Las Vegas, 2024. június 10.Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje támogatóihoz beszél választási nagygyûlésén a Las Vegas-i Sunset Parkban 2024. június 9-én. Az elnökválasztást november 5-én tartják az E
Világ

Forr a levegő Európa és Trump között Grönland miatt, a brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket

Pénzcentrum
2026. január 19. 12:44

Keir Starmer brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket, miután Donald Trump amerikai elnök újabb vámokkal fenyegetett meg több európai országot, amennyiben azok nem támogatják a Grönland megvásárlására irányuló törekvéseit, számolt be a CNBC.

Starmer hétfői sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia nagyra értékeli az Egyesült Államokkal régóta fennálló különleges kapcsolatát, ugyanakkor kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.

"Ilyen súlyú kérdéseket szövetségesek között higgadt párbeszéddel kell rendezni" – fogalmazott Stramer. Hozzátette, hogy ez az elv a stabil nemzetközi együttműködés alapja, amelyet nem lehet félretenni.

A brit miniszterelnök vasárnap telefonon egyeztetett Trumppal, és közölte vele, hogy helytelennek tartja a NATO-szövetségesek elleni vámfenyegetéseket. Az amerikai elnök által kilátásba helyezett intézkedések Dániát, Norvégiát, Svédországot, Franciaországot, Németországot, az Egyesült Királyságot, Hollandiát és Finnországot érintenék. Az új vámok a már meglévő terhekre rakódnának rá, amelyek jelenleg 10 százalékot tesznek ki a brit, 15 százalékot pedig az uniós exportőrök esetében.

Kapcsolódó cikkeink:

Trump álláspontja szerint Grönland amerikai kézbe kerülése biztonságosabbá tenné a világot, és visszatartaná Oroszországot és Kínát az Arktiszon. Moszkva és Peking elutasította ezeket az érveket. Az európai vezetők egységesen azt képviselik, hogy a sziget sorsa Dánia és a grönlandiak belügye.

Egyes európai országok állítólag ellenintézkedéseket fontolgatnak, London azonban hagyományosan tartózkodik a megtorló lépésektől. Starmer ismét leszögezte, hogy a vámok bevetése "teljesen helytelen", és nem alkalmas módszer a szövetségesek közötti nézeteltérések feloldására. "A kereskedelmi háború senkinek sem áll érdekében" – jelentette ki.

A brit kormányfő és Trump között politikai nézetkülönbségeik ellenére jó a viszony. Az Egyesült Királyság tavaly elsőként kötött kereskedelmi megállapodást Washingtonnal, részben az amerikai elnök britbarát hozzáállása miatt. Starmer hétfőn megerősítette, hogy a két ország továbbra is szoros szövetséges marad, és London elkötelezett a konstruktív kapcsolat fenntartása mellett. "Gyorsan változnak az események" – mondta. "Ilyenkor a legfontosabb, hogy világosak legyenek az értékeink. Pragmatikusak vagyunk, de elszántan védjük ezeket, amikor szükséges."

Címlapi kép: Allison Dinner, MTI/MTVA
