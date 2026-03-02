Vészjósló kijelentést tett Trump erős embere: nem zárta ki a legdurvább forgatókönyvet sem Iránban

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok a légi és tengeri műveletek mellett szárazföldi csapatokat is bevethet Irán ellen. A tárcavezető hangsúlyozta: az amerikai érdekek védelmében minden szükséges lépést megtesznek, de nem kívánják előre felfedni stratégiai terveiket - írta meg a Portfolio.

Egy sajtótájékoztatón merült fel a kérdés, hogy Washington fontolgat-e egy esetleges szárazföldi inváziót. Hegseth válaszában egyértelművé tette: olyan messzire mennek el, amennyire a célok eléréséhez szükséges.

Bár jelenleg nincsenek amerikai katonák iráni területen, a miniszter szerint stratégiai hiba lenne előre közölni az ellenséggel a tervezett lépéseket, vagy azt, hogy mit zárnak ki a lehetőségek közül.

Hegseth bírálta a Pentagon korábbi gyakorlatát, amikor a hadműveleti szándékokat előre kommunikálták, és ezt súlyos hibának minősítette. Donald Trump elnök álláspontját megerősítve kijelentette: ellenségeiknek meg kell érteniük az amerikai elszántságot, ugyanakkor a beavatkozást ésszerű keretek között akarják tartani. A miniszter leszögezte, hogy nem kívánják megismételni a múlt tévedéseit, így nincs szó kétszázezer katona bevetéséről vagy húsz évig tartó megszállásról.