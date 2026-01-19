Forr a levegő Európa és Trump között Grönland miatt, a brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket

Keir Starmer brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket, miután Donald Trump amerikai elnök újabb vámokkal fenyegetett meg több európai országot, amennyiben azok nem támogatják a Grönland megvásárlására irányuló törekvéseit, számolt be a CNBC.

Starmer hétfői sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia nagyra értékeli az Egyesült Államokkal régóta fennálló különleges kapcsolatát, ugyanakkor kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.

"Ilyen súlyú kérdéseket szövetségesek között higgadt párbeszéddel kell rendezni" – fogalmazott Stramer. Hozzátette, hogy ez az elv a stabil nemzetközi együttműködés alapja, amelyet nem lehet félretenni.

A brit miniszterelnök vasárnap telefonon egyeztetett Trumppal, és közölte vele, hogy helytelennek tartja a NATO-szövetségesek elleni vámfenyegetéseket. Az amerikai elnök által kilátásba helyezett intézkedések Dániát, Norvégiát, Svédországot, Franciaországot, Németországot, az Egyesült Királyságot, Hollandiát és Finnországot érintenék. Az új vámok a már meglévő terhekre rakódnának rá, amelyek jelenleg 10 százalékot tesznek ki a brit, 15 százalékot pedig az uniós exportőrök esetében.

Trump álláspontja szerint Grönland amerikai kézbe kerülése biztonságosabbá tenné a világot, és visszatartaná Oroszországot és Kínát az Arktiszon. Moszkva és Peking elutasította ezeket az érveket. Az európai vezetők egységesen azt képviselik, hogy a sziget sorsa Dánia és a grönlandiak belügye.

Egyes európai országok állítólag ellenintézkedéseket fontolgatnak, London azonban hagyományosan tartózkodik a megtorló lépésektől. Starmer ismét leszögezte, hogy a vámok bevetése "teljesen helytelen", és nem alkalmas módszer a szövetségesek közötti nézeteltérések feloldására. "A kereskedelmi háború senkinek sem áll érdekében" – jelentette ki.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A brit kormányfő és Trump között politikai nézetkülönbségeik ellenére jó a viszony. Az Egyesült Királyság tavaly elsőként kötött kereskedelmi megállapodást Washingtonnal, részben az amerikai elnök britbarát hozzáállása miatt. Starmer hétfőn megerősítette, hogy a két ország továbbra is szoros szövetséges marad, és London elkötelezett a konstruktív kapcsolat fenntartása mellett. "Gyorsan változnak az események" – mondta. "Ilyenkor a legfontosabb, hogy világosak legyenek az értékeink. Pragmatikusak vagyunk, de elszántan védjük ezeket, amikor szükséges."

Címlapi kép: Allison Dinner, MTI/MTVA