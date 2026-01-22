Egyértelmű üzenetet küldött Putyin: mi lesz így Donald Trump mestertervével?

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump amerikai elnök felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.

Ezzel látszólag ellentmond Trump szerdai kijelentésének, miszerint az orosz államfő már csatlakozott a kezdeményezéshez. Putyin az orosz Biztonsági Tanács tagjaival tartott szerdai videókonferencián megköszönte Trump személyes meghívását, és hangsúlyozta: "mindig támogattuk, és továbbra is támogatjuk a nemzetközi stabilitás erősítését célzó erőfeszítéseket".

Közölte, hogy utasította az orosz külügyminisztériumot a dokumentum részletes elemzésére és a stratégiai partnerekkel folytatandó egyeztetésekre.

Az orosz elnök köszönetet mondott Trumpnak az "ukrán válság" – ahogy a Kreml nevezi a háborút – rendezésében vállalt közvetítői szerepéért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Békebizottság mandátuma elsősorban a Közel-Keletre fókuszálna.

Putyin azt javasolta, hogy az egymilliárd dolláros csatlakozási díjat a befagyasztott orosz vagyoneszközökből fedezzék, "Oroszország és a palesztin nép különleges kapcsolatára tekintettel".

Hozzátette: a fennmaradó forrásokat az orosz–ukrán békemegállapodást követő területi újjáépítés finanszírozására lehetne fordítani.

Az orosz elnök közölte, hogy ezeket a lehetőségeket a csütörtöki moszkvai tárgyalásokon vitatják meg Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel.