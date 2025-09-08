2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. november 27.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszél a Honvéd kiállítás megnyitóján a Magyar Futball Akadémián 2024. november 27-én.MTI/Bruzák Noémi
Világ

Itt a bejelentés, Magyarországra jön az ukrán külügyminiszter: miről fog tárgyalni?

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 20:31

A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.

A tárca közleménye szerint Szijjártó újságírói kérdésre elmondta: a két ország kapcsolatában több vitás ügy is feszültséget okoz, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzete és jogai kapcsán. Hozzátette: Magyarország álláspontja szerint ezek rendezése elősegítheti a kapcsolatok javulását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A külügyminiszter bejelentette, hogy a héten Budapestre látogat Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. A találkozó célja, hogy a felek ismét megvitassák a vitás kérdéseket, és lehetőség szerint közeledjenek az álláspontok.

Kapcsolódó cikkeink:

Szijjártó Péter felidézte: az elmúlt években több alkalommal találkozott ukrán kollégáival, és a magyar fél továbbra is nyitott a párbeszédre annak érdekében, hogy a kétoldalú kapcsolatokat stabilizálják.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 
 
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #magyar #ország #ukrán #szijjártó #külügyminiszter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:31
20:12
19:45
19:25
19:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
2025. szeptember 8.
Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
2 napja
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
3 hete
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
5
3 hete
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási számla
ötvözi a lekötetlen betétek és a lakossági bankszámlák előnyeit igénynek megfelelő időpontban lehet hozzájutni megtakarításhoz úgy, hogy közben a lekötött betétekre jellemző magas kamatról sem kell lemondani

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 19:18
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 18:56
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 19:38
Nagy vihar közelít felénk: hamarosan óriási eső mossa el az országot