Itt a bejelentés, Magyarországra jön az ukrán külügyminiszter: miről fog tárgyalni?
A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.
A tárca közleménye szerint Szijjártó újságírói kérdésre elmondta: a két ország kapcsolatában több vitás ügy is feszültséget okoz, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzete és jogai kapcsán. Hozzátette: Magyarország álláspontja szerint ezek rendezése elősegítheti a kapcsolatok javulását.
A külügyminiszter bejelentette, hogy a héten Budapestre látogat Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. A találkozó célja, hogy a felek ismét megvitassák a vitás kérdéseket, és lehetőség szerint közeledjenek az álláspontok.
Szijjártó Péter felidézte: az elmúlt években több alkalommal találkozott ukrán kollégáival, és a magyar fél továbbra is nyitott a párbeszédre annak érdekében, hogy a kétoldalú kapcsolatokat stabilizálják.
Súlyos incidens a NATO területén: veszélyes orosz fegyvert találtak, ennek nem biztos, hogy jó vége lesz
Újabb lezuhant dróndarabot találtak Lengyelország keleti részén, ezúttal a fehérorosz határhoz közeli Terespol mellett.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt.
Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a tettre készek koalíció tagjai elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába.
Az Egyesült Államok által bevezetett magas vámok miatt a brazil és indiai exportőrök egyre inkább Kína felé fordulnak, miközben az amerikai fogyasztók áremelkedésre számíthatnak.
Ez nem az első ilyen beavatkozás Biden életében: még elnöksége alatt, 2023-ban is eltávolítottak egy rákos bőrelváltozást a mellkasáról.
Donald Trump amerikai elnök átnevezné a védelmi tárcát, visszatér a Háborús Minisztérium.
A bibliai tíz csapással fenyegette meg csütörtökön Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter a jemeni húszi lázadókat, miután a felkelők újabb rakétatámadást intéztek Izrael ellen.
Az amerikai elnök szerdán késő este nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság múlt heti ítélete ellen.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
Az orosz–ukrán konfliktus újabb fejezetéhez érkezett: miközben Donald Trump nem tett konkrét lépéseket Putyinnal folytatott tárgyalásainak elmaradása után.
Mintegy 30 nyugati vezető folytatott tárgyalásokat csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump: csak ennyire van szükség, és azonnal véget ér a gázai háború
Az amerikai elnök az utóbbi napokban többször hangsúlyozta, hogy Izraelnek gyorsan be kellene fejeznie a háborút.
Putyin hajlandó a háború folytatására, ha Ukrajna nem fogad el megállapodást.
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.