Pályán a Real, PSG, komoly bajban a Juventus: jön a szerdai-BL-nap, mire számítsunk?

Jelentős, háromgólos előnyből várja a Juventus elleni szerdai visszavágót Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Bajnokok Ligája rájátszásában. A torinóiak mellett pályára lép a francia bajnok Paris Saint-Germain, a Real Madrid és a Borussia Dortmund is, a tét pedig a legjobb 16 közé kerülés.

A magyar válogatott támadót is foglalkoztató török együttes magabiztos, 5–2-es előnnyel utazik Olaszországba. Az isztambuli első felvonás második félidejében az olasz védelem összeomlását kihasználva négyszer is betaláltak. Sallai a múlt heti találkozón jobbhátvédként kapott szerepet.

A Juventus helyzete nemcsak a tetemes hátrány, hanem a közelmúlt statisztikái miatt is nehéz. A torinóiak legutóbb a 2018/19-es idényben tudtak párharcot nyerni az egyenes kieséses szakaszban, azóta sorozatban öt alkalommal búcsúztak korán. A Galatasaray ezzel szemben rég nem látott bravúrra készül, hiszen 2013 óta nem nyertek párharcot a BL ezen szakaszában.

A francia bajnok Paris Saint-Germain hazai pályán fejezheti be a Monaco elleni párharcot, amelyet 3–2-es előnyről folytat. Luis Enrique csapata az első mérkőzésen kétgólos hátrányból fordított, köszönhetően többek között Désiré Doué duplájának. A hercegségbelieknek bravúrra lenne szükségük a Parc des Princes-ben. Legutóbb 2021-ben tudtak nyerni itt bajnoki mérkőzésen, azóta pedig három vereség mellett csupán egy döntetlenre futotta erejükből a fővárosban.

Kedvező helyzetből várja a visszavágót a 2024-es győztes Real Madrid is, miután Lisszabonban 1–0-ra diadalmaskodott a Benfica ellen. A spanyol óriás statisztikái biztatóak: a legrangosabb európai kupasorozatban még sosem kaptak ki hazai pályán portugál ellenféltől, tíz győzelem mellett egy döntetlen a mérlegük. A Benficát irányító José Mourinho számára sem ígérkezik könnyűnek a visszatérés korábbi sikerei helyszínére. A portugál tréner mérlege eddig nem túl fényes egykori munkaadója ellen a nemzetközi porondon.

A játéknap negyedik párosításában a Borussia Dortmund 2–0-s előnnyel utazik az Atalantához. Bár a németek a legutóbbi tíz olyan európai párharcukból kivétel nélkül továbbjutottak, amelynek visszavágóját kétgólos előnnyel várták, van okuk az óvatosságra. Az olasz csapatok ellen ugyanis az utóbbi időben felemásan teljesítettek: legutóbbi nyolc ilyen meccsükből csupán egyszer hagyták el győztesen a pályát.

Az alapszakasz első nyolc helyezettje – köztük a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool – már biztosította helyét a nyolcaddöntőben. Hozzájuk csatlakoznak a mostani kör győztesei.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók (zárójelben az első mérkőzés eredménye):

Atalanta - Borussia Dortmund 18.45 (0-2)

Juventus - Galatasaray 21.00 (2-5)

Paris Saint-Germain - Monaco 21.00 (3-2)

Real Madrid - Benfica 21.00 (1-0)