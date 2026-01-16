Megszólalt Trump erős embere: minden opció az asztalon van az iráni helyzet kapcsán

Szerhij K.-t alkotmányellenes szabotázzsal, robbantással és építmény megrongálásával gyanúsítják, a férfi tagadja bűnösségét.
Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet egy rendkívüli biztonsági tanácsi ülésen, miközben Irán az USA-t vádolta a tüntetések eszkalációjáért.
Mike Waltz amerikai ENSZ-nagykövet csütörtökön határozott üzenetet fogalmazott meg az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén, amelyet amerikai kezdeményezésre hívtak össze. A diplomata hangsúlyozta, hogy "Trump elnök a tettek embere, és nem a vég nélküli beszédé, amit itt látunk az ENSZ-ben".
Waltz emlékeztetett a tavalyi amerikai katonai akcióra, amely jelentős károkat okozott az iráni nukleáris létesítményekben és légvédelmi rendszerekben. "Donald Trump világossá tette, hogy minden lehetőséget megfontol a mészárlás megállítása érdekében, és ezt senkinek nem kellene jobban tudnia, mint az iráni rezsim vezetésének" – fogalmazott az amerikai nagykövet.
Az iráni álláspontot Hosszein Darzi ENSZ-nagykövethelyettes képviselte, aki Washington politikáját hibáztatta a kialakult helyzetért. "Amerika közvetlen beavatkozása vitte el az Iránban jelenlévő elégedetlenséget az erőszakig" – állította. A diplomata szerint "az Egyesült Államok megpróbálja saját magát az iráni emberek barátjának ábrázolni miközben a politikai destabilizáció alapjainak lefektetésén dolgozik, valamint katonai beavatkozáson az úgynevezett humanitárius narratíva alapján".
A Biztonsági Tanács tagjai közül Oroszország képviselője állt ki Teherán mellett, és az amerikai beavatkozás beszüntetését sürgette. A tanácskozáson amerikai meghívásra két, az USA-ban élő iráni ellenzéki aktivista is részt vett. Közülük Maszih Alinedzsád arról számolt be, hogy állítása szerint az iráni rezsim megbízásából amerikai területen már három alkalommal kíséreltek meg merényletet ellene.
A Fehér Házban a Reutersnek adott exkluzív interjúban Trump azt mondta, lát esélyt arra, hogy az iráni klerikus vezetés összeomlik.
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a jelenlegi világpolitikai helyzetre utalva tett humoros megjegyzést egy zárt körű európai parlamenti találkozón.
Trump állítása szerint Teherán leállította a kivégzéseket, miközben amerikai katonai beavatkozás is napirenden volt.
Egy friss globális felmérés szerint a világ számos országa úgy látja, hogy Donald Trump elnöksége alatt inkább Kína befolyása erősödött.
Jemenből induló férfiak százai kerülnek az orosz frontvonalra hamis ígéretek, félrevezető szerződések és kilátástalan élethelyzetek miatt.
A döntés időzítése egybeesik az Irán elleni esetleges katonai csapásmérés előkészületeivel.
Egy brüsszeli Delhaize-üzlet kirakatában látványos árösszehasonlítással igyekeznek cáfolni a láncról élő „drága elitbolt” képet.
Bár a Kreml korábban tagadta a nyugati vádakat a növekvő szabotázskampányról, az Oroszországhoz köthető gyújtogatások és komoly szabotázscselekmények száma megnőtt.
Az Egyesült Államoknak számos támaszpontja van a régióban, többek között Bahreinben, ahol az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának központja található.
Már több mint 2500 halálos áldozata van az Iránban december végén kirobbant tüntetéseknek, közölte szerdán az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency.
A világpolitika látszólag megszokott válságai mögött egyre több olyan konfliktus gyűlik, amely bármikor nyílt háborúvá fajulhat.