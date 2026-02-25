A Kansas City Chiefs vezetősége felkészült arra az eshetőségre, hogy Travis Kelce visszavonul az NFL-ből, bár a legendás tight end egyelőre nem hozott végleges döntést...
Nagy tervekkel várja az F1-rajtot a legfiatalabb brit pilóta: sokat várnak tőle, de vajon nem bukik-e nagyot?
Arvid Lindblad mindössze 18 évesen, a valaha volt legfiatalabb brit Formula–1-es pilótaként készül rajthoz állni a Racing Bulls csapatával az Ausztrál Nagydíjon. A svéd-brit-indiai származású versenyző az F1 történetének negyedik legfiatalabb pilótája lesz Max Verstappen, Lance Stroll és Kimi Antonelli mögött - tudósított a BBC.
Lindblad a bahreini tesztek során mesélt a BBC-nek arról, hogy a Red Bull motorsport-tanácsadója, Helmut Marko közölte vele a hírt a tavalyi Katari Nagydíjon: előléptetik a Racing Bullshoz. "Ez olyasmi, amin az apámmal együtt dolgoztunk végig. Katarban voltam vele, amikor megtudtam, úgyhogy nagyon különleges pillanat volt, hogy osztozhattunk az örömben" – mondta.
A fiatal pilóta új fejezetet nyit a sportág történetében, hiszen ő az első indiai gyökerekkel rendelkező brit versenyző a Forma–1-ben. Édesapja, Stefan svéd, míg édesanyja, Anita indiai származású. Anyai nagyszülei az 1947-es indiai–pakisztáni felosztás során kényszerültek elhagyni Pandzsábot, elveszítve mindenüket, majd orvosként építettek új életet az Egyesült Királyságban.
Elég ritka kombináció, de nagyon büszke vagyok a származásomra. Mind a három kultúra formálta azt, aki ma vagyok
– fogalmazott Lindblad.
A technikai sportok iránti szenvedélyt apai ágon örökölte: svéd nagyapja rajongott a motorversenyzésért, apja pedig már háromévesen megismertette fiát a motokrosszal. Az igazi fordulópont négyéves korában jött el, amikor az apja mellett ülve nézte a tévében az F1-et, és megkérdezte: "Lehetséges odakerülni?".
Ötévesen próbálta ki először a gokartot, onnantól kezdve pedig egyetlen cél vezérelte: eljutni a Forma–1-be. Hét gokartos év és számos nemzetközi bajnoki cím után 2022-ben, mindössze 15 évesen ült át formulaautóba. Ezt követően évről évre lépkedett felfelé az utánpótlás-szériák ranglétráján az F4-en, F3-on és F2-n keresztül.
A Racing Bulls versenyigazgatója, Alan Permane – aki pályafutása során Michael Schumacherrel és Fernando Alonsóval is dolgozott – elismerően nyilatkozott az újoncról.
Fantasztikus munkát végez. Tudjuk, hogy megvan a sebessége, de emellett rendkívül kíváncsi, rengeteg kérdést tesz fel, a megbeszéléseken kiváló, és mindent megtesz, amit kérünk tőle
– mondta a szakember.
Lindblad a melbourne-i rajt előtt igyekszik a legtöbbet kihozni az idény előtti felkészülésből. Az új szabályváltozások miatt a szokásos egy helyett idén három tesztet tartanak, ami segíti az alkalmazkodást.
Nagy ugrás ez az F2-höz képest, különösen az idei szabálymódosításokkal együtt. Ugyanakkor keményen dolgoztam a csapattal a szimulátorban, és alig várom már, hogy pályára guruljak Melbourne-ben
– zárta gondolatait a fiatal brit pilóta.
A Tottenham Hotspur egyre mélyebb válságba süllyed a Premier League-ben: a klubnak jelenleg azon kell gondolkodnia, mit csinálnak, ha kiesnének a másodosztályba.
A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal.
Az Északi-sarkkör közeléből érkező együttes kedd este Milánóban is legyőzte az Intert, és ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé – oda, ahol norvég csapat még...
A nagy bajban lévő Juventus mellett pályára lép a francia bajnok Paris Saint-Germain, a Real Madrid és a Borussia Dortmund is, a tét pedig a...
Mexikó legkeresettebb drogbárójának likvidálása erőszakhullámot indított el az országban.
Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg.
A kiírás a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a magyar részvételt a Hungarian Super League győztese számára, miközben az afrikai kontinens indulási jogait kibővítették.
A történelmi amerikai hokis sikert Donald Trump amerikai elnök egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.
Szoboszlai Dominik egy autós interjúban vallott karrierjéről, a sikerhez vezető rögös útról és a magánéletéről.
Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?
A svéd sztárcsatár a Tottenham elleni meccs után elárulta: egy őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz.
Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses.
A hatóságok azzal vádolják Claudio Tapiát, az AFA elnökét, hogy több milliárd peso értékben mulasztotta el befizetni a kötelező járulékokat.
Az Internek két gólt kéne ledolgoznia, a Newcastle-nek viszont történelmi blama kéne a kieséshez a Qarabag ellen.
A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük; új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is.
A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén.
Szorul a hurok a kupagyőztes edző nyaka körül: nyáron távozna, de lehet, hogy előbb elkergetik a kispadról
Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője elfogadja a szurkolók bírálatát, ugyanakkor hangsúlyozta a klub iránti elkötelezettségét.
Súlyos sérülést szenvedett az AC Milan középpályása, Ruben Loftus-Cheek a Parma elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen.
Bár jó volt a szervezés, kihívások is adódtak bőven a tegnap véget ért milánó-cortinai téli olimpián - erről beszélt a MOB elnöke a sportolók fogadásán.
