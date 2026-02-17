2026. február 17. kedd Donát
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Elszólta magát Putyin erős embere: Készek vagyunk akár több millió embert is elveszíteni Ukrajnában!

Pénzcentrum
2026. február 17. 12:27

Kreml-közeli források szerint az ukrajnai konfliktus rendezéséről folytatandó tárgyalásokra kijelölt orosz főtárgyaló zárt körben rendkívüli kijelentéseket tett. Ezek alapján Moszkva akár milliós emberveszteséget és évekig tartó nélkülözést is vállalna céljai eléréséért - írta meg a Portfolio.

Vlagyimir Megyinszkij, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai válság rendezését célzó delegáció vezetőjévé nevezett ki, egy szűk körű rendezvényen kemény álláspontot képviselt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eseményen jelen lévő, nevét nem vállaló informátor beszámolója szerint Putyin tanácsadója "nagyon színes és szép beszédet" mondott. Megyinszkij kifejtette: az oroszok készek akár több millió embert is elveszíteni, és évekig kenyéren és vízen élni annak érdekében, hogy a Donyec-medence orosz kézen maradjon, valamint a különleges hadművelet egyéb céljai is megvalósuljanak.

Kapcsolódó cikkeink:

Az orosz főtárgyaló hangsúlyozta, hogy Oroszország kellőképpen erős egy ilyen mértékű áldozatvállalásra is, feltéve, hogy a katonai műveletek a kitűzött céloknak megfelelően alakulnak.

Az információt közlő forrás ugyanakkor kételkedett abban, hogy Megyinszkij a hivatalos tárgyalásokon is megismételné ezeket a megállapításokat. Véleménye szerint "ott teljesen más lesz a helyzet". Mindazonáltal úgy vélte, hogy a főtárgyaló személyes nézetei a Kreml berkein belül széles körben osztott álláspontot tükröznek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Kremllel szemben kritikus hangvételű forrás értékelése szerint a kijelentések időzítése tudatos. Megyinszkij kinevezése pedig világos üzenet arra vonatkozóan, hogy Oroszország milyen stratégiát kíván követni az egyeztetések során.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #stratégia #világ #geopolitika #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #fegyveres konfliktus #kreml #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:43
12:27
12:01
11:44
11:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 17.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
2026. február 17.
Lassan elporlad a forint bivalyereje? Erre számíthatunk a választásokig: meglepően mozoghat az árfolyam
2026. február 16.
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
2
2 hete
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
3
5 napja
Feloldana minden orosz szankciót Amerika: egyetlen dolgot kell ezért Moszkvának tennie
4
5 napja
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
5
7 napja
Újabb nagyhatalom állt be Ukrajna mögé: ez mindent megváltoztathat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehívási árfolyam
Előre rögzített árfolyam, amelyen az opció jogosultja a jövőben élhet opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 11:30
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 11:23
Fontos bejelentést tett a tárgyalásokról Donald Trump: hamarosan végre jöhet a béke?
Agrárszektor  |  2026. február 17. 11:32
Rengeteg hattyútetemet találtak a Balatonnál: megvan, mi végzett velük