Nehézgépek az építkezésen Építési terület - autópálya bővítés
Gazdaság

Nagyon súlyos bajban van ez a magyar húzóágazat: sose jön már a felpattanás?

Pénzcentrum
2026. március 2. 19:32

Bár a harmadik negyedévben az M1-es autópálya bővítése miatt megugrottak a számok, az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve. Az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint 2025-ben összesen közel 2900 milliárd forint értékben indultak beruházások, ami 9 százalékos elmaradást jelent az előző évhez képest.

A magasépítési szektorban a megkezdett kivitelezések értéke nem érte el a 2000 milliárd forintot, ami a 2021 és 2025 közötti időszak leggyengébb eredménye. Érdekesség, hogy a nem lakáscélú beruházások visszaesése és a társasházépítések 2025-ös jelentős felfutása miatt az új projektek értékének közel felét a lakásépítések adták. Ilyen magas arányra a 2000-es évek eleje óta nem volt példa.

A nem lakáscélú magasépítéseknél az év egésze 1000 milliárd forint körüli összeget hozott. Ez folyó áron több mint 37 százalékos zuhanást jelent 2024-hez viszonyítva, és 2018 óta a legalacsonyabb szintet képviseli. A negyedik negyedévben induló projektek közül a logisztikai fejlesztések domináltak, mint például a CATL debreceni raktárcsarnoka vagy a Porsche Parts Center budaörsi központja. Emellett több szállodaépítés is megkezdődött Budapesten és Balatonfüreden. A kereskedelmi ingatlanok piaca szintén visszafogott volt: a kivitelezések értéke 27 százalékkal esett vissza, megközelítve a 2020-as mélypontot.

A mélyépítéseknél az autópálya-bővítés miatti harmadik negyedéves kiugrást egy kifejezetten csendes év vége követte. Bár az éves szinten mért 1000 milliárd forint körüli kivitelezési érték nem mutat drasztikus változást a tavalyihoz képest, a statisztikát mindkét évben egy-egy óriásberuházás mentette meg. 2024-ben a mohácsi Duna-híd, 2025-ben pedig az M1-es bővítése javította a számokat. Ezek nélkül a szektor teljesítménye meglehetősen mérsékelt, amit jól jelez, hogy a negyedik negyedévben egyetlen mélyépítési projekt sem került be a legnagyobb induló beruházások közé.

A társasházépítések terén viszont 2025 rekordévnek bizonyult. Közel 1000 milliárd forint értékben indultak projektek, ami 60 százalékos növekedést jelent a megelőző évhez képest. A lendület várhatóan 2026-ban is kitart, köszönhetően az engedélyeztetések felgyorsulásának, valamint az Otthon Start Programnak és a Tőkeprogramnak. A kiemelt beruházásoknál az értékesítési határidők miatt sok építkezés már idén elindulhat.

Területileg továbbra is Budapest dominál: az összes megkezdett építőipari kivitelezés 31 százaléka a fővárosban, míg a társasházi projektek 68 százaléka itt indult el. Az autópálya-építések miatt a Közép-Dunántúl részesedése is jelentős volt (27 százalék). Összességében pedig Közép-Magyarországon koncentrálódott a beruházások több mint 40 százaléka.
Címlapkép: Getty Images
Érdekel