2026. január 16. péntek Gusztáv
0 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Iranian flag waving with cityscape on background in Tehran, Iran
Világ

Megszólalt Trump erős embere: minden opció az asztalon van az iráni helyzet kapcsán

Pénzcentrum/MTI
2026. január 16. 09:33

Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet egy rendkívüli biztonsági tanácsi ülésen, miközben Irán az USA-t vádolta a tüntetések eszkalációjáért.

Mike Waltz amerikai ENSZ-nagykövet csütörtökön határozott üzenetet fogalmazott meg az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén, amelyet amerikai kezdeményezésre hívtak össze. A diplomata hangsúlyozta, hogy "Trump elnök a tettek embere, és nem a vég nélküli beszédé, amit itt látunk az ENSZ-ben".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Waltz emlékeztetett a tavalyi amerikai katonai akcióra, amely jelentős károkat okozott az iráni nukleáris létesítményekben és légvédelmi rendszerekben. "Donald Trump világossá tette, hogy minden lehetőséget megfontol a mészárlás megállítása érdekében, és ezt senkinek nem kellene jobban tudnia, mint az iráni rezsim vezetésének" – fogalmazott az amerikai nagykövet.

Kapcsolódó cikkeink:

Az iráni álláspontot Hosszein Darzi ENSZ-nagykövethelyettes képviselte, aki Washington politikáját hibáztatta a kialakult helyzetért. "Amerika közvetlen beavatkozása vitte el az Iránban jelenlévő elégedetlenséget az erőszakig" – állította. A diplomata szerint "az Egyesült Államok megpróbálja saját magát az iráni emberek barátjának ábrázolni miközben a politikai destabilizáció alapjainak lefektetésén dolgozik, valamint katonai beavatkozáson az úgynevezett humanitárius narratíva alapján".

A Biztonsági Tanács tagjai közül Oroszország képviselője állt ki Teherán mellett, és az amerikai beavatkozás beszüntetését sürgette. A tanácskozáson amerikai meghívásra két, az USA-ban élő iráni ellenzéki aktivista is részt vett. Közülük Maszih Alinedzsád arról számolt be, hogy állítása szerint az iráni rezsim megbízásából amerikai területen már három alkalommal kíséreltek meg merényletet ellene.
Címlapkép: Getty Images
#ensz #világ #konfliktus #usa #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:57
09:44
09:33
09:21
09:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
1 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
1 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
2 hete
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
5
7 napja
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
PÉNZÜGYI KISOKOS
On-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben, gépek közötti kommunikáció útján zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 09:57
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 06:27
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
Agrárszektor  |  2026. január 16. 08:59
Változás élesedett sok ültetvényen: nem árt résen lennie a gazdáknak