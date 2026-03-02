Rendkívüli bejelentést tett a One: váratlan jóváírást és ingyen adatot kapnak ezek az ügyfelek

A közel-keleti válság miatt rendkívüli roamingkedvezményt vezet be a One Magyarország: a szolgáltató automatikus díjjóváírással és extra adatkerettel segíti az érintett országokban tartózkodó ügyfeleit, hogy a krízishelyzetben is kapcsolatban maradhassanak családjukkal és elérhessék a hivatalos információkat.

A One Magyarország rendkívüli intézkedést jelentett be a közel-keleti helyzet súlyosbodása miatt: 2026. február 28. és március 7. között külön roamingkedvezményt biztosít minden olyan ügyfelének, aki a térség érintett országaiban tartózkodik. A szolgáltató célja, hogy a válságban érintett magyarok számára a kommunikáció és a hivatalos tájékoztatás elérése ne jelentsen anyagi terhet.

A vállalat közlése szerint az Egyesült Arab Emírségekben, Izraelben, Katarban és Szaúd-Arábiában tartózkodó előfizetéses ügyfelek számára automatikusan jóváírják a Világ Napijegy díját. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek hazai percdíjakkal telefonáljanak, SMS-t küldjenek, és használhassák roaming adatkeretüket is.

A kedvezmény automatikusan aktiválódik, külön igénylésre nincs szükség.

Azokban az országokban, ahol a Világ Napijegy nem érhető el – Iránban, Bahreinben, Jordániában, Kuvaitban, Ománban, Irakban és Szíriában –, a szolgáltató 5 GB díjmentes adatot ír jóvá az előfizetéses ügyfelek számára, hogy biztosítsa a folyamatos online elérhetőséget.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A feltöltőkártyás ügyfelek sem maradnak támogatás nélkül: a szolgáltató 10 ezer forintot tölt fel automatikusan az érintett országokban tartózkodók egyenlegére.

A vállalat hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja a krízishelyzetben lévő ügyfelek támogatása. A roamingkedvezményekkel szeretnék biztosítani, hogy a térségben tartózkodó magyarok könnyedén kapcsolatban maradhassanak szeretteikkel, és hozzáférjenek minden szükséges hivatalos információhoz.