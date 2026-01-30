2026. január 30. péntek Martina, Gerda
Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat
A koraszülötteket újszülöttkori gondozásban tartják, amíg el nem érik a teljes életkort.
Egészség

Ez már a népesedési összeomlás: egy városnyi magyarra lettünk kevesebben, aggasztóak a trendek

Pénzcentrum
2026. január 30. 08:51

Tovább csökkent a születések száma Magyarországon 2025-ben, miközben a halálozások mérséklődése ellenére a természetes fogyás tovább nőtt a KSH előzetes adatai szerint. Az év során mintegy 72 ezer gyermek született, a teljes termékenységi arányszám pedig 1,31-re esett vissza.

A KSH előzetes becslései szerint 2025 decemberében 6020 gyermek született, miközben 10 811-en haltak meg. Egy év alatt a születések száma 4,9 százalékkal, a halálozásoké 7,8 százalékkal csökkent, ezzel párhuzamosan viszont a házasságkötések száma 13 százalékkal nőtt. A természetes fogyás 4791 fő volt, ami mérséklődést jelent az egy évvel korábbi decemberhez képest. Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 13,4 halálozás jutott, míg a házasságkötési arányszám 2,8 ezrelékre emelkedett.

Az egész évet tekintve 2025-ben összesen mintegy 72 ezer gyermek jött világra, ami 7,1 százalékkal kevesebb az előző évinél. Az élveszületési arányszám ezer 15–49 éves nőre vetítve 35,1-re csökkent, a teljes termékenységi arányszám pedig 1,31-re esett vissza az egy évvel korábbi 1,39-ről. Az év során a születésszám csökkenése nem volt egyenletes: a legnagyobb visszaesést az év elején és a nyár végén mérték, míg decemberben már mérsékeltebb volt az éves csökkenés üteme.

A halálozások száma 2025-ben becslések szerint 124 200 fő volt, ami 2,6 százalékos mérséklődést jelent. Az év első felében még többen hunytak el, mint egy évvel korábban, a második félévben azonban jelentősen csökkent a halálozások száma. A születések és halálozások egyenlege alapján a természetes fogyás 52 200 főt tett ki, ami kissé meghaladta a 2024-es értéket.

A házasságkötések száma ezzel szemben megtörte a korábbi csökkenő trendet: 2025-ben mintegy 46 600 pár házasodott össze, kismértékben többen, mint egy évvel korábban. Az év elején és a nyári hónapokban visszaesés volt tapasztalható, az őszi–téli időszakban viszont számottevő növekedés következett be. Éves átlagban ezer lakosra 4,9 házasságkötés jutott.

Országos szinten 2025-ben ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,1 halálozás jutott, a természetes fogyás mértéke 5,5 ezrelékre emelkedett. Az ezer élveszületésre jutó csecsemőhalálozás 3,3 volt, ami javulást jelent az előző évhez képest. A népességcsökkenést a nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege némileg mérsékelte, így a 2022-es népszámlálás alapján számított becslés szerint Magyarország lakónépessége 2025 végén 9 millió 489 ezer fő volt.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #házasság #ksh #népesség #demográfia #lakosság #halálozás #népességfogyás #gyermekek #2025

