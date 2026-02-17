Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett. Ezek alapján Moszkva akár milliós emberveszteséget és évekig tartó nélkülözést is vállalna céljai eléréséért - írta meg a Portfolio.

Vlagyimir Megyinszkij, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai válság rendezését célzó delegáció vezetőjévé nevezett ki, egy szűk körű rendezvényen kemény álláspontot képviselt.

Az eseményen jelen lévő, nevét nem vállaló informátor beszámolója szerint Putyin tanácsadója "nagyon színes és szép beszédet" mondott. Megyinszkij kifejtette: az oroszok készek akár több millió embert is elveszíteni, és évekig kenyéren és vízen élni annak érdekében, hogy a Donyec-medence orosz kézen maradjon, valamint a különleges hadművelet egyéb céljai is megvalósuljanak.

Az orosz főtárgyaló hangsúlyozta, hogy Oroszország kellőképpen erős egy ilyen mértékű áldozatvállalásra is, feltéve, hogy a katonai műveletek a kitűzött céloknak megfelelően alakulnak.

Az információt közlő forrás ugyanakkor kételkedett abban, hogy Megyinszkij a hivatalos tárgyalásokon is megismételné ezeket a megállapításokat. Véleménye szerint "ott teljesen más lesz a helyzet". Mindazonáltal úgy vélte, hogy a főtárgyaló személyes nézetei a Kreml berkein belül széles körben osztott álláspontot tükröznek.

A Kremllel szemben kritikus hangvételű forrás értékelése szerint a kijelentések időzítése tudatos. Megyinszkij kinevezése pedig világos üzenet arra vonatkozóan, hogy Oroszország milyen stratégiát kíván követni az egyeztetések során.