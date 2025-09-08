Itt a bejelentés, Magyarországra jön az ukrán külügyminiszter: miről fog tárgyalni?

A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.

A tárca közleménye szerint Szijjártó újságírói kérdésre elmondta: a két ország kapcsolatában több vitás ügy is feszültséget okoz, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzete és jogai kapcsán. Hozzátette: Magyarország álláspontja szerint ezek rendezése elősegítheti a kapcsolatok javulását.

A külügyminiszter bejelentette, hogy a héten Budapestre látogat Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. A találkozó célja, hogy a felek ismét megvitassák a vitás kérdéseket, és lehetőség szerint közeledjenek az álláspontok.

Szijjártó Péter felidézte: az elmúlt években több alkalommal találkozott ukrán kollégáival, és a magyar fél továbbra is nyitott a párbeszédre annak érdekében, hogy a kétoldalú kapcsolatokat stabilizálják.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA

