A biztonsági szolgálatok röviddel 12:45 után adták ki az utasítást, amelynek értelmében minden utasnak és dolgozónak el kellett hagynia a terminál épületét.
Vészjósló kijelentést tett Trump erős embere: nem zárta ki a legdurvább forgatókönyvet sem Iránban
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok a légi és tengeri műveletek mellett szárazföldi csapatokat is bevethet Irán ellen. A tárcavezető hangsúlyozta: az amerikai érdekek védelmében minden szükséges lépést megtesznek, de nem kívánják előre felfedni stratégiai terveiket - írta meg a Portfolio.
Egy sajtótájékoztatón merült fel a kérdés, hogy Washington fontolgat-e egy esetleges szárazföldi inváziót. Hegseth válaszában egyértelművé tette: olyan messzire mennek el, amennyire a célok eléréséhez szükséges.
Bár jelenleg nincsenek amerikai katonák iráni területen, a miniszter szerint stratégiai hiba lenne előre közölni az ellenséggel a tervezett lépéseket, vagy azt, hogy mit zárnak ki a lehetőségek közül.
Hegseth bírálta a Pentagon korábbi gyakorlatát, amikor a hadműveleti szándékokat előre kommunikálták, és ezt súlyos hibának minősítette. Donald Trump elnök álláspontját megerősítve kijelentette: ellenségeiknek meg kell érteniük az amerikai elszántságot, ugyanakkor a beavatkozást ésszerű keretek között akarják tartani. A miniszter leszögezte, hogy nem kívánják megismételni a múlt tévedéseit, így nincs szó kétszázezer katona bevetéséről vagy húsz évig tartó megszállásról.
Két hónapot bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: döbbenetes részleteket osztott meg a háborúról
Az ukrán háború eseményeire egy egész világ figyel, ám a felszín alatt zajló eseményekre keveseknek van rálátása
Újabb támadást intézett Irán egy európai ország ellen: felszálltak a vadászgépek, rengeteg drónt lőttek le
Hétfőn kiürítették a ciprusi páfoszi repülőtér utasterminálját, miután a radarok egy gyanús tárgyat észleltek a légtérben
Azonnal kilőttek az árak: dróntámadás bénította meg a világ egyik legfontosabb olajipari létesítményét
Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rasz Tannúra-i finomítóját, amely a térség egyik legfontosabb olajipari létesítménye.
Szárazföldi hadműveletet indíthat Izrael Libanon ellen, válaszul a Hezbollah Irán által támogatott éjszakai támadására.
Az iráni legfelsőbb vezető, Ali Khamenei halála és az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai dollárszázmilliókat mozgattak meg az online predikciós piacokon.
Felfüggeszti a háborús kockázati biztosítást a Perzsa-öbölbe tartó hajók számára a világ vezető hajóbiztosítóinak jelentős része.
Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió egységesen kiáll tagállamai mellett, miután iráni dróntámadás érte a Ciprus szigetén található, brit fennhatóság alatt álló katonai...
A szombaton kitört háború miatt gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők súlyos ellátási zavaroktól tartanak.
Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen.
Dróntámadás ért vasárnap egy amerikai katonai bázist az iraki Erbílben.
Légitámadások érték Iránt és Libanont, valamint robbanások rázták meg Bagdad környékét - de máshol is komoly akciók indultak.
Izrael-Irán háború 2026: három amerika katona meghalt - Trump szerint Irán új vezetése tárgyalni akar
A tájékoztatás szerint további öt amerikai katona súlyos sebesüléseket szenvedett az Elsöprő Düh (Epic Fury) fedőnevű műveletben.
Izrael-Irán háború 2026: ennyien haltak meg, vagy sérültek meg a légicsapások során az egyes országokban eddig
A legtöbb sérültről Iránból érkezett jelentés, 201 ember meghalt és 747 megsérült a támadások során.
Már elkerülhetetlen az olajár-emelkedés az iráni háború miatt? - Megszólalt a Mol: semmi biztatót nem mondtak
A Hormuzi-szoros blokádja a világ kőolajkínálatának 5-6 százalékát, a gázolajexportnak pedig a 20 százalékát érintené.
Ez történt eddig az izraeli-iráni háború második napján - Rakétatámadások, új iráni vezetés, dubai támadás és Trump fenyegetései
Dubaj repülőtere és a Burdzs al-Arab kisebb károkat szenvedett, Abu-Dzabiban és Bahreinben is történtek becsapódások. Omán partjainál dróntámadás ért egy olajszállító tartályhajót.
A külügyminiszter közölte: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen.
Megtorlás és bosszú: Irán történelmi nagyságú támadásra, Trump "soha nem látott erejű" csapásra készül
Az Iráni Forradalmi Gárda bosszút esküdött, azt közölték "hamarosan a legnagyobb katonai műveletek kezdődnek meg az iráni fegyveres erők történetében Izrael és az amerikai regionális...
Izrael-Irán háború 2026: Valóban halott lenne Ali Hamenei ajatollah? - Ezt lehet tudni jelenleg, ők vehetik át a vezetést Iránban
Több magas rangú tisztségviselő - köztük a védelmi miniszter és a Forradalmi Gárda parancsnoka - is életét vesztette.
