Megállhat a lejtmenet? Pluszban indulhat a BUX a nagy zakó után

Pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), miután előző nap a BUX 2327,76 pontos, 1,83 százalékos csökkenéssel, 124 714,69 ponton zárt.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerdai tőzsdei előrejelzésében kiemelte, javult a nemzetközi hangulat, a kereskedés pozitív korrekcióval indulhat.
Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent. Kedden az OTP-részvények ára 1180 forinttal, 2,94 százalékkal 38 920 forintra esett, forgalmuk 17,0 milliárd forintot tett ki.
A Richter visszatért a 11 855 forintnál húzódó ellenálláshoz, áttörése esetén 12 ezer forintnál lenne a következő fontos akadály, míg támasz 11 670 forintnál húzódik. Kedden a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,25 százalékkal 11 850 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.
A Mol letörte a 3500 forintos támaszt, de az 50 napos mozgóátlag megállította a mozgást, amely jelenleg 3434 forintnál jelent támaszt. A Molra céláremelések érkeztek. Az MBH Bank 3218 forintról 3763 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot, az ajánlást viszont vételről semlegesre rontották. Az Oddo BHF 2300 forintról 3100 forintra emelte a célárfolyamot, az ajánlásuk továbbra is alulteljesítő. Kedden a Mol árfolyama 92 forinttal, 2,58 százalékkal 3474 forintra csökkent, 3,4 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom a 2000 forintos szintről elrugaszkodva emelkedett, a következő ellenállás 2075 forintnál látszik a grafikonján. Kedden a Magyar Telekom árfolyama 50 forinttal, 2,51 százalékkal 2040 forintra erősödött, forgalma 1,2 milliárd forint volt.
Varga Zoltán elemzésében kitért arra is, hogy felügyeleti vizsgálat indult a Mol részvények eladásával kapcsolatban. A Magyar Nemzeti Bank bejelentés nyomán vizsgálja, hogy történt-e bennfentes információkkal való visszaélés január végén, február elején a részvényeladásoknál. A Barátság-kőolavezetéken való olajszállítás január 27-én állt le. A Mol közölte, hogy a vezető tisztségviselők részvényügyletei minden tekintetben megfeleltek a hatályos jogszabályoknak.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács.
Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank a Mol részvényeivel összefüggő egyes tranzakciók ügyében.
2024 óta most először változott a jegybanki alapkamat, a Monetáris Tanács 6,25 százalékra vitte le az értéket.
A nemzetgazdasági miniszter álláspontja szerint a magyar bankrendszer hatékonyságának növeléséhez és a költségek mérsékléséhez kevesebb, ám nagyobb pénzintézetre van szükség.
Babos András, a Portfolio elemzője szerint a mostani lassú teljesítmény mögött nemcsak ciklikus hatások, hanem mély strukturális tényezők is állnak.
Az euróval és a frankkal szemben picit erősödött, a dollárral szemben viszont gyengült a forint a reggeli nyitáskor.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1308,54 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 127 042,45 ponton zárt hétfőn.
A Wall Street határidős indexei és a dollár egyaránt gyengültek hétfőn, miután Donald Trump új, 15 százalékos vámot jelentett be.
A beruházások teljesítménye 1,3%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
A közelmúltban több európai országban is aktív beszédtémává vált az euró bevezetése.
Közel másfél év szünet után minden jel arra mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden megkezdi a kamatcsökkentési ciklust.
Csehország és Szlovákia hasonló külső kitettség mellett is lényegesen jobban teljesített Magyarországnál.
