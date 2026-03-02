Újabb európai országokat vehet célba Irán: aggasztó hírek érkeztek, indulhat a felkészülés?

A Sky News szerint Irán olyan, akár 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal és rakétákkal rendelkezik, amelyek elérhetnék Törökországot, Görögországot vagy Bulgáriát is. Ugyanakkor a brit csatorna által közölt térkép alapján Magyarország már a hatókörön kívül esik. Fontos kiemelni: Irán ezeket az országokat nem támadta meg, a jelenlegi műveletek Ciprus térségére korlátozódnak

A Sky News rövid riportban foglalkozott az iráni katonai képességekkel, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a perzsa állam akár Törökországot, Görögországot vagy Bulgáriát is elérhetné rakétáival. A brit csatorna szerint Irán olyan drónokkal és ballisztikus rakétákkal rendelkezik, amelyek hatótávolsága eléri a 2000 kilométert.

A Sky News által közölt térkép alapján Magyarország és a közép-európai térség már kívül esik ezen a hatósugáron. A riport hangsúlyozza: ezek az országok nincsenek veszélyben, Irán nem indított ellenük támadást. A jelenlegi műveletek Ciprus térségét érintik, ahol dróntámadásokat észleltek - számolt be a Portfolio.