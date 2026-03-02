2026. március 2. hétfő Lujza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy mobiltelefon egy férfi kezében. Egy fekete pólós fiatal srác kezében telefon. A csaló egy e-mail üzenetet küld. Szabadúszóként, üzletemberként dolgozom. A férj ellenőrzi az üzeneteket és az értesítéseket a közösségi hálózatok
Tech

Rendkívüli bejelentést tett a One: váratlan jóváírást és ingyen adatot kapnak ezek az ügyfelek

Pénzcentrum
2026. március 2. 15:34

A közel-keleti válság miatt rendkívüli roamingkedvezményt vezet be a One Magyarország: a szolgáltató automatikus díjjóváírással és extra adatkerettel segíti az érintett országokban tartózkodó ügyfeleit, hogy a krízishelyzetben is kapcsolatban maradhassanak családjukkal és elérhessék a hivatalos információkat.

A One Magyarország rendkívüli intézkedést jelentett be a közel-keleti helyzet súlyosbodása miatt: 2026. február 28. és március 7. között külön roamingkedvezményt biztosít minden olyan ügyfelének, aki a térség érintett országaiban tartózkodik. A szolgáltató célja, hogy a válságban érintett magyarok számára a kommunikáció és a hivatalos tájékoztatás elérése ne jelentsen anyagi terhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat közlése szerint az Egyesült Arab Emírségekben, Izraelben, Katarban és Szaúd-Arábiában tartózkodó előfizetéses ügyfelek számára automatikusan jóváírják a Világ Napijegy díját. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek hazai percdíjakkal telefonáljanak, SMS-t küldjenek, és használhassák roaming adatkeretüket is.

A kedvezmény automatikusan aktiválódik, külön igénylésre nincs szükség.

Azokban az országokban, ahol a Világ Napijegy nem érhető el – Iránban, Bahreinben, Jordániában, Kuvaitban, Ománban, Irakban és Szíriában –, a szolgáltató 5 GB díjmentes adatot ír jóvá az előfizetéses ügyfelek számára, hogy biztosítsa a folyamatos online elérhetőséget.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A feltöltőkártyás ügyfelek sem maradnak támogatás nélkül: a szolgáltató 10 ezer forintot tölt fel automatikusan az érintett országokban tartózkodók egyenlegére.

A vállalat hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja a krízishelyzetben lévő ügyfelek támogatása. A roamingkedvezményekkel szeretnék biztosítani, hogy a térségben tartózkodó magyarok könnyedén kapcsolatban maradhassanak szeretteikkel, és hozzáférjenek minden szükséges hivatalos információhoz.
Címlapkép: Getty Images
#tech #mobiltelefon #külföld #kedvezmény #szolgáltató #izrael #one #Közel-Kelet #egyesült arab emírségek #szaúd-arábia #katar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:33
16:13
16:01
15:34
15:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. március 2.
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
2026. március 2.
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 2. hétfő
Lujza
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
1 hónapja
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
3 hete
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
4
4 hete
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
5
2 hete
Teljes sokkban a csillagászok: olyan dolgot fedeztek fel az űrben, aminek léteznie sem szabadna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív viszontbiztosítás
a biztosító által elvállalt kockázatok (® viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 16:01
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 15:30
Két hónapot bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: döbbenetes részleteket osztott meg a háborúról
Agrárszektor  |  2026. március 2. 15:29
Csak úgy ömlik be az import paradicsom az EU-ba: durva, honnan jön a java
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel