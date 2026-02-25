2026. február 25. szerda Géza
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Port, Portugália - 2021. május 27. - Fotó az UEFA Bajnokok Ligája plakátjáról a portugáliai Portóban található Dragão Stadionban, amikor ebben a portugál városban rendezték meg a verseny döntőjét az angol Chelsea és a Manchester City l
Sport

Pályán a Real, PSG, komoly bajban a Juventus: jön a szerdai-BL-nap, mire számítsunk?

MTI
2026. február 25. 10:17

Jelentős, háromgólos előnyből várja a Juventus elleni szerdai visszavágót Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Bajnokok Ligája rájátszásában. A torinóiak mellett pályára lép a francia bajnok Paris Saint-Germain, a Real Madrid és a Borussia Dortmund is, a tét pedig a legjobb 16 közé kerülés.

A magyar válogatott támadót is foglalkoztató török együttes magabiztos, 5–2-es előnnyel utazik Olaszországba. Az isztambuli első felvonás második félidejében az olasz védelem összeomlását kihasználva négyszer is betaláltak. Sallai a múlt heti találkozón jobbhátvédként kapott szerepet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Juventus helyzete nemcsak a tetemes hátrány, hanem a közelmúlt statisztikái miatt is nehéz. A torinóiak legutóbb a 2018/19-es idényben tudtak párharcot nyerni az egyenes kieséses szakaszban, azóta sorozatban öt alkalommal búcsúztak korán. A Galatasaray ezzel szemben rég nem látott bravúrra készül, hiszen 2013 óta nem nyertek párharcot a BL ezen szakaszában.

Nemzetközi  |  2025-2026
UEFA Bajnokok Ligája
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
24
2.
Bayern München
21
3.
Liverpool
18
4.
Tottenham Hotspur
17
5.
FC Barcelona
16
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Real Madrid)
13
2.
Anthony Gordon
(Newcastle United)
10
3.
Harry Kane
(Bayern München)
8
4.
Erling Haaland
(Manchester City)
7
5.
Gabriel Martinelli
(Arsenal)
6
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.25.

A francia bajnok Paris Saint-Germain hazai pályán fejezheti be a Monaco elleni párharcot, amelyet 3–2-es előnyről folytat. Luis Enrique csapata az első mérkőzésen kétgólos hátrányból fordított, köszönhetően többek között Désiré Doué duplájának. A hercegségbelieknek bravúrra lenne szükségük a Parc des Princes-ben. Legutóbb 2021-ben tudtak nyerni itt bajnoki mérkőzésen, azóta pedig három vereség mellett csupán egy döntetlenre futotta erejükből a fővárosban.

Kedvező helyzetből várja a visszavágót a 2024-es győztes Real Madrid is, miután Lisszabonban 1–0-ra diadalmaskodott a Benfica ellen. A spanyol óriás statisztikái biztatóak: a legrangosabb európai kupasorozatban még sosem kaptak ki hazai pályán portugál ellenféltől, tíz győzelem mellett egy döntetlen a mérlegük. A Benficát irányító José Mourinho számára sem ígérkezik könnyűnek a visszatérés korábbi sikerei helyszínére. A portugál tréner mérlege eddig nem túl fényes egykori munkaadója ellen a nemzetközi porondon.

A játéknap negyedik párosításában a Borussia Dortmund 2–0-s előnnyel utazik az Atalantához. Bár a németek a legutóbbi tíz olyan európai párharcukból kivétel nélkül továbbjutottak, amelynek visszavágóját kétgólos előnnyel várták, van okuk az óvatosságra. Az olasz csapatok ellen ugyanis az utóbbi időben felemásan teljesítettek: legutóbbi nyolc ilyen meccsükből csupán egyszer hagyták el győztesen a pályát.

Az alapszakasz első nyolc helyezettje – köztük a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool – már biztosította helyét a nyolcaddöntőben. Hozzájuk csatlakoznak a mostani kör győztesei.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók (zárójelben az első mérkőzés eredménye):

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Atalanta - Borussia Dortmund 18.45 (0-2)

Juventus - Galatasaray 21.00 (2-5)

Paris Saint-Germain - Monaco 21.00 (3-2)

Real Madrid - Benfica 21.00 (1-0)
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #real madrid #PSG #előzetes #liverpool #kerkez milos #nemzetközi foci #juventus #beharangozó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
11:05
10:45
10:31
10:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
2026. február 24.
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
6 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
3 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
4
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pozíció lezáró nettósítás
A treasury ügyletekből eredő tartozásoknak és követeléseknek egyetlen nettó tartozássá vagy követeléssé történő átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 10:03
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 09:07
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. február 25. 10:31
Éles fordulat az időjárásban: itt a friss előrejelzés, visszatér a tél?
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel