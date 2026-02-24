2026. február 24. kedd Mátyás
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Itt a bejelentés: több mint egy év után változott az alapkamat, így döntött a Monetáris Tanács ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mardi Gras Grand Parade allegorikus kocsikkal, köztük Donald Trump babával a karneváli ünnepségen Valletta utcáin, Málta, 2020. február 23.-február 23.
Sport

Teljesen elgurult Donald Trump gyógyszere: őrült videót posztolt a téli olimpiáról az USA elnöke

Pénzcentrum
2026. február 24. 15:22

1980 után először szerzett olimpiai aranyérmet az amerikai férfi jégkorong-válogatott, miután a milánói játékok döntőjében, hosszabbításban 2–1-re legyőzte Kanadát. A történelmi sikert Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.

A világbajnoki címvédő csapat régóta várt győzelmére reagálva Trump a Truth Social platformon osztotta meg a különös felvételt.Két nappal azután, hogy az USA hokiválogatottja 46 év óta először tudott az olimpián férfi hokitornát nyerni. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A videón az elnök elegáns öltönyben lép jégre, ahol az utolsó másodpercekben megszerzi a mindent eldöntő gólt. A képsorokon emellett az is látható, ahogy ököllel száll szembe az egyik kanadai játékossal, ezzel szerezve dicsőséget az Egyesült Államoknak. Itt megnézheted:

Nem ez az első alkalom, hogy Trump a mesterséges intelligenciát hívja segítségül. Korábban láthattuk már pápaként és királyként is ábrázolva, de olyan generált képet is közzétett már, amelyen uralkodóként lépett fel az ellene tüntetőkkel szemben.
Címlapkép: Getty Images
#sport #usa #donald trump #közösségi média #mesterséges intelligencia #ai #amerikai #jégkorong #téli olimpia #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:33
16:21
15:58
15:48
15:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
5 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
2 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
4
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 15:58
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 15:13
Bemondták az új, konkrét dátumot Washingtonban: eddig kell lezárulnia az orosz-ukrán háborúnak
Agrárszektor  |  2026. február 24. 16:26
Van megoldás a méregdrága műtrágya helyett: sok gazda már így csinálja
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel