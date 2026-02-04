Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán

A múlt pénteken nyilvánosságra hozott, Jeffrey Epsteinhez köthető bírósági dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak 2008-as elítélése után, jóllehet korábban többen ennek épp az ellenkezőjét állították - számolt be a BBC.

A volt FIA-elnök és legendás Ferrari-csapatfőnök, Jean Todt 2017-ben látogatott el Epstein New York-i otthonába. Az emailekből kiderül, hogy Terje Rod-Larsen norvég diplomata hozta össze őket: "Szerintem hasznos lenne, ha találkoznál Jean Todttal. Hívd fel, és invitáld meg egy kávéra" – írta Epsteinnek. Todt a találkozó után így válaszolt: "Örülök, hogy megismerhettelek közös barátunkon, Terjén keresztül. Szólj, ha Párizsba vagy Genfbe jössz." Az Alpine Forma–1-es csapat jelenlegi tanácsadója, Flavio Briatore szintén kapcsolatban állt Epsteinnel. Egy 2010-es levélben Epstein "olasz barátomként" hivatkozott rá.

A Crystal Palace befektetője, Josh Harris – akinek érdekeltsége az NBA-ben szereplő Philadelphia 76ers, az NHL-es New Jersey Devils és az NFL-es Washington Commanders csapatainál is van – 2013-ban reggelizett Epsteinnel, majd 2016-ban azt írta neki, hogy "szívesen összefutna" vele. Harris szóvivője szerint a befektető sosem ápolt önálló kapcsolatot Epsteinnel, sőt megpróbálta megakadályozni, hogy az üzletember kapcsolatot alakítson ki a cégével.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A Chelsea jelenlegi társtulajdonosa és elnöke, Todd Boehly 2011-ben – három évvel Epstein elítélése után – két alkalommal is találkozott vele. Boehly és a Chelsea szintén nem kommentálta az ügyet.

A New York Giants társtulajdonosa, Steve Tisch a 2010-es évek elején több hízelgő emailt küldött Epsteinnek. Az egyik 2013-as üzenetben Epstein azt ajánlotta fel: "Hozhatom az orosz lányt, ha szeretnéd." Tisch erre azt kérdezte: "Jó fej?" Közleményében elismerte a rövid ismeretséget, de hangsúlyozta, hogy sosem fogadta el Epstein meghívásait, és mélyen megbánja a kapcsolatot. Az NFL vizsgálja az ügyet, erről itt írtunk korábban:

EZ IS ÉRDEKELHET Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz? Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel.

A los angeles-i, 2028-as olimpia szervezőbizottságának elnöke, Casey Wasserman 2003-ban szexuális töltetű emaileket váltott Ghislaine Maxwellel, Epstein korábbi partnerével, aki jelenleg húszéves börtönbüntetését tölti. Wasserman azóta sajnálatát fejezte ki a levelezés miatt, de hangsúlyozta, hogy Epsteinnel soha nem állt személyes vagy üzleti kapcsolatban.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy Maxwell 2003-ban bemutatta Eddie Irvine volt Forma–1-es pilótát ismerőseinek. Irvine korábban elismerte, hogy részt vett Epstein és Maxwell New York-i és miami-i bulijain. "Ghislaine-t viszonylag jól ismertem. Mindig rendkívül kedves volt" – mondta 2020-ban.