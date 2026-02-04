Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak.
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A múlt pénteken nyilvánosságra hozott, Jeffrey Epsteinhez köthető bírósági dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak 2008-as elítélése után, jóllehet korábban többen ennek épp az ellenkezőjét állították - számolt be a BBC.
A volt FIA-elnök és legendás Ferrari-csapatfőnök, Jean Todt 2017-ben látogatott el Epstein New York-i otthonába. Az emailekből kiderül, hogy Terje Rod-Larsen norvég diplomata hozta össze őket: "Szerintem hasznos lenne, ha találkoznál Jean Todttal. Hívd fel, és invitáld meg egy kávéra" – írta Epsteinnek. Todt a találkozó után így válaszolt: "Örülök, hogy megismerhettelek közös barátunkon, Terjén keresztül. Szólj, ha Párizsba vagy Genfbe jössz." Az Alpine Forma–1-es csapat jelenlegi tanácsadója, Flavio Briatore szintén kapcsolatban állt Epsteinnel. Egy 2010-es levélben Epstein "olasz barátomként" hivatkozott rá.
A Crystal Palace befektetője, Josh Harris – akinek érdekeltsége az NBA-ben szereplő Philadelphia 76ers, az NHL-es New Jersey Devils és az NFL-es Washington Commanders csapatainál is van – 2013-ban reggelizett Epsteinnel, majd 2016-ban azt írta neki, hogy "szívesen összefutna" vele. Harris szóvivője szerint a befektető sosem ápolt önálló kapcsolatot Epsteinnel, sőt megpróbálta megakadályozni, hogy az üzletember kapcsolatot alakítson ki a cégével.
A Chelsea jelenlegi társtulajdonosa és elnöke, Todd Boehly 2011-ben – három évvel Epstein elítélése után – két alkalommal is találkozott vele. Boehly és a Chelsea szintén nem kommentálta az ügyet.
A New York Giants társtulajdonosa, Steve Tisch a 2010-es évek elején több hízelgő emailt küldött Epsteinnek. Az egyik 2013-as üzenetben Epstein azt ajánlotta fel: "Hozhatom az orosz lányt, ha szeretnéd." Tisch erre azt kérdezte: "Jó fej?" Közleményében elismerte a rövid ismeretséget, de hangsúlyozta, hogy sosem fogadta el Epstein meghívásait, és mélyen megbánja a kapcsolatot. Az NFL vizsgálja az ügyet, erről itt írtunk korábban:
A los angeles-i, 2028-as olimpia szervezőbizottságának elnöke, Casey Wasserman 2003-ban szexuális töltetű emaileket váltott Ghislaine Maxwellel, Epstein korábbi partnerével, aki jelenleg húszéves börtönbüntetését tölti. Wasserman azóta sajnálatát fejezte ki a levelezés miatt, de hangsúlyozta, hogy Epsteinnel soha nem állt személyes vagy üzleti kapcsolatban.
A dokumentumokból az is kiderül, hogy Maxwell 2003-ban bemutatta Eddie Irvine volt Forma–1-es pilótát ismerőseinek. Irvine korábban elismerte, hogy részt vett Epstein és Maxwell New York-i és miami-i bulijain. "Ghislaine-t viszonylag jól ismertem. Mindig rendkívül kedves volt" – mondta 2020-ban.
Nem adja fel a legendás síző, Lindsey Vonn: térdszalagja bánta a hétvégét, de így is indulni akar az olimpián
Lindsey Vonn egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a múlt pénteki, Crans-Montana-i világkupa-lesiklás során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián.
Itt a Tour de Hongrie 2026 útvonal: ezeken a településeken megy keresztül idén a 47. Magyar Kerékpáros Körverseny
Kiderült a Tour de Hongrie 2026-os útvonala, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába.
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.
Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata.
Toto Wolff határozottan visszautasította a riválisok vádjait a Mercedes új motorjának szabályosságával kapcsolatban.
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát.
A félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de még nem adta fel.
Meg vannak számlálva Ronaldo napjai Szaúd-Arábiában? Nagyon kiakadt csapatára a világsztár, ez lehet az oka
Bizonytalanná vált Cristiano Ronaldo jövője az Al-Nassrnál: a negyvenéves portugál sztár kimaradt a csapat hétfői, az Al-Riyadh elleni mérkőzésének keretéből.
A World Aquatics és a magyar szervezők rögzítették a június 26. és július 18. közötti esemény részletes menetrendjét.
Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak.
Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában.
A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
