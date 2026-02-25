Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol.
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2026 – A szavazás menete, állása és a jelöltek listája
A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2026-ban ismét lehetőséget ad arra, hogy a nagyközönség elismerje a kiemelkedő hazai orvosok munkáját. A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány idén is elindította a rangos Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj programját, amely méltó emléket állít Szent-Györgyi Albert szellemiségének és az orvosi hivatás legnemesebb értékeinek.
A Szent-Györgyi Albert Díj 2026-os jelöltek és a szavazás menete
A jelölési időszak a szavazást megelőzően van, a 2026-os díjakra még 2025. szeptember 16.és november 17. között lehetett ajánlásokat leadni. A jelölési időszak alatt bármely Magyarországon praktizáló orvost lehet jelölni a díjra, (kivételt csak az előző három év díjazottjai képeznek). A szavazás pedig februárban indult.
A szavazás során a Szent-Györgyi Albert orvosi díj jelöltek közül lehet választani. A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás 2026. február 16-tól 2026. március 16. éjfélig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja voksát a hivatalos jelöltekre. A Szent-Györgyi Albert orvosi díj szavazás kizárólag online zajlik, szavazni ezen az oldalon lehet. Egy e-mail címről kizárólag egy szavazat adható le. A megadott e-mail címek valódiságát az alapítvány folyamatosan ellenőrzi. A szavazás során tilos robotok vagy generált e-mail címek használata. Amennyiben olyan orvos kerül jelölésre, aki a kiírás alapján nem lett volna jelölhető, kizárásra kerül. A szavazáshoz az alábbi adatokat kell megadni:
- a szavazó neve,
- e-mail címe,
- a jelölt orvos neve (legördülő listából kiválasztva).
A Szent-Györgyi Albert díj szavazás állása mindig frissül az oldalon. Azt, hogy a 2026-os jelöltek jelenleg hány szavazatnál járnak, itt lehet megnézni.
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2026-os eredményhirdetés és díjátadó
A Szent Györgyi Albert Orvosi Díj ünnepélyes díjátadó gáláját várhatóan 2026. április 23-án rendezik meg Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián. A Szent-Györgyi Albert Díj átadó keretében összesen 10 orvos részesül elismerésben:
- 8 közönségdíjas,
- 2 különdíjas.
A díjazottak személyenként 500 000 Ft pénzjutalomban részesülnek. A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj összege minden díjazott számára egységesen 500 000 Ft. Fontos szabály, hogy aki egyszer már elnyerte a Szent-Györgyi Albert Díj elismerést, a következő három évben nem jelölhető újra.
Közönségdíjas régiónként választott orvosok
A Szent Györgyi Orvosi Díj közönségdíjasait régiónként választják meg a szavazók. A közönség jelölései és szavazatai alapján az alábbi megoszlás szerint hirdetnek győzteseket:
- 2 orvos Budapestről
- 1 orvos Észak-Magyarországról (Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén)
- 1 orvos Északkelet-Magyarországról (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar)
- 1 orvos Délkelet-Magyarországról (Csongrád-Csanád, Békés, Bács-Kiskun)
- 1 orvos Közép-Magyarországról (Pest vármegye)
- 1 orvos Északnyugat-Magyarországról (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Fejér, Veszprém)
- 1 orvos Délnyugat-Magyarországról (Zala, Somogy, Tolna, Baranya)
A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj jelöltek közül így kerül ki a nyolc közönségdíjas.
Szent-Györgyi Albert különdíjak
A zsűri döntése alapján két különdíjat is kiosztanak: a Goodwill Pharma Különdíjat és a Goodwill Pharma Életműdíjat. A Goodwill Pharma Különdíjat minden évben olyan fiatal orvos kapja, akinek munkássága:
- a hazai szakma elismerése mellett nemzetközileg is példamutató, vagy
- külföldön már alkalmazott technikát, eljárást honosít meg Magyarországon, ezzel gazdagítva a hazai orvostársadalmat.
Ez az elismerés hűen tükrözi Szent-Györgyi Albert örökségét, aki élete során bárhol is élt, mindig fontosnak tartotta a tanítást és a tanulást.
A Goodwill Pharma Életműdíjat pedig olyan orvos nyerheti el, aki rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel végzi munkáját, valamint – Szent-Györgyi példáját követve – inspirálja és mentorálja a fiatalabb generációkat.
Mi a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj?
A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj egy rangos magyarországi szakmai elismerés, amelyet azok az orvosok kaphatnak meg, akik: életet mentettek, vagy mindennapi gyógyító munkájuk során kiemelkedő szakmai tudással és emberséggel segítik betegeiket. A díjat 2017-ben, Szent Györgyi Albert Nobel-díjának 80. évfordulója alkalmából hozta létre a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány. A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj hagyományteremtő céllal jött létre, és azóta minden évben elismerik vele a legelhivatottabb orvosokat.
A díjazottakról a páciensek szavazatai és a szakmai bizottság döntése együttesen határoz. A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás így valódi társadalmi visszajelzést ad az orvosi hivatás kiemelkedő képviselőinek.
Fontos különbséget tenni a Szent Györgyi Albert Orvosi Díj és a Szent Györgyi Albert-díj között. A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj jelen formájában civil kezdeményezés, míg a Szent-Györgyi Albert-díj egy 1991-ben alapított állami kitüntetés volt. A kitüntetést az emberi erőforrások minisztere adta át legelőször és azok kapták, akik a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, nevelési és kutatási munkát végeztek vagy nemzetközi elismertségű, iskolateremtő tevékenység elismeréséért járt, pedagógus nap alkalmából. Tehát nem (kizárólag) orvosi munkát díjaztak vele.
