Barkat határozottan támogatta a Trump-adminisztráció békejavaslatát, amit jobb alternatívának nevezett az "elfogult ENSZ-nél".
Váratlan fejlemények az orosz-ukrán béketárgyalásokon: van esély a békére?
Pénteken Abu-Dzabiban amerikai, orosz és ukrán képviselők háromoldalú tárgyalásokat folytattak. A Fehér Ház szerint a megbeszélések eredményesek voltak, és a találkozósorozat szombaton folytatódik.
Pénteken Abu-Dzabiban amerikai, orosz és ukrán küldöttek részvételével tartottak megbeszéléseket. A tárgyalásokat a Fehér Ház szóvivője eredményesnek minősítette. Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ értesülései szerint a felek megállapodtak abban, hogy szombaton folytatják az egyeztetéseket.
A hírügynökség névtelenséget kérő forrása azt mondta, hogy pénteken "senki sem csapta be az ajtót", ami arra utal, hogy a felek nyitottak maradtak a további tárgyalásokra. A találkozósorozatot az előzetes tervek szerint is kétnaposra tervezték, az Egyesült Arab Emírségekben tartott egyeztetéssorozat részeként.
Az oroszok bekeményítettek
Oroszország szombat hajnalban támadást indított Ukrajna két legnagyobb városa, Kijev és Harkiv ellen. A Reuters beszámolója szerint a csapásokban egy ember meghalt, legalább tizenöten pedig megsebesültek.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a fővárosban egy ember életét vesztette, négyen megsérültek, közülük hárman kórházi ellátásra szorulnak. A támadások tüzeket okoztak a Dnyeper mindkét partján, a folyótól keletre pedig akadozik a fűtés és a vízellátás. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz erők drónokat és rakétákat is bevetettek.
Kijev katonai közigazgatásának vezetője, Timur Tkacsenko arról számolt be, hogy legalább négy kerületben csapódtak be lövedékek. A megrongálódott épületek között egészségügyi intézmény is található.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A fővárost idén már két nagy támadás érte, amelyek után lakóházak százai maradtak áram és fűtés nélkül. A mentő és műszaki egységek jelenleg is a szolgáltatások helyreállításán dolgoznak, miközben az éjszakai hőmérséklet mínusz 13 Celsius fok körül alakul.
A mindössze 30 kilométerre az orosz határtól fekvő Harkivban Ihor Terehov polgármester közlése szerint két és fél óra alatt 25 drón csapódott be több kerületben. A támadásokban legalább 11 ember megsérült. A drónok eltaláltak egy menekültszállót, egy kórházat és egy szülészetet is.
Történelmi találkozó: először lesz ilyen, mióta kitört az orosz-ukrán háború - na ebből vajon mi fog kisülni?
Pénteken az Egyesült Arab Emírségekben megtartják az első találkozóját a biztonsági kérdésekről egyeztető orosz-amerikai-ukrán háromoldalú munkacsoportnak.
Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról.
Sokkoló bejelentést tett Donald Trump: megindult az amerikai hadsereg Irán felé, óriási erőket mozgósítanak
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőket vezényel a Közel-Keletre
Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték.
A levél szerint a hatalmas magánvagyonok torzítják a politikai döntéshozatalt, növelik a társadalmi megosztottságot, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás súlyosbodásához.
A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról.
Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.
Mutatjuk, miért elképzelhetetlen, hogy 7 másodpercig nem lesz gravitáció.
Támadásra készül Norvégia? Háború esetén házakat, autókat foglalhatnak le: ez áll pontosan a levélben, amit a lakosok kaptak
Nem ez az egyetlen intézkedés, amit Norvégia háború esetén életbe léptetne.
Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására.
Az orosz rakétatámadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai és városi infrastruktúrában, országszerte ezrek maradtak fűtés és áram nélkül.