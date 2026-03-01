2026. március 1. vasárnap Albin
A Közel-Kelet széles sablontérképe, Irán nemzeti zászlóval körvonalazva.
Világ

Izrael-Irán háború 2026: Már több mint 4 ezer magyar kért konzuli védelmet a Közel-Keleten

MTI
2026. március 1. 09:16

A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, az ott tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma szombat reggeltől estig 1893-ról 4144-re nőtt - erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap reggel. Azt közölte: a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen.

Az éjjel csak az Egyesült Arab Emirátusokra 137 rakétát és 209 drónt lőttek ki. Több támadás is érte Dubaj repülőterét, egyben a magyarországi forgalmat bonyolító terminált is. Támadták az abu-dzabi, a dohai (Katar) és a manamai (Bahrein) repülőtereket is. Az aktív rakétázás miatt a légterek zárva vannak, a világ légiforgalmát meghatározó nagy társaságok, a Qatar és az Emirates gépei sem repülnek, utasaikat folyamatosan helyezik el különböző szálláshelyeken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Abu-Dzabi turisztikai hivatala közölte, hogy átvállalják az ott ragadó turisták költségeit. A térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. "Nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal, az ő utasításaik követésére kérem tisztelettel az ott tartózkodó magyarokat" - írta Szijjártó Péter.

"Ha tudnak, bajba került magyarról, vagy ha segítségre van szükségük, akkor ezeken a telefonszámokon jelentkezhetnek" - mondta el korábban Szijjártó.

  • A call center száma: 003680368036

További konzuli ügyeleti telefonszámok:

  • Emirátusok: +971 56 549 9009
  • Katar: +974 55 987 066
  • Jordánia: +962 770 448 240
  • Konzuli Call Center: +3680368036
Címlapkép: Getty Images
#repülőtér #magyarok #világ #drón #irán #szíjjártó péter #légiforgalom #rakéta #Közel-Kelet #egyesült arab emírségek #izraeli-iráni háború

