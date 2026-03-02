2026. március 2. hétfő Lujza
Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Sport

Kifakadt a Premier League-re Szoboszlai edzője: "ez egyre unalmasabb"

Pénzcentrum
2026. március 2. 16:13

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője hétfői sajtótájékoztatóján beszélt a Wolverhampton Wanderers elleni dupla összecsapásról, a magyar érdekeltségű játékosok állapotáról, valamint élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát - közölte a Nemzeti Sport.

A Liverpoolt szokatlan helyzet várja: kedden a bajnokságban, majd pénteken az FA-kupában is a Wolves vendége lesz a Molineux-ban. Slot pragmatikusan áll a helyzethez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint mondta, a fókusz elvesztése szóba sem jöhet az idény ezen szakaszában, hiszen a bajnokságban a Bajnokok Ligája-indulásért, a kupában pedig szintén komoly tétért küzdenek. A kettős program legfeljebb az elemzői munkát könnyíti meg, mivel a második meccs előtt elegendő az első találkozó felvételeit átnézni.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 040M
Edző: Arne Slot
Jelenlegi helyezés: #5
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Aston Villa
28
15
6
7
38
30
8
51
5.
Liverpool
28
14
6
8
47
37
10
48
6.
Chelsea
28
12
9
7
49
33
16
45
Adatlap létrehozva: 2026.03.02.

A magyar szurkolókat is érintő kérdésre válaszolva a holland szakvezető megnyugtató hírt közölt: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyaránt egészségesek, mindketten végigjátszották a legutóbbi, West Ham elleni meccset, és készek a folytatásra. Slot azt is elárulta, hogy Florian Wirtz jó eséllyel mindkét Wolves elleni találkozót kihagyja, visszatérése inkább a jövő hétre várható.

A sajtótájékoztató talán legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor a Liverpool edzője az Arsenal–Chelsea meccsből kiindulva – amelyen mindhárom gól szöglet után esett – keményen bírálta a Premier League jelenlegi arculatát.

Ez a Premier League új valósága, amit el kell fogadnunk. De a szívem azt súgja, hogy ezek a mérkőzések már nem élvezetesek, nekem nem tetszenek

– fogalmazott Slot. Szerinte óriási a különbség a három-négy évvel ezelőtti bajnoksághoz képest, és a tendencia nem fog megfordulni. Sarkítva hozzátette: nem lepődne meg, ha a megyei ligákban a 16 évesek is kizárólag a pontrúgásokra koncentrálnának.

Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #kerkez milos #florian wirtz #angol bajnokság #west ham united #arne slot

Érdekel