Éjszakai tárgyalás Moszkvában: Putyin már az amerikaiakkal egyeztet a háborúról
Késő esti egyeztetést folytatott Moszkvában Vlagyimir Putyin amerikai küldöttekkel az ukrajnai háború lezárásáról, miközben a felek továbbra sem jutnak dűlőre a területi kérdésekben – számolt be róla a Telex a Reuters alapján.
Késő éjszakába nyúló tárgyalást kezdett Moszkvában Vlagyimir Putyin három amerikai küldöttel az ukrajnai háború lezárásáról. Az Egyesült Államokat Steve Witkoff és Jared Kushner képviselte, mellettük részt vett Josh Gruenbaum is, akit Donald Trump nemrég nevezett ki a nemzetközi konfliktusok rendezéséért felelős testület vezető tanácsadójává.
Az orosz elnök az egyeztetésen külpolitikai tanácsadójával, Jurij Usakovval és különmegbízottjával, Kirill Dmitrijevvel együtt vett részt. A Kreml által közzétett felvételeken Putyin kézfogással fogadja az amerikai delegációt egy hosszú ovális asztalnál.
Donald Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás közel van, Witkoff pedig azt mondta: a tárgyalások egyetlen, ám kulcsfontosságú kérdésen akadtak el. A legnagyobb vitát továbbra is a területi nézeteltérések jelentik. Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le a Donyeck megye keleti részének mintegy 20 százalékáról, amit Volodimir Zelenszkij határozottan elutasít.
Oroszország emellett elvárja, hogy Ukrajna mondjon le NATO-csatlakozási terveiről, és egy esetleges békemegállapodás után se állomásozzanak NATO-csapatok az ország területén. Az amerikai küldöttek Davosból érkeztek Moszkvába, ahol korábban ukrán tisztviselőkkel is tárgyaltak, Trump pedig csütörtökön személyesen találkozott Zelenszkijjel.
Az ukrán elnök a találkozót követően arról beszélt, hogy a biztonsági garanciák ügyében történt előrelépés, a területi vita azonban továbbra is nyitott kérdés. Eközben Ukrajna a háború eddigi egyik legnehezebb telét éli: az orosz rakéta- és dróntámadások miatt súlyos áram- és fűtéskimaradások sújtják az országot.
Zelenszkij ugyanakkor pozitív jelként értékelte, hogy pénteken és szombaton Abu-Dzabiban először tartanak háromoldalú tárgyalásokat Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével.
