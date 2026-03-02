Galla Miklós régóta küzd egészségügyi problémákkal. Az év elején arról beszélt, hogy állapota ismét romlott, orvosi felügyeletre és otthoni ápolásra szorul.
Halálos kór terjedhet az agancsok miatt: a vidék vadállománya is veszélybe kerülhet
Január végén kezdődött el a hullajtott agancsok gyűjtési időszaka, amely most, március elejére lassan a végéhez közeledik. A szakértők szerint azonban az idei szezon nemcsak jogi, hanem komoly járványügyi kockázatot is hordozott: az afrikai sertéspestis emberi közvetítéssel is továbbterjedhetett a térségek között.
Az agancs a szarvasfélék egyik leglátványosabb jellegzetessége: másodlagos nemi jelleg, amely a hím egyedek ivarérése során alakul ki. A gím- és dámbikák minden évben új agancsot növesztenek, majd nagyjából fél év elteltével elhullajtják. Az agancs növekedése rendkívül intenzív, naponta akár 2–2,5 centimétert is gyarapodhat, és 4–5 hónap alatt éri el végleges méretét – súlya a 10–12 kilogrammot is elérheti. Nem csupán dísz: a párzási időszakban komoly fegyver a riválisokkal vívott küzdelmekben.
A hullajtott agancsok gyűjtése azonban súlyos problémákat okoz, különösen, ha illegális módszerekkel történik. Az úgynevezett „agancsozók” sokszor drótot feszítenek ki a fák közé, ami menekülés közben súlyos sérüléseket okozhat az állatoknak. Gyakori módszer az is, hogy 8–10 fős csoportokba szerveződve, csatárláncba állva hajtják fel a szarvasokat pihenőhelyeikről, így próbálva kényszeríteni őket az agancs elhullajtására. A tél végére amúgy is legyengült vad számára ez akár végzetes kimerüléssel is járhat.
A hajszolt állatok sokszor a főutak irányába menekülnek, ami nemcsak számukra, hanem az autósokra nézve is komoly balesetveszélyt jelent. A vadászok szerint a védekezés rendkívül nehéz, mivel korlátozottak az eszközeik, és mire a hatóságok kiérkeznek, az elkövetők gyakran eltűnnek. Galicz Péter, a Bódvavölgye Vadásztársaság tagja korábban a BOON.hu-nak úgy nyilatkozott: komolyabb jogi háttérre és szélesebb jogosítványokra lenne szükség ahhoz, hogy hatékonyabban lehessen fellépni az illegális gyűjtőkkel szemben. Előfordul az is, hogy kutyával, motorral vagy quaddal hajtják a vadat, sőt hurkokat is kihelyeznek a csapdába ejtés reményében – ezek a módszerek különösen kegyetlenek és veszélyesek.
Fontos megemlíteni, hogy nem csak anyagi károkról van szó. Ha a szarvasok esetében az agancstővel együtt törik le az agancs, vagy ha egy állat a drótba gabalyodva, szenvedve múlik el, akkor rögtön kimerült az állatkínzás büntetési tétele is, ami a törvény szerint szabadságvesztéssel büntetendő. A vadászati törvény értelmében: aki a vadat tiltott módon zaklatja, az legalább százezer, legfeljebb ötmillió forintra bírságolható. Az illegálisan szerzett agancsok felvásárlása szintén bűncselekmény, és az eladók mellett a vevőket is felelősségre vonhatják.
Halálos kór terjedhet az agancsok miatt
A figyelmeztetések szerint az illegális agancsgyűjtők – akár tudtukon kívül – hozzájárulhatnak a vírus terjedéséhez. A kórokozó elsősorban a vaddisznóállományban okoz súlyos károkat, de fertőzött területekről bakancson, járműabroncson vagy akár az elvitt agancsokon megtapadt sárral is továbbhurcolható.
A helyzet különösen azért keltett aggodalmat, mert Baranya térségében korábban már regisztráltak eseteket, így a földrajzi közelség miatt Somogy vármegye vadállománya is fokozott veszélybe kerülhetett. A szakemberek szerint az erdők felelőtlen látogatása jelentős járványügyi kockázatot jelent - írta korábba a Sonline.hu.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az illegális agancsgyűjtés ráadásul jogsértő is
Magyarországon a hullajtott agancs a vadászatra jogosult tulajdona, így annak engedély nélküli begyűjtése és értékesítése törvénybe ütközik. Ennek ellenére a közösségi oldalakon számos agancs-felvásárló csoport működik. A feketepiacon komoly pénz mozog: egy kilogramm agancsért akár tízezer forintot is fizethetnek, bár jellemzően 6500 forint körüli áron cserél gazdát. A felvásárlók nemcsak gímszarvas-, hanem dám- és őzagancsot, valamint vaddisznóagyarat is keresnek.
A szakértők hangsúlyozzák: bár a szezon lassan lezárul, az illegális gyűjtés következményei – különösen járványügyi szempontból – jóval tovább éreztethetik hatásukat a hazai vadállományban.
Egy elszabadult bikaborjú okozott riadalmat kedden délután Nógrád vármegyében: az állat fellökött egy gyermeket, majd az úttest felé vette az irányt.
21 éves korában elaltatták Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét – közölte az intézmény a közösségi oldalán.
Fütyülnek a böjtre, márciusban visszatér az Étterem Hét: vidéki luxuséttermek is olcsó menükkel várnak
A 18 napos gasztroünnepen több mint 230 „TOP” étterem várja a vendégeket háromfogásos menükkel fix áron, hogy mindenki könnyedén kipróbálhassa Magyarország legjobb ízeit.
Berobbant a szezon a Balatonnál: már az év első napjaiban rekordlistás pontyokat fogtak a part mentén. Szigligeten és Tihanyban is 20 kiló feletti példány került...
Elkészült a Kárpát-medence idei sasleltára - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kedden.
Alig akartunk hinni a szemünknek: a hétvégén már mi is egy jó csokorral begyűjthettünk a tavasz sláger vadnövényéből, a medvehagymából! A szedése szinte bárhol engedélyezett.
Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját.
Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a horgásztilalmak szezonja is! Nem árt tisztában lenni vele, mely fajokat kell most kötelezően visszaengedni, mert egy rossz döntés...
Bár a reggelek még csípősek, a természet egyértelmű jeleket küld: lassan, de biztosan vége a télnek. Az első vadvirágok is sorra bújnak elő. Most három...
Március 2-án, hétfőn 0 órától életbe lépett négy halfaj tilalmi ideje Magyarországon. A horgászoknak mostantól tilos megtartani a balint, a süllőt, a kősüllőt és a...
Tízmilliárd forintos beruházással új paradicsomfeldolgozó üzem épül a Békés vármegyei Mezőberényben. A projekthez az állam ötmilliárd forintos támogatást biztosít, a támogatói szerződés már megszületett.
Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7...
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Több mint 30 bemutatóbarlang működik, a legtöbb a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
Számtalan kultikus hely szűnt meg az elmúlt években, ahogy látni fogjuk, a hazai turizmus fellegvárának számító Balatonnál is jócskán akadnak eladó vendéglők.
Német és török turisták tömegei utazhatnak ebbe a balatoni városba nyáron: megnyílt az út, szabad a pálya
Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton.
Ti is imádjátok az olasz konyhát, pláne a lasagnet? Pedig a rétegezett, tepsiben sült tészta nem is feltétlenül olasz találmány! Itthon is megvan a maga...
Hihetetlen teljesítményre képes a Balatonszárszón élő Obádovics J. Gyula professzor: a 98 esztendős matematikus az országos szenior atlétikai bajnokságon aranyérmet szerzett,
Szombattól alapjaiban változnak a horgászat szabályai a Tisza-tavon: lejár a harcsa téli tilalma, de március elejétől újabb korlátozások jönnek.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.