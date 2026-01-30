2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal meghaladta az előző évit.
Ez már a népesedési összeomlás: egy városnyi magyarra lettünk kevesebben, aggasztóak a trendek
Tovább csökkent a születések száma Magyarországon 2025-ben, miközben a halálozások mérséklődése ellenére a természetes fogyás tovább nőtt a KSH előzetes adatai szerint. Az év során mintegy 72 ezer gyermek született, a teljes termékenységi arányszám pedig 1,31-re esett vissza.
A KSH előzetes becslései szerint 2025 decemberében 6020 gyermek született, miközben 10 811-en haltak meg. Egy év alatt a születések száma 4,9 százalékkal, a halálozásoké 7,8 százalékkal csökkent, ezzel párhuzamosan viszont a házasságkötések száma 13 százalékkal nőtt. A természetes fogyás 4791 fő volt, ami mérséklődést jelent az egy évvel korábbi decemberhez képest. Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 13,4 halálozás jutott, míg a házasságkötési arányszám 2,8 ezrelékre emelkedett.
Az egész évet tekintve 2025-ben összesen mintegy 72 ezer gyermek jött világra, ami 7,1 százalékkal kevesebb az előző évinél. Az élveszületési arányszám ezer 15–49 éves nőre vetítve 35,1-re csökkent, a teljes termékenységi arányszám pedig 1,31-re esett vissza az egy évvel korábbi 1,39-ről. Az év során a születésszám csökkenése nem volt egyenletes: a legnagyobb visszaesést az év elején és a nyár végén mérték, míg decemberben már mérsékeltebb volt az éves csökkenés üteme.
A halálozások száma 2025-ben becslések szerint 124 200 fő volt, ami 2,6 százalékos mérséklődést jelent. Az év első felében még többen hunytak el, mint egy évvel korábban, a második félévben azonban jelentősen csökkent a halálozások száma. A születések és halálozások egyenlege alapján a természetes fogyás 52 200 főt tett ki, ami kissé meghaladta a 2024-es értéket.
A házasságkötések száma ezzel szemben megtörte a korábbi csökkenő trendet: 2025-ben mintegy 46 600 pár házasodott össze, kismértékben többen, mint egy évvel korábban. Az év elején és a nyári hónapokban visszaesés volt tapasztalható, az őszi–téli időszakban viszont számottevő növekedés következett be. Éves átlagban ezer lakosra 4,9 házasságkötés jutott.
Országos szinten 2025-ben ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,1 halálozás jutott, a természetes fogyás mértéke 5,5 ezrelékre emelkedett. Az ezer élveszületésre jutó csecsemőhalálozás 3,3 volt, ami javulást jelent az előző évhez képest. A népességcsökkenést a nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege némileg mérsékelte, így a 2022-es népszámlálás alapján számított becslés szerint Magyarország lakónépessége 2025 végén 9 millió 489 ezer fő volt.
Tömegével mondanak fel az orvosok ebben a budapesti kórházban: dühöngenek, akik maradtak - mi lesz így a betegekkel?
Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI), miután két év alatt 15 szakorvos távozott az intézményből.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy májhasznú lúd telepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
Ez már a vég? Nincs elég dolgozó, részlegesen bezár a belgyógyászat ebben a fontos fővárosi kórházban
Az áthelyezés következtében a betegek fizikailag távol kerülnek az illetékes ügyeletes orvosoktól, így rosszullét esetén később juthat el hozzájuk a megfelelő szakorvos.
A Nipah-vírus nyugat-bengáli megjelenése miatt több ázsiai ország megelőző intézkedéseket vezetett be nemzetközi repülőterein.
A gyógyszeripar globális trendjeit a növekvő igények és szűkös erőforrások határozzák meg, miközben jelentős átalakulás zajlik gyógyszer- és digitális innovációk terén is.
Józsefváros hét háziorvosi körzetében és több szakorvosi területen is komoly hiány van. A kerület anyagi és infrastrukturális juttatásokkal próbálja vonzóvá tenni a munkát.
A rendkívül veszélyes kórokozó a diagnosztizált esetek felében halált okoz, ugyanakkor szakértők szerint globális járvány kialakulása nem várható.
Fordulat a sorozatos mérgezésekkel vádolt Gyönyör Teréz ügyében: nem megy vissza a börtönbe a 73 éves asszony
A 73 éves ipolysági nőt korábban mérgezéssel és csalással összefüggő bűncselekmények elkövetésével vádolták meg.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma két Békés vármegyei baromfitelepen is kimutatta a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét.
Megbénultak a repterek, jöhetnek a lezárások is: új vírus tartja rettegésben a világot, ezt kell róla tudni
Az indiai Nipah-vírusjárvány egész Ázsiában aggodalmat kelt, ezért több ország szigorította a repülőterei egészségügyi szűrését.
Nagyon fontos gyerekvakcinából van hiány Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, terjed a fertőzés
Az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt a hepatitis A-s megbetegedések száma Magyarországon, miközben a gyermekeknek szánt védőoltás beszerzése egyre több akadályba ütközik.
Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei
A GYOD kinek jár? Mit tartalmaznak a GYOD feltételei? Hogyan zajlik a GYOD igénylése? Cikkünkben ezeknek és több fontos kérdéseknek is utána jártunk most.
Kik szednek a legtöbb vitamint a világon? Hol vált szinte társadalmi normává az étrend-kiegészítők használata? És miért dübörög Európában a vitaminbiznisz? Mutatjuk!
A tájékoztatás szerint pénteken érkezett riasztás a vármegyében egy eszméletlen gyermekhez.
A kutatások szerint a megkérdezett felnőttek 42%-a szedett D-vitamin-kiegészítőt az elmúlt 12 hónapban.
Az influenzajárvány gyors terjedése miatt több magyar településen vezettek be rendkívüli intézkedéseket.
Magyarországon jelenleg több mint száz per folyik orvosok ellen oltásellenes szülők kezdeményezésére, csakhogy közben szerte Európában nő a fertőző betegségek száma.
Az asztalra csapott Trump, az Egyesült Államok kivonul a világszervezetből: elég súlyos problémákat okozhat
A kilépés figyelmeztetések és jogi aggályok közepette történt, és közegészségügyi szakértők világméretű hatásokat emlegetnek.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
