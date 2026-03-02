Asztalra vág a FIFA elnöke: azonnali pirosat követel a rasszizmusért

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a rasszizmus elleni küzdelem jegyében azonnali kiállítást javasol azoknak a játékosoknak, akik a pályán zajló szóváltások közben eltakarják a szájukat. Gianni Infantino szerint ez a szigorítás elengedhetetlen a sportág megtisztulásához.

A sportvezető a Sky Sportsnak adott nyilatkozatában egyértelművé tette álláspontját: ha valaki rasszista megjegyzést tesz, miközben a kezével eltakarja az arcát, azt azonnal le kell küldeni a pályáról. Infantino érvelése szerint akinek nincs takargatnivalója, az nem rejti el a száját beszéd közben, ezért a zéró tolerancia érvényesítése érdekében szükséges bevezetni ezt az egyszerű, de határozott intézkedést.

Az elnöki megszólalás hátterében egy közelmúltbeli Bajnokok Ligája-mérkőzés áll, amelyen a Real Madrid brazil támadója, Vinícius Junior és a Benfica argentin középpályása, Gianluca Prestianni keveredett összetűzésbe. A lisszaboni találkozón a brazil játékos jelezte a játékvezetőnek, hogy ellenfele rasszista szavakkal illette, miközben a mezével eltakarta a száját, megakadályozva ezzel, hogy a kamera vagy a bíró szájról olvashasson.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) illetékes bizottsága az eset után vizsgálatot indított, és diszkriminatív magatartás miatt elmarasztalta Prestiannit. A határozat értelmében az argentin futballista nem léphetett pályára a nyolcaddöntő múlt szerdai visszavágóján.