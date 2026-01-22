2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
0 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
trump putyin tárgyalás
Világ

Egyértelmű üzenetet küldött Putyin: mi lesz így Donald Trump mestertervével?

Pénzcentrum
2026. január 22. 14:14

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump amerikai elnök felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.

Ezzel látszólag ellentmond Trump szerdai kijelentésének, miszerint az orosz államfő már csatlakozott a kezdeményezéshez. Putyin az orosz Biztonsági Tanács tagjaival tartott szerdai videókonferencián megköszönte Trump személyes meghívását, és hangsúlyozta: "mindig támogattuk, és továbbra is támogatjuk a nemzetközi stabilitás erősítését célzó erőfeszítéseket".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Közölte, hogy utasította az orosz külügyminisztériumot a dokumentum részletes elemzésére és a stratégiai partnerekkel folytatandó egyeztetésekre.

Az orosz elnök köszönetet mondott Trumpnak az "ukrán válság" – ahogy a Kreml nevezi a háborút – rendezésében vállalt közvetítői szerepéért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Békebizottság mandátuma elsősorban a Közel-Keletre fókuszálna.

Kapcsolódó cikkeink:

Putyin azt javasolta, hogy az egymilliárd dolláros csatlakozási díjat a befagyasztott orosz vagyoneszközökből fedezzék, "Oroszország és a palesztin nép különleges kapcsolatára tekintettel".

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hozzátette: a fennmaradó forrásokat az orosz–ukrán békemegállapodást követő területi újjáépítés finanszírozására lehetne fordítani.

Az orosz elnök közölte, hogy ezeket a lehetőségeket a csütörtöki moszkvai tárgyalásokon vitatják meg Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #világ #donald trump #geopolitika #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #palesztina #Közel-Kelet #gázai övezet #kreml #békemegállapodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:33
14:14
14:03
13:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
2026. január 22.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
2026. január 22.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 22. csütörtök
Vince, Artúr
4. hét
Január 22.
A magyar kultúra napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
2
2 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
3
2 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
4
2 hete
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
5
2 hete
Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási hely
a vagyonbiztosítások többségénél a vagyontárgyak elhelyezésének, elhelyezkedésének a biztosítási kötvényben történő megjelölése. Ellenkező kikötés hiányában a vagyontárgyra a biztosítási fedezet más helyen nem érvényes.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 14:33
Itt az újabb magyar világsiker: tarolt a budapesti csúcsétterem pizzája a rangos olasz versenyen
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 13:37
Megint itt a havazás: ezeket a területeket érinti, vajon újra letérdel az ország?
Agrárszektor  |  2026. január 22. 14:28
Érkezik a csavar az időjárásban: jobb felkészülni arra, ami lesz