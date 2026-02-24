A kiírás a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a magyar részvételt a Hungarian Super League győztese számára, miközben az afrikai kontinens indulási jogait kibővítették.
Nemi erőszak a vád a PSG sztárja ellen: tagadja a vádakat Hakimi, de bíróság elé kell állnia
Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg. A marokkói válogatott játékos tagadja az ellene felhozott vádakat - számolt be a BBC.
A vád szerint a futballista 2023-ban, párizsi otthonában erőszakolta meg a 24 éves nőt. Az ügyben a Párizs nyugati elővárosában található nanterre-i ügyészség még 2023 márciusában indított eljárást.
"Ma már egy nemi erőszakkal kapcsolatos vád is elegendő ahhoz, hogy valakit bíróság elé állítsanak" – írta Hakimi az X közösségi oldalon. A sportoló hozzátette: "Ez ugyanolyan igazságtalan az ártatlanokkal, mint a valódi áldozatokkal szemben. Nyugodtan várom a tárgyalást, amely lehetővé teszi majd, hogy kiderüljön az igazság." A tárgyalás időpontját egyelőre nem tűzték ki.
A 27 éves, spanyolországi születésű hátvéd a nemzetközi porondon Marokkót képviseli, a válogatottban eddig 93 alkalommal lépett pályára. A PSG színeiben 194 mérkőzésen szerepelt, a csapattal francia bajnokságot nyert.
Hakimi a párizsi FIFA-díjátadón bekerült a FIFPRO férfi világválogatottjába is. A játékos kulcsszerepet játszott abban, hogy Marokkó 2022-ben – első afrikai csapatként – történelmet írt, és az elődöntőig menetelt a katari világbajnokságon.
Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses.
A hatóságok azzal vádolják Claudio Tapiát, az AFA elnökét, hogy több milliárd peso értékben mulasztotta el befizetni a kötelező járulékokat.
Az Internek két gólt kéne ledolgoznia, a Newcastle-nek viszont történelmi blama kéne a kieséshez a Qarabag ellen.
A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük; új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is.
A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén.
Szorul a hurok a kupagyőztes edző nyaka körül: nyáron távozna, de lehet, hogy előbb elkergetik a kispadról
Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője elfogadja a szurkolók bírálatát, ugyanakkor hangsúlyozta a klub iránti elkötelezettségét.
Súlyos sérülést szenvedett az AC Milan középpályása, Ruben Loftus-Cheek a Parma elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen.
Bár jó volt a szervezés, kihívások is adódtak bőven a tegnap véget ért milánó-cortinai téli olimpián - erről beszélt a MOB elnöke a sportolók fogadásán.
Lindsey Vonn az Instagram-oldalán vágott vissza azoknak, akik kétségbe vonták olimpiai szereplésének jogosságát.
Dick Advocaat azonnali hatállyal lemondott Curaçao szövetségi kapitányi posztjáról, döntését lánya egészségi állapotával indokolta.
Az Arsenal magabiztos győzelmet aratott a Tottenham otthonában az észak-londoni rangadón: Eberechi Eze ismét főszerepet játszott két góljával, Viktor Gyökeres szintén duplázott.
Luke Littler nyerte a Poland Darts Open döntőjét, miután 8–4-re legyőzte Gian van Veent, hiába dobott a holland játékos kilencnyilast is a mérkőzés során.
Fodor Csenge besokallt, és közölte: addig nem lép pályára címeres mezben, amíg a válogatott kapitánya Golovin Vlagyimir.
A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések bőséggel.
Öt góllal ütötte ki az Auckland a Wellingtont az új-zélandi rangadón, az ausztrál bajnokságban. A mérkőzés legfőbb beszédtémáját a hazai kapus elképesztő öngólja szolgáltatta.
A műkorcsolyázók öltözékei akár 9 000 dollárba is kerülhetnek, úgy, hogy mindössze négy percig láthatók a jégen.
Még egy sportvezetőt elért az Epstein-botrány: milliárdos klubtulaj is beszélhetett az elítélt ragadozóval
Korábban nem ismert e-mailek tanúsítják, hogy a Baltimore Orioles baseballcsapat tulajdonosa, David Rubenstein 2012-ben találkozott Jeffrey Epsteinnel.
A norvég sífutó mind a hat számban, melyben elindult, aranyérmet nyert az olimpián.
