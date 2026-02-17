Genfben ma megkezdődik az iráni–amerikai tárgyalások második fordulója, amelynek középpontjában Irán nukleáris programja és az amerikai szankciók esetleges feloldása áll.
Elszólta magát Putyin erős embere: Készek vagyunk akár több millió embert is elveszíteni Ukrajnában!
Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett. Ezek alapján Moszkva akár milliós emberveszteséget és évekig tartó nélkülözést is vállalna céljai eléréséért - írta meg a Portfolio.
Vlagyimir Megyinszkij, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai válság rendezését célzó delegáció vezetőjévé nevezett ki, egy szűk körű rendezvényen kemény álláspontot képviselt.
Az eseményen jelen lévő, nevét nem vállaló informátor beszámolója szerint Putyin tanácsadója "nagyon színes és szép beszédet" mondott. Megyinszkij kifejtette: az oroszok készek akár több millió embert is elveszíteni, és évekig kenyéren és vízen élni annak érdekében, hogy a Donyec-medence orosz kézen maradjon, valamint a különleges hadművelet egyéb céljai is megvalósuljanak.
Az orosz főtárgyaló hangsúlyozta, hogy Oroszország kellőképpen erős egy ilyen mértékű áldozatvállalásra is, feltéve, hogy a katonai műveletek a kitűzött céloknak megfelelően alakulnak.
Az információt közlő forrás ugyanakkor kételkedett abban, hogy Megyinszkij a hivatalos tárgyalásokon is megismételné ezeket a megállapításokat. Véleménye szerint "ott teljesen más lesz a helyzet". Mindazonáltal úgy vélte, hogy a főtárgyaló személyes nézetei a Kreml berkein belül széles körben osztott álláspontot tükröznek.
A Kremllel szemben kritikus hangvételű forrás értékelése szerint a kijelentések időzítése tudatos. Megyinszkij kinevezése pedig világos üzenet arra vonatkozóan, hogy Oroszország milyen stratégiát kíván követni az egyeztetések során.
A statisztikai korrekciók elvégzése után is szignifikáns maradt a különbség a csoportok között.
Az öt európai ország a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél jelentette fel a Kremlt.
Az SPD új alapprogram kidolgozásán dolgozik, amelyben az egészségpolitikát is újragondolnák.
Az ukrán delegáció már elindult Svájcba, ahol a béketárgyalás következő fordulójára fog sor kerülni.
A háttérben zajló katonai tervezés jelentősen növeli a feszültséget a már amúgy is érzékeny amerikai–iráni viszonyban.
Az Arctic Sentry missziót valós védelmi képességekkel kellene megerősíteni, elsősorban Grönland védelmének fokozása érdekében.
"A lehető legjobb dolog lenne" egy rendszerváltás Iránban - jelentette ki Donald Trump.
Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.
Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
Brüsszel becslései szerint egy teljesen integrált SIU évente további 470 milliárd eurót mozgósítana magánforrásokból.
Az elmúlt 15 év nagy részében a BNP ellenzékben volt, több választást is bojkottált.
Októberben már a Louvre-ban történt koronaékszer-rablás világszerte felhívta a figyelmet a múzeumra.
A kéthetes tárgyalást Miamiban tartják majd.
A reformok korlátozzák a főügyészek mandátumát, és nagyobb hatalmat adnak a bíróságok elnökeinek a bírák felett.
