Teljesen elgurult Donald Trump gyógyszere: őrült videót posztolt a téli olimpiáról az USA elnöke

1980 után először szerzett olimpiai aranyérmet az amerikai férfi jégkorong-válogatott, miután a milánói játékok döntőjében, hosszabbításban 2–1-re legyőzte Kanadát. A történelmi sikert Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.

A világbajnoki címvédő csapat régóta várt győzelmére reagálva Trump a Truth Social platformon osztotta meg a különös felvételt.Két nappal azután, hogy az USA hokiválogatottja 46 év óta először tudott az olimpián férfi hokitornát nyerni.

A videón az elnök elegáns öltönyben lép jégre, ahol az utolsó másodpercekben megszerzi a mindent eldöntő gólt. A képsorokon emellett az is látható, ahogy ököllel száll szembe az egyik kanadai játékossal, ezzel szerezve dicsőséget az Egyesült Államoknak. Itt megnézheted:

This man is irredeemably and unquestionably insane. pic.twitter.com/inWE6pAMHE — Daractenus (@Daractenus) February 23, 2026

Nem ez az első alkalom, hogy Trump a mesterséges intelligenciát hívja segítségül. Korábban láthattuk már pápaként és királyként is ábrázolva, de olyan generált képet is közzétett már, amelyen uralkodóként lépett fel az ellene tüntetőkkel szemben.