2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő ellenőrzi a fűtőtestet a hideg lakásban
Otthon

Részben újraindult a távhőrendszer Kazincbarcikán: de nem mindenki örülhet még

Pénzcentrum
2026. január 20. 14:55

Részben újraindult a távhőrendszer Kazincbarcikán, így a távfűtéssel érintett, több mint 8700 felhasználó jelentős részét már kedden el tudják látni melegvízzel és távhővel - közölte Alakszai Zoltán főispán a Kazincbarcikai Székhely Óvoda udvarán tartott sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, ebben a helyzetben az a legfontosabb, hogy az emberek kivétel nélkül biztonságban legyenek, ezért az állami szervek és az önkormányzat szakemberei közösen dolgoznak az akadályok elhárításán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátette: Szitka Péter polgármesterrel már hétfő késő este is egyeztettek, emellett a főispán kedd reggel összehívta a Területi Védelmi Bizottságot a kazincbarcikai városházára.

Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik
EZ IS ÉRDEKELHET
Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik
Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet.

Alakszai Zoltán szerint a feladat kettős, hiszen el kell hárítani a műszaki problémát, amely a távhőrendszerben keletkezett, másfelől az embereknek megfelelő, biztonságos és meleg körülményeket kell biztosítani.

Mint mondta, azon a területen, ahol a helyreállítás tovább tart, a következő órákban az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost személyesen felkeres és felméri az igényeiket.

Szitka Péter polgármester megerősítette, hogy a távfűtés hétfői leállásának oka a távhővezetékben történt szakadás volt, amelyet a szakemberek gyorsan lokalizáltak és kizártak a rendszer többi elemétől. Hozzátette, megpróbálták újraindítani a szolgáltatást, de az óriási vízveszteség és az extrém hideg miatt ez hosszabb időt vett igénybe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Közölte, bár a munkának köszönhetően a város jelentős részén helyreáll a távhő- és a melegvíz-szolgáltatás, ahol a sajtótájékoztató helyszínéül szolgáló óvoda közelében lévő hiba kiindulási pontja van, jelenleg is dolgoznak a munkagépek. Az érintett területen - a Mikszáth Kálmán utca 1. és 17. között és a Csokonai utca 2. és 28. között - a probléma 512 háztartást érint, itt mindenkit megkeresnek, hogy felmérjék az igényeket - tette hozzá.

A polgármester elmondta, a hibaelhárítási munkálatok elhúzódása miatt valószínűsíthető, hogy ezen a területen kedd éjszaka sem lesz fűtés és meleg víz. Hangsúlyozta, ebben a kritikus időszakban az a legfontosabb, hogy mindenkit megszólítsanak, és segítséget nyújtsanak a lakosoknak melegedő pontokkal és melegedési lehetőségekkel.

Szitka Péter ismertette, az általános iskolában kedden a kialakult helyzet miatt oktatási szünet van, a bölcsődében és óvodákban ugyanakkor az alternatív fűtési lehetőségeknek köszönhetően zavartalan a gyermekmegőrzés. Megjegyezte, a városi kórház is alternatív fűtésre állt át, így ott is biztosított a megfelelő hőmérséklet. Ismertette, az állami segítség már hétfő este is a város rendelkezésére állt, így közösen igyekeznek úrrá lenni a helyzeten, és orvosolni a problémát. A polgármester szerint ha a hibát kedd éjszaka elhárítják, és lehetségessé válik a rendszer teljes visszakapcsolása, akkor azon a területen is helyreállnak a szolgáltatások, ahol jelenleg még zajlik a hibaelhárítás.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #rendőrség #iskola #időjárás #magyarország #tél #belföld #hideg #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:55
14:30
14:05
13:44
13:25
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
2026. január 20.
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
1 hete
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
3 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
4
2 hete
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
5
6 napja
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmarzs
A hitelkamatok és betéti kamatok a különbsége.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 13:14
Lavrov üdvözli a Mol-bevásárlást: Oroszországnak elképesztő jól jön a szerbiai üzlet a miniszter szerint
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 13:03
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. január 20. 14:31
Kincsesbánya lehet a szarvasmarha-tenyésztés: meglepő eredményre jutottak a kutatók