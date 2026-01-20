A globális makrogazdasági környezet összességében kedvező, világszinten nincs recesszió az amerikai vámintézkedések ellenére sem.
Részben újraindult a távhőrendszer Kazincbarcikán: de nem mindenki örülhet még
Részben újraindult a távhőrendszer Kazincbarcikán, így a távfűtéssel érintett, több mint 8700 felhasználó jelentős részét már kedden el tudják látni melegvízzel és távhővel - közölte Alakszai Zoltán főispán a Kazincbarcikai Székhely Óvoda udvarán tartott sajtótájékoztatón.
Hangsúlyozta, ebben a helyzetben az a legfontosabb, hogy az emberek kivétel nélkül biztonságban legyenek, ezért az állami szervek és az önkormányzat szakemberei közösen dolgoznak az akadályok elhárításán.
Hozzátette: Szitka Péter polgármesterrel már hétfő késő este is egyeztettek, emellett a főispán kedd reggel összehívta a Területi Védelmi Bizottságot a kazincbarcikai városházára.
Alakszai Zoltán szerint a feladat kettős, hiszen el kell hárítani a műszaki problémát, amely a távhőrendszerben keletkezett, másfelől az embereknek megfelelő, biztonságos és meleg körülményeket kell biztosítani.
Mint mondta, azon a területen, ahol a helyreállítás tovább tart, a következő órákban az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost személyesen felkeres és felméri az igényeiket.
Szitka Péter polgármester megerősítette, hogy a távfűtés hétfői leállásának oka a távhővezetékben történt szakadás volt, amelyet a szakemberek gyorsan lokalizáltak és kizártak a rendszer többi elemétől. Hozzátette, megpróbálták újraindítani a szolgáltatást, de az óriási vízveszteség és az extrém hideg miatt ez hosszabb időt vett igénybe.
Közölte, bár a munkának köszönhetően a város jelentős részén helyreáll a távhő- és a melegvíz-szolgáltatás, ahol a sajtótájékoztató helyszínéül szolgáló óvoda közelében lévő hiba kiindulási pontja van, jelenleg is dolgoznak a munkagépek. Az érintett területen - a Mikszáth Kálmán utca 1. és 17. között és a Csokonai utca 2. és 28. között - a probléma 512 háztartást érint, itt mindenkit megkeresnek, hogy felmérjék az igényeket - tette hozzá.
A polgármester elmondta, a hibaelhárítási munkálatok elhúzódása miatt valószínűsíthető, hogy ezen a területen kedd éjszaka sem lesz fűtés és meleg víz. Hangsúlyozta, ebben a kritikus időszakban az a legfontosabb, hogy mindenkit megszólítsanak, és segítséget nyújtsanak a lakosoknak melegedő pontokkal és melegedési lehetőségekkel.
Szitka Péter ismertette, az általános iskolában kedden a kialakult helyzet miatt oktatási szünet van, a bölcsődében és óvodákban ugyanakkor az alternatív fűtési lehetőségeknek köszönhetően zavartalan a gyermekmegőrzés. Megjegyezte, a városi kórház is alternatív fűtésre állt át, így ott is biztosított a megfelelő hőmérséklet. Ismertette, az állami segítség már hétfő este is a város rendelkezésére állt, így közösen igyekeznek úrrá lenni a helyzeten, és orvosolni a problémát. A polgármester szerint ha a hibát kedd éjszaka elhárítják, és lehetségessé válik a rendszer teljes visszakapcsolása, akkor azon a területen is helyreállnak a szolgáltatások, ahol jelenleg még zajlik a hibaelhárítás.
