Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak

Az Európai Unióban 2024-ben a 65 év feletti nők átlagos nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el a férfiakétól. A különbség egyes országokban drámai, Máltán meghaladja a 40 százalékot, Hollandiában és Ausztriában is 35 százalék feletti, miközben Magyarországon az egyik legalacsonyabb az eltérés, 9,6 százalék.
2024-ben az Európai Unióban a 65 év feletti nők átlagos nyugdíja 24,5 százalékkal volt alacsonyabb a férfiakénál - derül ki az Eurostat friss adataiból.
A nemek közötti nyugdíjkülönbség tehát továbbra is jelentős az EU-ban, ugyanakkor az országok között látványos eltérések mutatkoznak.
Málta, Hollandia és Ausztria a lista élén
A legnagyobb különbséget Máltán mérték, ahol a nők átlagos nyugdíja 40,3 százalékkal marad el a férfiakétól. Nem sokkal jobb a helyzet Hollandiában (36,3 százalék) és Ausztriában (35,6 százalék) sem.
Ezzel szemben a legkisebb átlagos különbség Észtországban volt (5,6 százalék), amelyet Szlovákia (8,4 százalék) és Magyarország (9,6 százalék) követett. Magyarország tehát az EU alsó harmadába tartozik a nyugdíjszakadék mértéke alapján.
A medián számítás árnyaltabb képet mutat
Az Eurostat nemcsak az átlagos, hanem a medián nyugdíjérték alapján is vizsgálja a nemek közötti különbséget. A medián azt az értéket jelenti, amelynél a nyugdíjasok fele többet, fele kevesebbet kap, és kevésbé torzítják az eredményt a kiugróan magas nyugdíjak.
EU-s szinten a nők medián nyugdíja 24,9 százalékkal volt alacsonyabb a férfiakénál, vagyis a különbség lényegében megegyezik az átlagos értékkel. A legnagyobb medián különbséget Luxemburgban mérték (43,3 százalék), ezt Spanyolország (41,1 százalék) és Hollandia (39,6 százalék) követte.
A legkisebb medián különbség Észtországban volt, ahol a nők medián nyugdíja 0,3 százalékkal még meg is haladta a férfiakét. Magyarországon a medián különbség mindössze 0,4 százalék volt, míg Dániában 2,7 százalék.
Miért fontos az átlag és a medián közötti eltérés?
Ahogy látjuk, az egyes országokban jelentős különbség mutatkozhat az átlagos és a medián nyugdíjszakadék között.
Dániában például az átlagos különbség 12,9 százalékponttal magasabb volt, mint a medián alapján számított érték. Belgiumban 11,0 százalékpont, Magyarországon pedig 9,2 százalékpont volt az eltérés. Ez arra utal, hogy egyes országokban a magas férfinyugdíjak húzzák felfelé az átlagot, miközben a „tipikus” nyugdíjak közötti különbség jóval kisebb.
Ezzel szemben Spanyolországban, Luxemburgban és Portugáliában a medián különbség volt nagyobb az átlagnál, ami eltérő jövedelemeloszlási szerkezetre utal.
