapvető védekezési módszerekkel.
A megelőzésnek nem az iskolapadban vagy a rendelőben kellene kezdődnie, hanem már otthon
– fogalmazott a laboratóriumvezető, aki szerint bármilyen szokatlan tünet észlelésekor érdemes nemi úton terjedő fertőzésekkel (STD) foglalkozó szakemberhez fordulni. Arról, hogy a szexedukáció és a felvilágosítás mennyire nem jól működik hazánkban, korábban a Pénzcentrumnak már beszélt Hevesei Kriszta szexuálpszichológus a vele készült interjúban. Ezt most újra elolvashatod:
A szifiliszt – közismert nevén vérbajt – a Treponema pallidum baktérium okozza, amelyet gyakran emlegetnek a "nagy imitátorként". Tünetei rendkívül változatosak: az egyes stádiumokban bőrkiütések, nyálkahártya-elváltozások, valamint idegrendszeri, szemészeti és kardiovaszkuláris panaszok is jelentkezhetnek, amelyek könnyen összetéveszthetők más betegségekkel.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az elsődleges stádiumban a kórokozó behatolási helyén fájdalmatlan fekély (sánker) alakul ki, amely kezelés nélkül is gyógyul, így a beteg gyakran figyelmen kívül hagyja. A másodlagos szakaszban változatos bőrtünetek jelentkeznek, míg a harmadik stádiumban az életkilátásokat súlyosan veszélyeztető szív-érrendszeri és idegrendszeri szövődmények (neuroszifilisz) léphetnek fel.
Különösen aggasztó a veleszületett (kongenitális) szifilisz terjedése: 2025-ben 21 csecsemő hunyt el ebben a betegségben Magyarországon. A szakemberek szerint az esetszámok emelkedése mögött a szűrési protokollok hiányosságai, a várandósgondozás során elmaradó vizsgálatok, valamint a szexuális magatartásminták megváltozása húzódik meg.
A szakértők véleménye szerint a megelőzés kulcsa a rendszeres szűrés, a hatékonyabb felvilágosítás és a várandósgondozás keretében előírt kötelező vizsgálatok következetes elvégzése. A szifilisz korai stádiumban antibiotikummal jól gyógyítható, a fel nem ismert esetek azonban súlyos, akár visszafordíthatatlan szövődményekkel járhatnak, ami kiemelten fontossá teszi a betegség mielőbbi diagnosztizálását.
A fűtési szezonban a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések.
A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen.
Akár háromszoros árkülönbség is lehet egy fogimplantátumnál Európában. De hol virágzik mégis a fogászati turizmus? Mekkora árakkal számolhatunk? Mutatjuk!
Az európai kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas.
Sokkoló járvány terjed a magyar gyerekek között: nagyon sok csecsemő hal bele, itt a legrosszabb a helyzet az EU-ban
Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol.
Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja.
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
A Belügyminisztérium február közepén benyújtott törvénytervezete szerint a jövőben gyógyszerészek és szakápolók is jogosultságot kapnának az elektronikus vényírásra.
A mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére.
A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás 2026. február 16-tól március 16. éjfélig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja voksát a hivatalos jelöltekre.
Mivel bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Félmillió magyar szenved ezekben a veszélyes, ritka betegségekben: sokan közülük nem is tudják, mivel van dolguk
A ritka kórképeknél az adatok és a tapasztalatok hiánya jelenti a legnagyobb kihívást.
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
A bíboros titkára, Eredics Gergő arról számolt be, Erdő Péter hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait.
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni.
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet
Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt.
A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig.
Váratlan műtéten esett át és kórházi kezelésre szorul Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.
A helyszínen a rendőrség is megjelent, a csapatirányító százados pedig utalt rá, hogy érkezni fog egy gyámhatósági végzés.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.