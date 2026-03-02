Kifakadt a Premier League-re Szoboszlai edzője: "ez egyre unalmasabb"

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője hétfői sajtótájékoztatóján beszélt a Wolverhampton Wanderers elleni dupla összecsapásról, a magyar érdekeltségű játékosok állapotáról, valamint élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát - közölte a Nemzeti Sport.

A Liverpoolt szokatlan helyzet várja: kedden a bajnokságban, majd pénteken az FA-kupában is a Wolves vendége lesz a Molineux-ban. Slot pragmatikusan áll a helyzethez.

Mint mondta, a fókusz elvesztése szóba sem jöhet az idény ezen szakaszában, hiszen a bajnokságban a Bajnokok Ligája-indulásért, a kupában pedig szintén komoly tétért küzdenek. A kettős program legfeljebb az elemzői munkát könnyíti meg, mivel a második meccs előtt elegendő az első találkozó felvételeit átnézni.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 040M Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #5 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Aston Villa 28 15 6 7 38 30 8 51 5. Liverpool 28 14 6 8 47 37 10 48 6. Chelsea 28 12 9 7 49 33 16 45 Adatlap létrehozva: 2026.03.02.

A magyar szurkolókat is érintő kérdésre válaszolva a holland szakvezető megnyugtató hírt közölt: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyaránt egészségesek, mindketten végigjátszották a legutóbbi, West Ham elleni meccset, és készek a folytatásra. Slot azt is elárulta, hogy Florian Wirtz jó eséllyel mindkét Wolves elleni találkozót kihagyja, visszatérése inkább a jövő hétre várható.

A sajtótájékoztató talán legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor a Liverpool edzője az Arsenal–Chelsea meccsből kiindulva – amelyen mindhárom gól szöglet után esett – keményen bírálta a Premier League jelenlegi arculatát.

Ez a Premier League új valósága, amit el kell fogadnunk. De a szívem azt súgja, hogy ezek a mérkőzések már nem élvezetesek, nekem nem tetszenek

– fogalmazott Slot. Szerinte óriási a különbség a három-négy évvel ezelőtti bajnoksághoz képest, és a tendencia nem fog megfordulni. Sarkítva hozzátette: nem lepődne meg, ha a megyei ligákban a 16 évesek is kizárólag a pontrúgásokra koncentrálnának.