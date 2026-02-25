Nagy tervekkel várja az F1-rajtot a legfiatalabb brit pilóta: sokat várnak tőle, de vajon nem bukik-e nagyot?

Arvid Lindblad mindössze 18 évesen, a valaha volt legfiatalabb brit Formula–1-es pilótaként készül rajthoz állni a Racing Bulls csapatával az Ausztrál Nagydíjon. A svéd-brit-indiai származású versenyző az F1 történetének negyedik legfiatalabb pilótája lesz Max Verstappen, Lance Stroll és Kimi Antonelli mögött - tudósított a BBC.

Lindblad a bahreini tesztek során mesélt a BBC-nek arról, hogy a Red Bull motorsport-tanácsadója, Helmut Marko közölte vele a hírt a tavalyi Katari Nagydíjon: előléptetik a Racing Bullshoz. "Ez olyasmi, amin az apámmal együtt dolgoztunk végig. Katarban voltam vele, amikor megtudtam, úgyhogy nagyon különleges pillanat volt, hogy osztozhattunk az örömben" – mondta.

A fiatal pilóta új fejezetet nyit a sportág történetében, hiszen ő az első indiai gyökerekkel rendelkező brit versenyző a Forma–1-ben. Édesapja, Stefan svéd, míg édesanyja, Anita indiai származású. Anyai nagyszülei az 1947-es indiai–pakisztáni felosztás során kényszerültek elhagyni Pandzsábot, elveszítve mindenüket, majd orvosként építettek új életet az Egyesült Királyságban.

Elég ritka kombináció, de nagyon büszke vagyok a származásomra. Mind a három kultúra formálta azt, aki ma vagyok

– fogalmazott Lindblad.

A technikai sportok iránti szenvedélyt apai ágon örökölte: svéd nagyapja rajongott a motorversenyzésért, apja pedig már háromévesen megismertette fiát a motokrosszal. Az igazi fordulópont négyéves korában jött el, amikor az apja mellett ülve nézte a tévében az F1-et, és megkérdezte: "Lehetséges odakerülni?".

Ötévesen próbálta ki először a gokartot, onnantól kezdve pedig egyetlen cél vezérelte: eljutni a Forma–1-be. Hét gokartos év és számos nemzetközi bajnoki cím után 2022-ben, mindössze 15 évesen ült át formulaautóba. Ezt követően évről évre lépkedett felfelé az utánpótlás-szériák ranglétráján az F4-en, F3-on és F2-n keresztül.

A Racing Bulls versenyigazgatója, Alan Permane – aki pályafutása során Michael Schumacherrel és Fernando Alonsóval is dolgozott – elismerően nyilatkozott az újoncról.

Fantasztikus munkát végez. Tudjuk, hogy megvan a sebessége, de emellett rendkívül kíváncsi, rengeteg kérdést tesz fel, a megbeszéléseken kiváló, és mindent megtesz, amit kérünk tőle

– mondta a szakember.

Lindblad a melbourne-i rajt előtt igyekszik a legtöbbet kihozni az idény előtti felkészülésből. Az új szabályváltozások miatt a szokásos egy helyett idén három tesztet tartanak, ami segíti az alkalmazkodást.

Nagy ugrás ez az F2-höz képest, különösen az idei szabálymódosításokkal együtt. Ugyanakkor keményen dolgoztam a csapattal a szimulátorban, és alig várom már, hogy pályára guruljak Melbourne-ben

– zárta gondolatait a fiatal brit pilóta.