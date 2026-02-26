A több mint 100 ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó négy napot töltött a görög szigeten, ahol a NATO-támaszpont készleteiből töltötték fel.
Kevés híja volt az újabb vb-botránynak: megállapodott a FIFA a szurkolókkal, ezt is lehet majd a meccseken
A skót labdarúgó-válogatott szurkolói, a Tartan Army tagjai engedélyt kaptak arra, hogy a 2026-os világbajnokság mérkőzésein sporrannal – a kilt hagyományos kiegészítőjével – léphessenek be a stadionokba. Az erszények eredetileg nem feleltek meg a szigorú biztonsági előírásoknak, de sikerült kivételt tenni - írta meg a BBC.
A skót válogatott 1998 óta először jutott ki a világbajnokságra, miután novemberben a Hampden Parkban 4-2-re legyőzte Dániát. Steve Clarke csapata a csoportkörben Haitival és Marokkóval Bostonban, Brazíliával pedig Miamiban találkozik. A 48 csapatos torna június 11. és július 19. között zajlik.
A bostoni és a miami stadionok biztonsági szabályzata szerint a szurkolók csak átlátszó műanyag táskát vihetnek be, amelynek mérete nem haladhatja meg a 30x30x15 centimétert. A nem átlátszó kis táskák megengedett mérete mindössze 11x16,5 centiméter, ami sok sporran méretének a felét sem éri el. Emiatt a skót szurkolók jellegzetes bőrtarsolya kezdetben nem ment át a biztonsági rostán.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és a Skót Labdarúgó-szövetség (SFA) közötti egyeztetések nyomán végül megszületett a megállapodás. Ennek értelmében a szurkolók bevihetik sporranjaikat a stadionokba, amennyiben azok átesnek a szokásos biztonsági ellenőrzésen. A megegyezés nélkül a drukkereknek a stadionon kívüli csomagmegőrzőkben kellett volna hagyniuk a kilt ikonikus tartozékát, vagy egyszerűen le kellett volna mondaniuk a viseléséről.
Az SFA szóvivője megerősítette, hogy a FIFA a helyszíni személyzetet is felkészíti a skót szurkolók fogadására. A szövetség jegyértékesítési csapata folyamatosan egyeztet a szervezőkkel, hogy a Tartan Army tagjai Bostonban és Miamiban is abban a vendégszeretetben részesüljenek, amelyet világszerte megszokhattak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A sporran-ügy rendezése mellett az is kiderült, hogy a válogatott játékosai és a szakmai stáb tagjai ezúttal nem kiltben, hanem egy glasgow-i szabó által készített, méretre szabott öltönyökben jelennek meg a tornán. Ez jelentős váltás az 1998-as vb-hez képest, amikor a Craig Brown irányította csapat kiltben jelent meg a Brazília elleni nyitómérkőzés előtt Párizsban.
A német Der Klassikertől a londoni derbin át az olasz örökrangadóig mind az öt topligában sorra jönnek a csúcsmérkőzések.
A hétvégén hat mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga, ahol egyszerre éleződik ki a bajnoki címért zajló versenyfutás és a kiesés elkerüléséért vívott harc.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök arról biztosította a közvéleményt, hogy a labdarúgó-világbajnokságra érkező szurkolókat semmilyen veszély nem fenyegeti.
A Tottenham Hotspur egyre mélyebb válságba süllyed a Premier League-ben: a klubnak jelenleg azon kell gondolkodnia, mit csinálnak, ha kiesnének a másodosztályba.
Nagy tervekkel várja az F1-rajtot a legfiatalabb brit pilóta: sokat várnak tőle, de vajon nem bukik-e nagyot?
Arvid Lindblad mindössze 18 évesen, a valaha volt legfiatalabb brit Formula–1-es pilótaként készül rajthoz állni a Racing Bulls csapatával az Ausztrál Nagydíjon.
A Kansas City Chiefs vezetősége felkészült arra az eshetőségre, hogy Travis Kelce visszavonul az NFL-ből, bár a legendás tight end egyelőre nem hozott végleges döntést...
André Onana szeretne visszatérni a Manchester Unitedhez, hogy megküzdjön a kezdőcsapatba kerülésért, miután májusban lejár a Trabzonspornál töltött kölcsönszerződése.
Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért.
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó őszintén vallott karrierje pénzügyi nehézségeiről, elmondása szerint volt olyan, hogy hónapokig fizetés nélkül kényszerült játszani.
Szoboszlai Dominik egy különleges, több mint százmillió forintot érő órát viselt legújabb interjújában.
A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal.
Az Északi-sarkkör közeléből érkező együttes kedd este Milánóban is legyőzte az Intert, és ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé – oda, ahol norvég csapat még...
A nagy bajban lévő Juventus mellett pályára lép a francia bajnok Paris Saint-Germain, a Real Madrid és a Borussia Dortmund is, a tét pedig a...
Mexikó legkeresettebb drogbárójának likvidálása erőszakhullámot indított el az országban.
Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg.
A kiírás a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a magyar részvételt a Hungarian Super League győztese számára, miközben az afrikai kontinens indulási jogait kibővítették.
A történelmi amerikai hokis sikert Donald Trump amerikai elnök egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.
Szoboszlai Dominik egy autós interjúban vallott karrierjéről, a sikerhez vezető rögös útról és a magánéletéről.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-