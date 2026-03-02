Tovább pusztít Magyarországon a rettegett betegség: megelőzhető lenne, de egyre rosszabb a helyzet

Tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a veleszületett fertőzés okozta csecsemőhalálozás pedig riasztó mértéket öltött. Szakértők szerint a valós esetszám a diagnosztizáltnál jóval magasabb lehet, a megelőzés és a szűrés terén pedig komoly hiányosságok tapasztalhatók - közölte a 24.hu.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján 2024-ben országosan 1767 szifiliszes esetet jelentettek, ami több mint kétszerese a 2015-ben regisztrált 617 esetnek. A fertőzés leginkább a 20–39 éves, szexuálisan aktív korosztályt érinti. A 2025-re vonatkozó országos statisztikákat tavaly márciusban hozták nyilvánosságra.

Dr. Meglécz Katalin, a Sabjanics Medical Center főorvosa és Sabjanics András laboratóriumvezető egyaránt hangsúlyozzák, hogy a hivatalos adatok csupán a bejelentett eseteket mutatják, így a látencia miatt a valós fertőzöttség ennél lényegesen magasabb lehet. Sabjanics András arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan nincsenek tisztában az alapvető védekezési módszerekkel.

A megelőzésnek nem az iskolapadban vagy a rendelőben kellene kezdődnie, hanem már otthon

– fogalmazott a laboratóriumvezető, aki szerint bármilyen szokatlan tünet észlelésekor érdemes nemi úton terjedő fertőzésekkel (STD) foglalkozó szakemberhez fordulni. Arról, hogy a szexedukáció és a felvilágosítás mennyire nem jól működik hazánkban, korábban a Pénzcentrumnak már beszélt Hevesei Kriszta szexuálpszichológus a vele készült interjúban. Ezt most újra elolvashatod:

A szifiliszt – közismert nevén vérbajt – a Treponema pallidum baktérium okozza, amelyet gyakran emlegetnek a "nagy imitátorként". Tünetei rendkívül változatosak: az egyes stádiumokban bőrkiütések, nyálkahártya-elváltozások, valamint idegrendszeri, szemészeti és kardiovaszkuláris panaszok is jelentkezhetnek, amelyek könnyen összetéveszthetők más betegségekkel.

Az elsődleges stádiumban a kórokozó behatolási helyén fájdalmatlan fekély (sánker) alakul ki, amely kezelés nélkül is gyógyul, így a beteg gyakran figyelmen kívül hagyja. A másodlagos szakaszban változatos bőrtünetek jelentkeznek, míg a harmadik stádiumban az életkilátásokat súlyosan veszélyeztető szív-érrendszeri és idegrendszeri szövődmények (neuroszifilisz) léphetnek fel.

Különösen aggasztó a veleszületett (kongenitális) szifilisz terjedése: 2025-ben 21 csecsemő hunyt el ebben a betegségben Magyarországon. A szakemberek szerint az esetszámok emelkedése mögött a szűrési protokollok hiányosságai, a várandósgondozás során elmaradó vizsgálatok, valamint a szexuális magatartásminták megváltozása húzódik meg.

A szakértők véleménye szerint a megelőzés kulcsa a rendszeres szűrés, a hatékonyabb felvilágosítás és a várandósgondozás keretében előírt kötelező vizsgálatok következetes elvégzése. A szifilisz korai stádiumban antibiotikummal jól gyógyítható, a fel nem ismert esetek azonban súlyos, akár visszafordíthatatlan szövődményekkel járhatnak, ami kiemelten fontossá teszi a betegség mielőbbi diagnosztizálását.