2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
nyugdij, nyugdijkülönbség
Nyugdíj

Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak

Biró Attila
2026. február 25. 17:29

Az Európai Unióban 2024-ben a 65 év feletti nők átlagos nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el a férfiakétól. A különbség egyes országokban drámai, Máltán meghaladja a 40 százalékot, Hollandiában és Ausztriában is 35 százalék feletti, miközben Magyarországon az egyik legalacsonyabb az eltérés, 9,6 százalék.

2024-ben az Európai Unióban a 65 év feletti nők átlagos nyugdíja 24,5 százalékkal volt alacsonyabb a férfiakénál - derül ki az Eurostat friss adataiból.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nemek közötti nyugdíjkülönbség tehát továbbra is jelentős az EU-ban, ugyanakkor az országok között látványos eltérések mutatkoznak.

Málta, Hollandia és Ausztria a lista élén

A legnagyobb különbséget Máltán mérték, ahol a nők átlagos nyugdíja 40,3 százalékkal marad el a férfiakétól. Nem sokkal jobb a helyzet Hollandiában (36,3 százalék) és Ausztriában (35,6 százalék) sem.

Ezzel szemben a legkisebb átlagos különbség Észtországban volt (5,6 százalék), amelyet Szlovákia (8,4 százalék) és Magyarország (9,6 százalék) követett. Magyarország tehát az EU alsó harmadába tartozik a nyugdíjszakadék mértéke alapján.

A medián számítás árnyaltabb képet mutat

Az Eurostat nemcsak az átlagos, hanem a medián nyugdíjérték alapján is vizsgálja a nemek közötti különbséget. A medián azt az értéket jelenti, amelynél a nyugdíjasok fele többet, fele kevesebbet kap, és kevésbé torzítják az eredményt a kiugróan magas nyugdíjak.

EU-s szinten a nők medián nyugdíja 24,9 százalékkal volt alacsonyabb a férfiakénál, vagyis a különbség lényegében megegyezik az átlagos értékkel. A legnagyobb medián különbséget Luxemburgban mérték (43,3 százalék), ezt Spanyolország (41,1 százalék) és Hollandia (39,6 százalék) követte.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A legkisebb medián különbség Észtországban volt, ahol a nők medián nyugdíja 0,3 százalékkal még meg is haladta a férfiakét. Magyarországon a medián különbség mindössze 0,4 százalék volt, míg Dániában 2,7 százalék.

Miért fontos az átlag és a medián közötti eltérés?

Ahogy látjuk, az egyes országokban jelentős különbség mutatkozhat az átlagos és a medián nyugdíjszakadék között.

Kapcsolódó cikkeink:

Dániában például az átlagos különbség 12,9 százalékponttal magasabb volt, mint a medián alapján számított érték. Belgiumban 11,0 százalékpont, Magyarországon pedig 9,2 százalékpont volt az eltérés. Ez arra utal, hogy egyes országokban a magas férfinyugdíjak húzzák felfelé az átlagot, miközben a „tipikus” nyugdíjak közötti különbség jóval kisebb.

Ezzel szemben Spanyolországban, Luxemburgban és Portugáliában a medián különbség volt nagyobb az átlagnál, ami eltérő jövedelemeloszlási szerkezetre utal.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #magyarország #európai unió #nyugdíjrendszer #eurostat #statisztika #átlagnyugdíj #nők #nyugdíjasok #nyugdíjak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:34
17:29
17:15
17:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
2026. február 25.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
2
1 hónapja
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
3
3 hónapja
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
4
1 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak a 13. havi és 14. havi nyugdíjjal együtt az idősek
5
1 hónapja
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 16:58
Terrortámadást történt Ukrajnában! Megszólalt Zelenszkij - szerinte ez volt a támadók célja
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 16:29
Nagy váltás a bolti akcióknál: így spórol most a többség, ezt sokan nem gondolták volna
Agrárszektor  |  2026. február 25. 17:29
Olyan időjárás jön, ami mindent felforgathat Magyarországon
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel