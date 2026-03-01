Ez történt eddig az izraeli-iráni háború második napján - Rakétatámadások, új iráni vezetés, dubai támadás és Trump fenyegetései

Miután február 28-án Izrael és az Egyesült Államok légicsapásokat indított Irán ellen, Teherán több országban amerikai és izraeli célpontok elleni megtorló támadásokkal válaszolt. A harcokban több magas rangú iráni vezető is életét vesztette, köztük Ali Hamenei ajatollah, akinek halálát vasárnapra megerősítették; Irán irányítását ideiglenesen háromtagú tanács vette át. Az iráni válaszcsapások elérték az Öböl menti államokat is: Dubaj repülőtere és a Burdzs al-Arab kisebb károkat szenvedett, Abu-Dzabiban és Bahreinben is történtek becsapódások. Omán partjainál dróntámadás ért egy olajszállító tartályhajót, több sérülttel. A térség több országa lezárta légterét, tömeges járattörlések bénították meg a légi közlekedést.

Amint újabb hírek érkeznek, cikkünket frissítjük. A hírek kronológiai sorrendben jelennek meg, a legfrisebbekhez görgess a cikk aljára!

A szombati nap eseményei röviden

Szombat reggel Izrael és az USA megtámadta Iránt. A légtereket lezárták - több környező országban is - és Irán válaszcsapásokat indított több országban is az amerikai támaszpontok ellen. Sérültekről és halottakról is érkeztek jelentések a támadások során, majd elterjedt a hírsztelés, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője is meghalt. Ezt később több hírforrás megerősítette és Iránban új vezetést választottak vasárnap hajnalra.

Az éjjel történt támadások során egy ember meghalt és sokan megsebesültek Tel-Avivban egy Iránból indított rakéta becsapódásában. Több tucat ember közepesen vagy könnyebben, egy férfi pedig súlyosan megsebesült, és egy negyven év körüli nő életét vesztette egy közvetlen rakétabecsapódásban Tel-Aviv belvárosában.

A dubai támadás: Dubaj repülőtere és a Burdzs al-Arab is károkat szenvedett

Vasárnap hajnalban érkezett a hír, hogy Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében. A dubaji nemzetközi repülőtér egyik várója "kisebb károkat szenvedett egy incidens során, amelyet gyorsan sikerült elhárítani". A repülőtéren négy ember sérült meg.

Később megerősítették, hogy egy drón elfogásakor keletkezett törmelék kisebb tüzet okozott a Burdzs al-Arab külső homlokzatán. Tűz keletkezett a Dzsebel Ali kikötő egyik kikötőhelyén is szintén egy légi elfogás során keletkezett törmelék miatt. Dubaj a Közel-Kelet legnagyobb turisztikai és kereskedelmi központja, repülőtere pedig a világ egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja. A légitársaságok szombaton felfüggesztették a Közel-Keletre irányuló járataikat, beleértve a Dubajba tartó és onnan induló járatokat is. Az iráni megtorló csapások eddig legalább két ember halálát okozták az Egyesült Arab Emírségekben.

Összeült a G7 és az EU

Szoros koordinációban állapodtak meg a G7-országok külügyminiszterei az Irán elleni izraeli-amerikai támadások megindulása után. A japán külügyminisztérium tájékoztatása szerint a telefonos egyeztetésen az Egyesült Államok áttekintést adott a legutóbbi fejleményekről és a további kilátásokról. A G7-csoport - amelynek tagja Japán, az Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia és Kanada - a továbbiakban is összehangolt fellépést ígért. A japán külügyminiszter, Motegi Tosimicu közölte: Tokió a nemzetközi közösséggel együttműködve "minden szükséges diplomáciai erőfeszítést" megtesz Irán ügyében.

Az Európai Unió is rendkívüli egyeztetést tart. Az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő, Kaja Kallas vasárnapra virtuális ülést hívott össze az EU-tagállamok külügyminisztereinek részvételével, hogy megvitassák az iráni helyzetet és a "gyorsan eszkalálódó közel-keleti eseményeket". Az Európai Tanács elnöke, António Costa a közösségi médiában elítélte az iráni támadásokat, amelyek szerinte veszélyes katonai eszkalációt jelentenek a térségben.

Az uniós vezetők korábban az Egyesült Államokat és Izraelt is maximális önmérsékletre szólították fel. Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter "katonai eszkalációs spirál" veszélyére figyelmeztetett. Időközben az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio lemondta hétfőre tervezett izraeli látogatását. A washingtoni külügyminisztérium a döntést a "jelenlegi körülményekkel" indokolta.

Rakétatámadások vasárnap reggel

Kora reggel Izrael jelentős részén sorozatos légiriadók ébresztették, majd az ismétlődő szirénázások közel egy órán át az óvóhelyeken tartották az ország lakosságát. A légvédelem sikeresen működött, nem érkeztek jelentések becsapódásokról. Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg és az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre csapásokat Irán-szerte; a célpontok között légvédelmi rendszerek, rakétaindítók, a rendszerhez kötődő létesítmények és katonai parancsnokságok is szerepeltek.

Az ajatollah halála után háromtagú vezetői tanács irányítja átmenetileg Iránt

Háromtagú vezetői tanács veszi át átmenetileg Irán irányítását Ali Hamenei ajatollah halála után - jelentette vasárnap az iráni állami média. A testület élén Maszúd Pezeskján elnök, Mohszeni Ejei Gholámhoszein igazságügyi vezető, valamint az Őrök Tanácsának egyik tagja áll. A trió a legfelsőbb vezető alkotmányos feladatait látja el addig, amíg a 88 tagú Szakértők Gyűlése kijelöli Hamenei utódját. Az iráni jog szerint a testületnek a lehető leghamarabb döntenie kell az új legfelsőbb vezetőről.

Egyelőre nem ismert, ki követheti a szombati amerikai-izraeli légicsapásokban meghalt vallási és politikai vezetőt. Az Őrök Tanácsa, Irán egyik kulcsfontosságú alkotmányos testülete 12 tagból áll, hat iszlám jogtudósból és hat világi jogászból. Az Őrök Tanácsa az iráni politikai rendszer egyik legnagyobb hatalmú intézménye. Nem csupán jogi kontrollt gyakorol, hanem érdemben befolyásolja, kik indulhatnak választáson.

Az ajatollah halála további megtorlásokat hozhat

Az Egyesült Államok és Izrael kiterjedt támadásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, amelyekben az izraeli hadsereg közlése szerint több magas rangú tisztségviselő - köztük a védelmi miniszter és a Forradalmi Gárda parancsnoka - is életét vesztette. Az Iráni Forradalmi Gárda ezt követően tömeges megtorló csapásokat jelentett be amerikai és izraeli célpontok ellen.

A Tasnim hírügynökség szerint 27 amerikai támaszpontot, valamint az izraeli hadsereg főhadiszállását és egy tel-avivi fegyveripari létesítményt vettek célba. Izraelben több hullámban szólaltak meg a légiriadók; egy nő meghalt, legalább 21-en megsérültek. Iráni támadások érték Szaúd-Arábiát, Bahreint, Dubajt és Abu-Dzabit is. Az Egyesült Arab Emírségek közlése szerint 132 ballisztikus rakétát és 195 drónt semmisítettek meg. Találat érte az abu-dzabi nemzetközi repülőteret; egy ember meghalt, heten megsérültek. Bahreinben dróntámadás okozott anyagi kárt, halálos áldozat nem volt - jelentették.

Újabb támadások

Az iráni Tasnim hírügynökség jelentésein túl más források is támadásokról számoltak be. Újabb robbanásokat jelentettek vasárnap a Perzsa(Arab)-öböl menti államokban. Szemtanúk a katari fővárosban, Dohában több erős robbanást hallottak vasárnap reggel. Az Al-Dzsazíra katari hírtelevízió legalább 11 detonációról számolt be.

Robbanásokat jelentettek a bahreini fővárosból, Manamából is, ahol beszámolók szerint legalább négy hangos becsapódás történt. A közösségi médiában egy találatot kapott, megrongálódott manamai szállodáról készült felvételek is terjedtek, ezek hitelességét független forrásból egyelőre nem erősítették meg.

A jelentések szerint Teherán szombat óta több alkalommal is támadást indított a térségben állomásozó amerikai katonai bázisok ellen. A Perzsa(Arab)-öböl menti államokban összességében több ezer amerikai katona állomásozik. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) vasárnap közölte, hogy "tucatnyi megtorló csapást" hajtott végre amerikai és izraeli célpontok ellen Hamenei halála miatt.

Tömeges járattörlések

Jelentős fennakadások alakultak ki a nemzetközi légiközlekedésben, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, amelyre Teherán rakétatámadásokkal válaszolt. A térség több országa lezárta légterét, a légitársaságok pedig tömegesen törölték járataikat:

Kinevezték a Forradalmi Gárda új főparancsnokát

Ahmad Vahidi dandártábornokot nevezték ki az iráni Forradalmi Gárda főparancsnokává az iráni állami média vasárnapi beszámolója szerint. Az előző parancsnokot, Mohamad Pakpurt az Irán elleni szombati amerikai és izraeli légicsapásokban megölték, halálát megerősítette a hadsereg is. Megerősítette az iráni vezetés Abdolrahim Muszavi vezérkari főnök halálát is, akivel szintén légicsapás végzett a védelmi tanács értekezletén.

Dróntámadás ért egy tartályhajót Omán közelében

Dróntámadás érte Ománt vasárnap, miközben az Ománi-öböl térségében egy olajszállító tartályhajót is támadás ért a partok közelében - közölték hivatalos szervek. Az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében. A beszámoló szerint négy ember megsebesült, a húszfős legénységet evakuálták.

Ezzel párhuzamosan két drón csapódott be a dukmi kereskedelmi kikötőben - jelentette az ománi állami hírügynökség biztonsági beszámolók alapján. Az egyik drón egy munkásszállást talált el, amelynek következtében egy külföldi munkás megsérült. A második drón roncsai üzemanyagtartályok közelében zuhantak le, de ott sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt.

Ezek voltak az első ilyen jellegű támadások Omán területén azóta, hogy Izrael és az Egyesült Államok szombaton légicsapásokat indított Irán ellen. Omán területén nincsenek amerikai katonai támaszpontok, ugyanakkor egyes kikötőit - köztük a dukmit - az amerikai hadsereg is használhatja. Az ország korábban közvetítő szerepet vállalt az Egyesült Államok és Irán közötti, közvetett tárgyalásokon az atomvita rendezéséről.