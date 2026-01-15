Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a jelenlegi világpolitikai helyzetre utalva tett humoros megjegyzést egy zárt körű európai parlamenti találkozón.
Trump emberei újra Putyinnal egyeztetnének a háború lezárásáról
Donald Trump követei ismét Moszkvába utazhatnak, hogy az orosz–ukrán háborút lezáró béketervről tárgyaljanak Vlagyimir Putyinnal, írta meg a Bloomberg.
A Bloomberg értesülései szerint Donald Trump veje, Jared Kushner, valamint az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff a közeljövőben ismét Moszkvába utazhat, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon az orosz–ukrán háborút lezáró békemegállapodásról. A lap forrásai szerint a találkozó akár még ebben a hónapban is létrejöhet, bár az időpont véglegesítését az iráni események is késleltethetik.
A két amerikai küldött már december elején is járt Moszkvában, akkor szintén Trump béketerve volt napirenden. A csaknem ötórás megbeszélést követően azonban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte: a felek megállapodtak abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra a tárgyalások részleteit.
December végén Trump Floridában, Mar-a-Lagóban fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy az ukrán béketerv alapján egyeztessenek a háború lezárásának lehetőségeiről. Zelenszkij a találkozót követően nagyszerűnek nevezte az egyeztetést, és azt mondta: a béketerv 90 százalékban elkészült. A legfontosabb kérdésekben azonban továbbra sem hangzottak el konkrétumok.
A nyitott pontok között szerepel a területi rendezés, vagyis az, hogy hol húzódjanak a határok a békekötés után, illetve mi legyen a sorsa Donyeck megye azon részeinek, amelyeket Oroszország követel, de nem foglalt el. Szintén rendezetlen kérdés, milyen biztonsági garanciákat kaphatna Ukrajna egy megállapodás esetén.
Egy héttel ezelőtt Zelenszkij Párizsban találkozott a legnagyobb európai országok által vezetett, úgynevezett „tettre készek koalíciójával”, valamint az amerikai küldöttséggel. A felek minden korábbinál határozottabb biztonsági garanciákat ígértek Ukrajnának, ám ezek továbbra is a békekötés utáni időszakra vonatkoznának, és részleteik egyelőre nem ismertek.
Bár az amerikaiak nem írták alá a találkozó zárónyilatkozatát, Steve Witkoff jelezte: Washington támogatja az európai kezdeményezésű védelmi garanciákat. Ez intézményesített amerikai részvételt jelenthet a béketerv egyik legfontosabb kérdésében, még ha konkrét vállalások egyelőre nem is születtek.
A Bloomberg forrásai szerint Kushner és Witkoff legújabb moszkvai útjukon egy frissített béketervezetet mutatnának be az orosz félnek. A tárgyalások várhatóan kiterjednének azokra a biztonsági és újjáépítési garanciákra is, amelyeket az Egyesült Államok és Európa nyújtana Ukrajnának a béke betartása érdekében.
Egyelőre azonban nem világos, mennyire érdekelt Vlagyimir Putyin egy újabb találkozóban. Ez lehet a fő akadály az időpont véglegesítésében. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy szerdai kérdésre nem adott egyértelmű választ, mindössze annyit mondott: Oroszország továbbra is nyitott a kapcsolatfelvételre. A Fehér Ház egyik tisztviselője ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg nincs napirenden a találkozó.
