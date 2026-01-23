2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
-1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

Éjszakai tárgyalás Moszkvában: Putyin már az amerikaiakkal egyeztet a háborúról

Pénzcentrum
2026. január 23. 11:32

Késő esti egyeztetést folytatott Moszkvában Vlagyimir Putyin amerikai küldöttekkel az ukrajnai háború lezárásáról, miközben a felek továbbra sem jutnak dűlőre a területi kérdésekben – számolt be róla a Telex a Reuters alapján.

Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról. Az Egyesült Államokat Steve Witkoff és Jared Kushner képviselte, mellettük részt vett Josh Gruenbaum is, akit Donald Trump nemrég nevezett ki a nemzetközi konfliktusok rendezéséért felelős testület vezető tanácsadójává.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az orosz elnök az egyeztetésen külpolitikai tanácsadójával, Jurij Usakovval és különmegbízottjával, Kirill Dmitrijevvel együtt vett részt. A Kreml által közzétett felvételeken Putyin kézfogással fogadja az amerikai delegációt egy hosszú ovális asztalnál.

Donald Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás közel van, Witkoff pedig azt mondta: a tárgyalások egyetlen, ám kulcsfontosságú kérdésen akadtak el. A legnagyobb vitát továbbra is a területi nézeteltérések jelentik. Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le a Donyeck megye keleti részének mintegy 20 százalékáról, amit Volodimir Zelenszkij határozottan elutasít.

Kapcsolódó cikkeink:

Oroszország emellett elvárja, hogy Ukrajna mondjon le NATO-csatlakozási terveiről, és egy esetleges békemegállapodás után se állomásozzanak NATO-csapatok az ország területén. Az amerikai küldöttek Davosból érkeztek Moszkvába, ahol korábban ukrán tisztviselőkkel is tárgyaltak, Trump pedig csütörtökön személyesen találkozott Zelenszkijjel.

Az ukrán elnök a találkozót követően arról beszélt, hogy a biztonsági garanciák ügyében történt előrelépés, a területi vita azonban továbbra is nyitott kérdés. Eközben Ukrajna a háború eddigi egyik legnehezebb telét éli: az orosz rakéta- és dróntámadások miatt súlyos áram- és fűtéskimaradások sújtják az országot.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Zelenszkij ugyanakkor pozitív jelként értékelte, hogy pénteken és szombaton Abu-Dzabiban először tartanak háromoldalú tárgyalásokat Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:32
12:15
12:05
11:32
11:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
2026. január 22.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
2
2 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
3
2 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
4
2 hete
Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át
5
2 hete
Olyan alku formálódik a háttérben Trump és Putyin között, ami katasztrofális lehet Európa számára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Referenciahozam
Az ÁKK Zrt. által a 3, 6 és 12 hónapos, továbbá a 3, 5, 10 és 15 éves futamidőkre az Elsődleges forgalmazók által teljesített árjegyzéséből számított átlagos hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 12:15
Nem titkolják többé az EU-ban: kimondták a vezetők, komoly hidegháború jöhet az USA-val
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 10:03
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
Agrárszektor  |  2026. január 23. 11:31
Tényleg már csak így lehet sikeresen termelni Magyarországon?