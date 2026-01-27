2026. január 27. kedd Angelika
Megérkeztek az amerikai hadihajók a célponthoz: újabb háború közeleg?
Világ

Megérkeztek az amerikai hadihajók a célponthoz: újabb háború közeleg?

Pénzcentrum
2026. január 27. 07:25

Az Indiai-óceánra érkezett a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó harccsoportja, így az amerikai erők közelebb kerültek az Irán elleni esetleges hadműveleti övezethez. A CNN értesülései szerint a kötelék már a Központi Parancsnokság felelősségi területén tartózkodik.

Donald Trump amerikai elnök továbbra is fontolgatja az Irán elleni csapást, de egyelőre nem született döntés. A szövetségesek arra kérik Washingtont, hogy tartózkodjon a katonai beavatkozástól. Az Öböl menti arab országok is lobbiztak Trumpnál a támadás elkerülése érdekében.

Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma. A HRANA emberi jogi szervezet vasárnapi jelentése szerint a múlt hónap végén kezdődött megmozdulások óta eddig 5520 tüntetőt öltek meg. További 17 091 halálesetet még vizsgálnak.

Trump többször figyelmeztette Teheránt, hogy ne ölje meg a tüntetőket, és beavatkozással fenyegetőzött. A múlt héten ugyanakkor azt mondta, Irán "tárgyalni akar". Washington hétfőn megerősítette, hogy nyitott a párbeszédre, amennyiben az iráni vezetés tisztában van a feltételekkel.

Az iszlám köztársaság közben egy esetleges amerikai támadásra készül. Teheránban vasárnap hatalmas falfestményt lepleztek le a Forradalom terén: a kép vadászgépek raját ábrázolja egy amerikai zászlót viselő hadihajó felett. A főváros pénteki imámja, Mohamed Ali Akbari óva intette az Egyesült Államokat: "A régióba fektetett ezermilliárd dollárjuk a rakétáink célkeresztjében van" – fogalmazott.

Kapcsolódó cikkeink:

Az iráni külügyminisztérium szóvivője hétfőn kijelentette, hogy Teherán "több mint képes" megtorolni bármilyen amerikai agressziót. "Egy vagy több hadihajó érkezése nem befolyásolja Irán védelmi elszántságát. Fegyveres erőink minden fejleményt figyelemmel kísérnek" – mondta Eszmail Bagai.

Az iráni hadsereg szombaton közölte, hogy rakétaképességei jelentősen javultak az Izraellel vívott, júniusi, tizenkét napos háború óta. Irán akkor több hullámban indított rakéta- és dróntámadásokat izraeli célpontok ellen. A konfliktus azután robbant ki, hogy Izrael tavaly meglepetésszerű támadást intézett Irán ellen, amelyben több magas rangú katonai parancsnok és atomtudós vesztette életét. Az Egyesült Államok később csatlakozott, és kulcsfontosságú iráni nukleáris létesítményeket vett célba.

Irán jelentős közepes és nagy hatótávolságú ballisztikus rakétaarzenállal rendelkezik. Drónjait határain túl is bevetette, többek között Oroszország ukrajnai háborújában. Iráni tisztségviselők arra is figyelmeztettek, hogy egy amerikai támadás Washington regionális szövetségesei elleni csapásokhoz vezetne.
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #drón #donald trump #irán #hadsereg #háború #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború

