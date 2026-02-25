2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Üzleti befektető vásárol részvényt ,kriptopénz, bitcoin, mobilalkalmazáson keresztül
Gazdaság

Megállhat a lejtmenet? Pluszban indulhat a BUX a nagy zakó után

Pénzcentrum/MTI
2026. február 25. 09:44

Pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), miután előző nap a BUX 2327,76 pontos, 1,83 százalékos csökkenéssel, 124 714,69 ponton zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerdai tőzsdei előrejelzésében kiemelte, javult a nemzetközi hangulat, a kereskedés pozitív korrekcióval indulhat.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent. Kedden az OTP-részvények ára 1180 forinttal, 2,94 százalékkal 38 920 forintra esett, forgalmuk 17,0 milliárd forintot tett ki.

A Richter visszatért a 11 855 forintnál húzódó ellenálláshoz, áttörése esetén 12 ezer forintnál lenne a következő fontos akadály, míg támasz 11 670 forintnál húzódik. Kedden a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,25 százalékkal 11 850 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.

A Mol letörte a 3500 forintos támaszt, de az 50 napos mozgóátlag megállította a mozgást, amely jelenleg 3434 forintnál jelent támaszt. A Molra céláremelések érkeztek. Az MBH Bank 3218 forintról 3763 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot, az ajánlást viszont vételről semlegesre rontották. Az Oddo BHF 2300 forintról 3100 forintra emelte a célárfolyamot, az ajánlásuk továbbra is alulteljesítő. Kedden a Mol árfolyama 92 forinttal, 2,58 százalékkal 3474 forintra csökkent, 3,4 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom a 2000 forintos szintről elrugaszkodva emelkedett, a következő ellenállás 2075 forintnál látszik a grafikonján. Kedden a Magyar Telekom árfolyama 50 forinttal, 2,51 százalékkal 2040 forintra erősödött, forgalma 1,2 milliárd forint volt.

Varga Zoltán elemzésében kitért arra is, hogy felügyeleti vizsgálat indult a Mol részvények eladásával kapcsolatban. A Magyar Nemzeti Bank bejelentés nyomán vizsgálja, hogy történt-e bennfentes információkkal való visszaélés január végén, február elején a részvényeladásoknál. A Barátság-kőolavezetéken való olajszállítás január 27-én állt le. A Mol közölte, hogy a vezető tisztségviselők részvényügyletei minden tekintetben megfeleltek a hatályos jogszabályoknak.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

09:44
09:29
09:22
09:12
09:07
