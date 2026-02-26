2026. február 26. csütörtök Edina
Négy férfi hivatalos, skót kilkben.
Sport

Kevés híja volt az újabb vb-botránynak: megállapodott a FIFA a szurkolókkal, ezt is lehet majd a meccseken

Pénzcentrum
2026. február 26. 14:16

A skót labdarúgó-válogatott szurkolói, a Tartan Army tagjai engedélyt kaptak arra, hogy a 2026-os világbajnokság mérkőzésein sporrannal – a kilt hagyományos kiegészítőjével – léphessenek be a stadionokba. Az erszények eredetileg nem feleltek meg a szigorú biztonsági előírásoknak, de sikerült kivételt tenni - írta meg a BBC.

A skót válogatott 1998 óta először jutott ki a világbajnokságra, miután novemberben a Hampden Parkban 4-2-re legyőzte Dániát. Steve Clarke csapata a csoportkörben Haitival és Marokkóval Bostonban, Brazíliával pedig Miamiban találkozik. A 48 csapatos torna június 11. és július 19. között zajlik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bostoni és a miami stadionok biztonsági szabályzata szerint a szurkolók csak átlátszó műanyag táskát vihetnek be, amelynek mérete nem haladhatja meg a 30x30x15 centimétert. A nem átlátszó kis táskák megengedett mérete mindössze 11x16,5 centiméter, ami sok sporran méretének a felét sem éri el. Emiatt a skót szurkolók jellegzetes bőrtarsolya kezdetben nem ment át a biztonsági rostán.

Skócia
Scotland
Piaci érték: 214,45M €
Edző: Steve Clarke
Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és a Skót Labdarúgó-szövetség (SFA) közötti egyeztetések nyomán végül megszületett a megállapodás. Ennek értelmében a szurkolók bevihetik sporranjaikat a stadionokba, amennyiben azok átesnek a szokásos biztonsági ellenőrzésen. A megegyezés nélkül a drukkereknek a stadionon kívüli csomagmegőrzőkben kellett volna hagyniuk a kilt ikonikus tartozékát, vagy egyszerűen le kellett volna mondaniuk a viseléséről.

Az SFA szóvivője megerősítette, hogy a FIFA a helyszíni személyzetet is felkészíti a skót szurkolók fogadására. A szövetség jegyértékesítési csapata folyamatosan egyeztet a szervezőkkel, hogy a Tartan Army tagjai Bostonban és Miamiban is abban a vendégszeretetben részesüljenek, amelyet világszerte megszokhattak.

A sporran-ügy rendezése mellett az is kiderült, hogy a válogatott játékosai és a szakmai stáb tagjai ezúttal nem kiltben, hanem egy glasgow-i szabó által készített, méretre szabott öltönyökben jelennek meg a tornán. Ez jelentős váltás az 1998-as vb-hez képest, amikor a Craig Brown irányította csapat kiltben jelent meg a Brazília elleni nyitómérkőzés előtt Párizsban.
#foci #sport #labdarúgás #megállapodás #usa #világbajnokság #futball #skócia #FIFA #vb 2026 #válogatott

