Váratlan fejlemények az orosz-ukrán béketárgyalásokon: van esély a békére?

Pénteken Abu-Dzabiban amerikai, orosz és ukrán küldöttek részvételével tartottak megbeszéléseket. A tárgyalásokat a Fehér Ház szóvivője eredményesnek minősítette. Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ értesülései szerint a felek megállapodtak abban, hogy szombaton folytatják az egyeztetéseket.

A hírügynökség névtelenséget kérő forrása azt mondta, hogy pénteken "senki sem csapta be az ajtót", ami arra utal, hogy a felek nyitottak maradtak a további tárgyalásokra. A találkozósorozatot az előzetes tervek szerint is kétnaposra tervezték, az Egyesült Arab Emírségekben tartott egyeztetéssorozat részeként.

Az oroszok bekeményítettek

Oroszország szombat hajnalban támadást indított Ukrajna két legnagyobb városa, Kijev és Harkiv ellen. A Reuters beszámolója szerint a csapásokban egy ember meghalt, legalább tizenöten pedig megsebesültek.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a fővárosban egy ember életét vesztette, négyen megsérültek, közülük hárman kórházi ellátásra szorulnak. A támadások tüzeket okoztak a Dnyeper mindkét partján, a folyótól keletre pedig akadozik a fűtés és a vízellátás. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz erők drónokat és rakétákat is bevetettek.

Kijev katonai közigazgatásának vezetője, Timur Tkacsenko arról számolt be, hogy legalább négy kerületben csapódtak be lövedékek. A megrongálódott épületek között egészségügyi intézmény is található.

A fővárost idén már két nagy támadás érte, amelyek után lakóházak százai maradtak áram és fűtés nélkül. A mentő és műszaki egységek jelenleg is a szolgáltatások helyreállításán dolgoznak, miközben az éjszakai hőmérséklet mínusz 13 Celsius fok körül alakul.

A mindössze 30 kilométerre az orosz határtól fekvő Harkivban Ihor Terehov polgármester közlése szerint két és fél óra alatt 25 drón csapódott be több kerületben. A támadásokban legalább 11 ember megsérült. A drónok eltaláltak egy menekültszállót, egy kórházat és egy szülészetet is.