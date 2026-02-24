2026. február 24. kedd Mátyás
6 °C Budapest
Bírósági koncepció
Sport

Nemi erőszak a vád a PSG sztárja ellen: tagadja a vádakat Hakimi, de bíróság elé kell állnia

Pénzcentrum
2026. február 24. 17:49

Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg. A marokkói válogatott játékos tagadja az ellene felhozott vádakat - számolt be a BBC.

A vád szerint a futballista 2023-ban, párizsi otthonában erőszakolta meg a 24 éves nőt. Az ügyben a Párizs nyugati elővárosában található nanterre-i ügyészség még 2023 márciusában indított eljárást.

"Ma már egy nemi erőszakkal kapcsolatos vád is elegendő ahhoz, hogy valakit bíróság elé állítsanak" – írta Hakimi az X közösségi oldalon. A sportoló hozzátette: "Ez ugyanolyan igazságtalan az ártatlanokkal, mint a valódi áldozatokkal szemben. Nyugodtan várom a tárgyalást, amely lehetővé teszi majd, hogy kiderüljön az igazság." A tárgyalás időpontját egyelőre nem tűzték ki.

A 27 éves, spanyolországi születésű hátvéd a nemzetközi porondon Marokkót képviseli, a válogatottban eddig 93 alkalommal lépett pályára. A PSG színeiben 194 mérkőzésen szerepelt, a csapattal francia bajnokságot nyert.

Hakimi a párizsi FIFA-díjátadón bekerült a FIFPRO férfi világválogatottjába is. A játékos kulcsszerepet játszott abban, hogy Marokkó 2022-ben – első afrikai csapatként – történelmet írt, és az elődöntőig menetelt a katari világbajnokságon.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #bíróság #bűncselekmény #erőszak #labdarúgás #focista #világbajnokság #vád #nemi erőszak #PSG #FIFA #vádak #paris saint-germain

