Megszólalt Trump erős embere: minden opció az asztalon van az iráni helyzet kapcsán

Az Egyesült Államok minden opciót mérlegelhet az iráni helyzetre adott válaszként, jelentette ki az amerikai ENSZ-nagykövet egy rendkívüli biztonsági tanácsi ülésen, miközben Irán az USA-t vádolta a tüntetések eszkalációjáért.

Mike Waltz amerikai ENSZ-nagykövet csütörtökön határozott üzenetet fogalmazott meg az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén, amelyet amerikai kezdeményezésre hívtak össze. A diplomata hangsúlyozta, hogy "Trump elnök a tettek embere, és nem a vég nélküli beszédé, amit itt látunk az ENSZ-ben".

Waltz emlékeztetett a tavalyi amerikai katonai akcióra, amely jelentős károkat okozott az iráni nukleáris létesítményekben és légvédelmi rendszerekben. "Donald Trump világossá tette, hogy minden lehetőséget megfontol a mészárlás megállítása érdekében, és ezt senkinek nem kellene jobban tudnia, mint az iráni rezsim vezetésének" – fogalmazott az amerikai nagykövet.

Az iráni álláspontot Hosszein Darzi ENSZ-nagykövethelyettes képviselte, aki Washington politikáját hibáztatta a kialakult helyzetért. "Amerika közvetlen beavatkozása vitte el az Iránban jelenlévő elégedetlenséget az erőszakig" – állította. A diplomata szerint "az Egyesült Államok megpróbálja saját magát az iráni emberek barátjának ábrázolni miközben a politikai destabilizáció alapjainak lefektetésén dolgozik, valamint katonai beavatkozáson az úgynevezett humanitárius narratíva alapján".

A Biztonsági Tanács tagjai közül Oroszország képviselője állt ki Teherán mellett, és az amerikai beavatkozás beszüntetését sürgette. A tanácskozáson amerikai meghívásra két, az USA-ban élő iráni ellenzéki aktivista is részt vett. Közülük Maszih Alinedzsád arról számolt be, hogy állítása szerint az iráni rezsim megbízásából amerikai területen már három alkalommal kíséreltek meg merényletet ellene.