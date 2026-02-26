2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Sport

Megvan a következő kapuslegenda? Mindenki szerint nagy kapust igazolt a United

Pénzcentrum
2026. február 26. 18:15

A Manchester United a nyári átigazolási időszakban szerződtette Senne Lammenst, aki mára a csapat egyik legjobb igazolásának bizonyul – nemcsak a mostani szezonban, hanem az elmúlt évek távlatában is - írja elemzésében a Forbes SportsMoney.

A belga kapus érkezése eredetileg kényszermegoldásnak tűnt. A klub csak azután döntött a megszerzése mellett, amikor világossá vált, hogy sem Altay Bayındır, sem André Onana nem képes megbízható teljesítményt nyújtani a 2025/26-os szezon egészében - utóbbit kölcsön is adták Törökországba, bár épp a napokban jelezte a sajtón keresztül, hogy hamarosan bekövetkező visszatérésekor számít az első számú kapus posztjára. A mindössze 23 éves Lammens korábban viszonylag ismeretlen volt a szélesebb futballközönség számára, mára viszont a Premier League egyik legmeggyőzőbb kapusává nőtte ki magát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Lammens eddigi legjobb angol élvonalbeli mérkőzését az Everton elleni hétfői, 1–0-s győzelem alkalmával játszotta. A liverpooli együttes szögleteknél és szabadrúgásoknál folyamatosan nyomás alá helyezte a kaput, az ötösön belül rendre tömegjeleneteket idézve elő. A belga hálóőr azonban magabiztosan jött ki a beadásokra, és több látványos bravúrral őrizte meg hálója érintetlenségét.

Senne Lammens
Posztja: kapus
Nemzetisége: belga
Életkora: 24 év
Szerződése lejár: 2030. június 29.
Piaci értéke: 25M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

Lammens legfőbb erénye nem csupán az egyéni teljesítménye, hanem az a nyugalom, amelyet az előtte játszó védők felé sugároz. Míg Bayındır és Onana kapkodó, kiszámíthatatlan játéka korábban az egész csapatot elbizonytalanította, addig a belga kapus korosztályát meghazudtoló higgadtsággal véd.

Egy kapusnak megbízhatónak kell lennie, és bizalmat kell ébresztenie a társaiban. Ahelyett, hogy káoszt teremtene, a rendet és a nyugalmat kell képviselnie. Szerintem Senne pontosan ezt teszi

– nyilatkozta a mérkőzés után Michael Carrick, a United ideiglenes vezetőedzője. Az ellenfél menedzsere, David Moyes sem fukarkodott a dicsérettel.

A kapus ihletett formában védett. A Keane lövésénél bemutatott bravúrja, vagy ahogy a szögleteket kezelte, egészen kivételes volt. Reméltük, hogy a nyomás alatt legalább egy gólt szerzünk, de nem sikerült. Számomra ő volt a mezőny legjobbja

– ismerte el az Everton szakvezetője.

A Manchester United jelenleg kiélezett harcot vív a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért, amiben Lammens szerepe megkerülhetetlen. A mintegy 25 millió dolláros vételár a jelenlegi teljesítménye fényében kifejezetten jó üzletnek tűnik. Ez különösen nagy szó egy olyan klubnál, amelynek átigazolási stratégiája a Sir Alex Ferguson utáni korszakban ritkán bizonyult ennyire sikeresnek.
Címlapkép: Getty Images
