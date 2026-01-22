A kilépés figyelmeztetések és jogi aggályok közepette történt, és közegészségügyi szakértők világméretű hatásokat emlegetnek.
Egyértelmű üzenetet küldött Putyin: mi lesz így Donald Trump mestertervével?
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre csak fontolóra veszi Donald Trump amerikai elnök felkérését, hogy csatlakozzon a Gázai Békebizottsághoz, de még nem vállalt egyértelmű kötelezettséget.
Ezzel látszólag ellentmond Trump szerdai kijelentésének, miszerint az orosz államfő már csatlakozott a kezdeményezéshez. Putyin az orosz Biztonsági Tanács tagjaival tartott szerdai videókonferencián megköszönte Trump személyes meghívását, és hangsúlyozta: "mindig támogattuk, és továbbra is támogatjuk a nemzetközi stabilitás erősítését célzó erőfeszítéseket".
Közölte, hogy utasította az orosz külügyminisztériumot a dokumentum részletes elemzésére és a stratégiai partnerekkel folytatandó egyeztetésekre.
Az orosz elnök köszönetet mondott Trumpnak az "ukrán válság" – ahogy a Kreml nevezi a háborút – rendezésében vállalt közvetítői szerepéért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Békebizottság mandátuma elsősorban a Közel-Keletre fókuszálna.
Putyin azt javasolta, hogy az egymilliárd dolláros csatlakozási díjat a befagyasztott orosz vagyoneszközökből fedezzék, "Oroszország és a palesztin nép különleges kapcsolatára tekintettel".
Hozzátette: a fennmaradó forrásokat az orosz–ukrán békemegállapodást követő területi újjáépítés finanszírozására lehetne fordítani.
Az orosz elnök közölte, hogy ezeket a lehetőségeket a csütörtöki moszkvai tárgyalásokon vitatják meg Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttekkel.
A dél koreai elnök szerint a helyzet kezelése pragmatikus megközelítést igényel.
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról.
Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.
Mutatjuk, miért elképzelhetetlen, hogy 7 másodpercig nem lesz gravitáció.
Támadásra készül Norvégia? Háború esetén házakat, autókat foglalhatnak le: ez áll pontosan a levélben, amit a lakosok kaptak
Nem ez az egyetlen intézkedés, amit Norvégia háború esetén életbe léptetne.
Az amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta következetesen törekszik az európai katonai kötelezettségvállalások újragondolására.
Az orosz rakétatámadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai és városi infrastruktúrában, országszerte ezrek maradtak fűtés és áram nélkül.
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macront a gázai béketanácshoz való csatlakozásra.
Macron szerint 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami "abszolút rekord".
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
A román hadsereg vezérkari főnöke azt is elárulta, hogy már dolgoznak több felkészítő program elindításán.
Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál, halálesetről viszont eddig nem érkezett jelentés.
Az Európai Bizottság elnöke a davosi Világgazdasági Fórumon hibának nevezte Donald Trump tervezett vámemelését, és kétségbe vonta az amerikai elnök megbízhatóságát.
Donald Trump elnök hamarosan dönthet arról, ki váltja Jerome Powellt a Federal Reserve élén.
Egyiptom a fizetésképtelenség szélére sodródott, miután nem tudta határidőre teljesíteni a Nemzetközi Valutaalap felé vállalt kötelezettségeit.
A tanács pontos összetétele és működési keretei egyelőre nem ismertek.
Figyelmeztet a cseh elnök: óriási törést okozhat Európában Donald Trump, szembe kell néznünk önmagunkkal
Petr Pavel: Európa komoly megosztottság elé nézhet az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos nyomásgyakorlása miatt
Búcsúbeszédében az államfő emlékeztetett, hogy kilencéves hivatali ideje alatt hét kormányt nevezett ki, és mindvégig támogatta az oligarchák és a korrupció elleni küzdelmet.
Moszkva tájékoztatása alapján az orosz vezetés tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.