Bizonytalanná vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra.
Kifakadt a Premier League-re Szoboszlai edzője: "ez egyre unalmasabb"
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője hétfői sajtótájékoztatóján beszélt a Wolverhampton Wanderers elleni dupla összecsapásról, a magyar érdekeltségű játékosok állapotáról, valamint élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát - közölte a Nemzeti Sport.
A Liverpoolt szokatlan helyzet várja: kedden a bajnokságban, majd pénteken az FA-kupában is a Wolves vendége lesz a Molineux-ban. Slot pragmatikusan áll a helyzethez.
Mint mondta, a fókusz elvesztése szóba sem jöhet az idény ezen szakaszában, hiszen a bajnokságban a Bajnokok Ligája-indulásért, a kupában pedig szintén komoly tétért küzdenek. A kettős program legfeljebb az elemzői munkát könnyíti meg, mivel a második meccs előtt elegendő az első találkozó felvételeit átnézni.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
4.
Aston Villa
|
28
|
15
|
6
|
7
|
38
|
30
|
8
|
51
|
5.
Liverpool
|
28
|
14
|
6
|
8
|
47
|
37
|
10
|
48
|
6.
Chelsea
|
28
|
12
|
9
|
7
|
49
|
33
|
16
|
45
A magyar szurkolókat is érintő kérdésre válaszolva a holland szakvezető megnyugtató hírt közölt: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyaránt egészségesek, mindketten végigjátszották a legutóbbi, West Ham elleni meccset, és készek a folytatásra. Slot azt is elárulta, hogy Florian Wirtz jó eséllyel mindkét Wolves elleni találkozót kihagyja, visszatérése inkább a jövő hétre várható.
A sajtótájékoztató talán legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor a Liverpool edzője az Arsenal–Chelsea meccsből kiindulva – amelyen mindhárom gól szöglet után esett – keményen bírálta a Premier League jelenlegi arculatát.
Ez a Premier League új valósága, amit el kell fogadnunk. De a szívem azt súgja, hogy ezek a mérkőzések már nem élvezetesek, nekem nem tetszenek
– fogalmazott Slot. Szerinte óriási a különbség a három-négy évvel ezelőtti bajnoksághoz képest, és a tendencia nem fog megfordulni. Sarkítva hozzátette: nem lepődne meg, ha a megyei ligákban a 16 évesek is kizárólag a pontrúgásokra koncentrálnának.
