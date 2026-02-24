Miközben Kijev a biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztetne, Moszkva részéről egyelőre nem mutatkozik hajlandóság a gyors megegyezésre.
Teljesen elgurult Donald Trump gyógyszere: őrült videót posztolt a téli olimpiáról az USA elnöke
1980 után először szerzett olimpiai aranyérmet az amerikai férfi jégkorong-válogatott, miután a milánói játékok döntőjében, hosszabbításban 2–1-re legyőzte Kanadát. A történelmi sikert Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.
A világbajnoki címvédő csapat régóta várt győzelmére reagálva Trump a Truth Social platformon osztotta meg a különös felvételt.Két nappal azután, hogy az USA hokiválogatottja 46 év óta először tudott az olimpián férfi hokitornát nyerni.
A videón az elnök elegáns öltönyben lép jégre, ahol az utolsó másodpercekben megszerzi a mindent eldöntő gólt. A képsorokon emellett az is látható, ahogy ököllel száll szembe az egyik kanadai játékossal, ezzel szerezve dicsőséget az Egyesült Államoknak. Itt megnézheted:
This man is irredeemably and unquestionably insane. pic.twitter.com/inWE6pAMHE— Daractenus (@Daractenus) February 23, 2026
Nem ez az első alkalom, hogy Trump a mesterséges intelligenciát hívja segítségül. Korábban láthattuk már pápaként és királyként is ábrázolva, de olyan generált képet is közzétett már, amelyen uralkodóként lépett fel az ellene tüntetőkkel szemben.
Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses.
A hatóságok azzal vádolják Claudio Tapiát, az AFA elnökét, hogy több milliárd peso értékben mulasztotta el befizetni a kötelező járulékokat.
Az Internek két gólt kéne ledolgoznia, a Newcastle-nek viszont történelmi blama kéne a kieséshez a Qarabag ellen.
A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük; új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is.
A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén.
Szorul a hurok a kupagyőztes edző nyaka körül: nyáron távozna, de lehet, hogy előbb elkergetik a kispadról
Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője elfogadja a szurkolók bírálatát, ugyanakkor hangsúlyozta a klub iránti elkötelezettségét.
Súlyos sérülést szenvedett az AC Milan középpályása, Ruben Loftus-Cheek a Parma elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen.
Bár jó volt a szervezés, kihívások is adódtak bőven a tegnap véget ért milánó-cortinai téli olimpián - erről beszélt a MOB elnöke a sportolók fogadásán.
Lindsey Vonn az Instagram-oldalán vágott vissza azoknak, akik kétségbe vonták olimpiai szereplésének jogosságát.
Dick Advocaat azonnali hatállyal lemondott Curaçao szövetségi kapitányi posztjáról, döntését lánya egészségi állapotával indokolta.
Az Arsenal magabiztos győzelmet aratott a Tottenham otthonában az észak-londoni rangadón: Eberechi Eze ismét főszerepet játszott két góljával, Viktor Gyökeres szintén duplázott.
Luke Littler nyerte a Poland Darts Open döntőjét, miután 8–4-re legyőzte Gian van Veent, hiába dobott a holland játékos kilencnyilast is a mérkőzés során.
Fodor Csenge besokallt, és közölte: addig nem lép pályára címeres mezben, amíg a válogatott kapitánya Golovin Vlagyimir.
A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések bőséggel.
Öt góllal ütötte ki az Auckland a Wellingtont az új-zélandi rangadón, az ausztrál bajnokságban. A mérkőzés legfőbb beszédtémáját a hazai kapus elképesztő öngólja szolgáltatta.
A műkorcsolyázók öltözékei akár 9 000 dollárba is kerülhetnek, úgy, hogy mindössze négy percig láthatók a jégen.
Még egy sportvezetőt elért az Epstein-botrány: milliárdos klubtulaj is beszélhetett az elítélt ragadozóval
Korábban nem ismert e-mailek tanúsítják, hogy a Baltimore Orioles baseballcsapat tulajdonosa, David Rubenstein 2012-ben találkozott Jeffrey Epsteinnel.
A norvég sífutó mind a hat számban, melyben elindult, aranyérmet nyert az olimpián.
