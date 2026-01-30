Ez már a népesedési összeomlás: egy városnyi magyarra lettünk kevesebben, aggasztóak a trendek

Tovább csökkent a születések száma Magyarországon 2025-ben, miközben a halálozások mérséklődése ellenére a természetes fogyás tovább nőtt a KSH előzetes adatai szerint. Az év során mintegy 72 ezer gyermek született, a teljes termékenységi arányszám pedig 1,31-re esett vissza.

A KSH előzetes becslései szerint 2025 decemberében 6020 gyermek született, miközben 10 811-en haltak meg. Egy év alatt a születések száma 4,9 százalékkal, a halálozásoké 7,8 százalékkal csökkent, ezzel párhuzamosan viszont a házasságkötések száma 13 százalékkal nőtt. A természetes fogyás 4791 fő volt, ami mérséklődést jelent az egy évvel korábbi decemberhez képest. Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 13,4 halálozás jutott, míg a házasságkötési arányszám 2,8 ezrelékre emelkedett.

Az egész évet tekintve 2025-ben összesen mintegy 72 ezer gyermek jött világra, ami 7,1 százalékkal kevesebb az előző évinél. Az élveszületési arányszám ezer 15–49 éves nőre vetítve 35,1-re csökkent, a teljes termékenységi arányszám pedig 1,31-re esett vissza az egy évvel korábbi 1,39-ről. Az év során a születésszám csökkenése nem volt egyenletes: a legnagyobb visszaesést az év elején és a nyár végén mérték, míg decemberben már mérsékeltebb volt az éves csökkenés üteme.

A halálozások száma 2025-ben becslések szerint 124 200 fő volt, ami 2,6 százalékos mérséklődést jelent. Az év első felében még többen hunytak el, mint egy évvel korábban, a második félévben azonban jelentősen csökkent a halálozások száma. A születések és halálozások egyenlege alapján a természetes fogyás 52 200 főt tett ki, ami kissé meghaladta a 2024-es értéket.

A házasságkötések száma ezzel szemben megtörte a korábbi csökkenő trendet: 2025-ben mintegy 46 600 pár házasodott össze, kismértékben többen, mint egy évvel korábban. Az év elején és a nyári hónapokban visszaesés volt tapasztalható, az őszi–téli időszakban viszont számottevő növekedés következett be. Éves átlagban ezer lakosra 4,9 házasságkötés jutott.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Országos szinten 2025-ben ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,1 halálozás jutott, a természetes fogyás mértéke 5,5 ezrelékre emelkedett. Az ezer élveszületésre jutó csecsemőhalálozás 3,3 volt, ami javulást jelent az előző évhez képest. A népességcsökkenést a nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege némileg mérsékelte, így a 2022-es népszámlálás alapján számított becslés szerint Magyarország lakónépessége 2025 végén 9 millió 489 ezer fő volt.