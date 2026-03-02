2026. március 2. hétfő Lujza
Kairó, Egyiptom, 2024. április 1: Google-alkalmazások egy Samsung okostelefonon, Gmail, Chrome, Google, Drive, YouTube, Térképek, Galéria, Meet és Google Play alkalmazások, mobiltelefonos alkalmazások indítása, szelektív fókuszálás.
Kvíz

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!

Pénzcentrum
2026. március 2. 18:02

Ma már nem kell szótárért nyúlni, ha egy-egy szót nem ismer az ember: elég beírni a keresőbe a számunkra ismeretlen kifejezést. Minden hónapban sokan keresnek rá bizonyos kifejezésekre a Google keresési adatai szerint, amelyekből az is kiderül, mire keresnek a legtöbben. A mai kvíz során azokat a kifejezéseket válogattuk össze, amire a legtöbben kerestek rá az elmúlt időszakban. Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!

1/10 kérdés
Mit jelent a joviális szó?
tojás alakú, ellipszishez hasonló
magától értetődő, egyértelmű
nyájas, kedélyes modorú
ajakkerekítés nélkül képzet beszédhang
2/10 kérdés
Mit jelent az annektálás kifejezés?
mesterkélten viselkedés, szenvelgés
egy szöveg általános jellemzése, tartalmi kivonata
egy államnak más állammal való egyesítése, bekebelezés
olyan hitel visszafizetési mód, mely során a kamatperióduson belül azonos összegű törlesztőrészletet kell fizetni
3/10 kérdés
Mit jelent a dőre szó?
hizlalni való, fiatal szarvasmarha
silány, hitvány bor
oktalan, hiábavaló
csupasz, pucér
4/10 kérdés
Mi az epifánia jelentése?
szó szerint "megjelenés", és a vízkereszt másik neve
szó szerint "felirat", de jelent rövid, tömör, csattanós verset is
szó szerint "roham", de egy idegrendszeri betegség elnevezése
szó szerint zárszó; irodalmi vagy tudományos művek utószavát nevezik így
5/10 kérdés
Mit jelent a teoretikus kifejezést?
erkölcsileg megkérdőjelezhető
vallási kérdéseket feszegető
elmélettel foglalkozó
gyakorlati, alkalmazott
6/10 kérdés
Mi a szamizdat?
egy barátságos, jellemzően fehérszőrű kutyafajta
a hajnal előtti órák, amikor még sötét van és legnagyobb a csend
teavíz forralására használt régi edény
engedély nélkül kiadott nyomtatvány, illegális irodalom
7/10 kérdés
Ki az imposztor?
ókori római tartomány irányítója
személy vagy vállalkozás, aki külföldről hoz be termékeket a saját országába, hogy aztán eladja azokat
csaló, szélhámos
bámulatot, tekintélyt keltő személy, rang
8/10 kérdés
Mit jelent a hübrisz?
két különböző dolog elemeiből előállott; felemás, keverék
gőg, elbizakodottság
meg nem töltött, előre gyártott cigarettahüvelyt
fémből vagy agyagból készült, hosszú nyelű, öblös edény
9/10 kérdés
Mit jelent a pikírt?
burkoltan erotikus
éles, csípős, sértetten ingerült
sejtelmes, kétértelmű
tartózkodó, hűvös, és rideg
10/10 kérdés
Mi a konszenzuális szó jelentése?
minden érzéket gyönyörködtető
a gazdasági fellendüléssel kapcsolatos, vele járó
két felnőtt ember között létrejövő
megegyezésen, közös beleegyezésen vagy egyetértésen alapuló
Érdekel