Ma már nem kell szótárért nyúlni, ha egy-egy szót nem ismer az ember: elég beírni a keresőbe a számunkra ismeretlen kifejezést. Minden hónapban sokan keresnek rá bizonyos kifejezésekre a Google keresési adatai szerint, amelyekből az is kiderül, mire keresnek a legtöbben. A mai kvíz során azokat a kifejezéseket válogattuk össze, amire a legtöbben kerestek rá az elmúlt időszakban. Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből! 1/10 kérdés Mit jelent a joviális szó? tojás alakú, ellipszishez hasonló magától értetődő, egyértelmű nyájas, kedélyes modorú ajakkerekítés nélkül képzet beszédhang Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent az annektálás kifejezés? mesterkélten viselkedés, szenvelgés egy szöveg általános jellemzése, tartalmi kivonata egy államnak más állammal való egyesítése, bekebelezés olyan hitel visszafizetési mód, mely során a kamatperióduson belül azonos összegű törlesztőrészletet kell fizetni Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent a dőre szó? hizlalni való, fiatal szarvasmarha silány, hitvány bor oktalan, hiábavaló csupasz, pucér Következő kérdés 4/10 kérdés Mi az epifánia jelentése? szó szerint "megjelenés", és a vízkereszt másik neve szó szerint "felirat", de jelent rövid, tömör, csattanós verset is szó szerint "roham", de egy idegrendszeri betegség elnevezése szó szerint zárszó; irodalmi vagy tudományos művek utószavát nevezik így Következő kérdés 5/10 kérdés Mit jelent a teoretikus kifejezést? erkölcsileg megkérdőjelezhető vallási kérdéseket feszegető elmélettel foglalkozó gyakorlati, alkalmazott Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a szamizdat? egy barátságos, jellemzően fehérszőrű kutyafajta a hajnal előtti órák, amikor még sötét van és legnagyobb a csend teavíz forralására használt régi edény engedély nélkül kiadott nyomtatvány, illegális irodalom Következő kérdés 7/10 kérdés Ki az imposztor? ókori római tartomány irányítója személy vagy vállalkozás, aki külföldről hoz be termékeket a saját országába, hogy aztán eladja azokat csaló, szélhámos bámulatot, tekintélyt keltő személy, rang Következő kérdés 8/10 kérdés Mit jelent a hübrisz? két különböző dolog elemeiből előállott; felemás, keverék gőg, elbizakodottság meg nem töltött, előre gyártott cigarettahüvelyt fémből vagy agyagból készült, hosszú nyelű, öblös edény Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelent a pikírt? burkoltan erotikus éles, csípős, sértetten ingerült sejtelmes, kétértelmű tartózkodó, hűvös, és rideg Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a konszenzuális szó jelentése? minden érzéket gyönyörködtető a gazdasági fellendüléssel kapcsolatos, vele járó két felnőtt ember között létrejövő megegyezésen, közös beleegyezésen vagy egyetértésen alapuló Eredmények

