Moszkva kimondta a végszót: sötét forgatókönyv rajzolódik Kijev számára

Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról, hogy élhetetlenné tegye az ukrán városokat és megbuktassa a Zelenszkij-kormányzatot.

Több orosz katonai szakértő és Telegram-csatorna információira hivatkozva az MK.ru orosz hírportál arról számolt be, hogy az orosz hadvezetés elhatározta Kijev "végleges elintézését". A portál szerint Oroszország tudatos stratégiát követ az ukrán energetikai infrastruktúra rombolásában. Ennek következtében Kijev jelentős részén és Odesszában megszűnt a teljes körű áramellátás, és súlyos problémák jelentkeztek a fűtésben, valamint az ivóvízellátásban is. Kijevben a hőmérséklet napközben mínusz 18 Celsius-fokig süllyedt, ami egyértelműen jelzi az orosz hadsereg azon szándékát, hogy lakhatatlanná tegye az ukrán városokat - írja a Portfolio.

A "Veterán jegyzetei" nevű Telegram-csatorna ugyanakkor megkérdőjelezi a jelentések hitelességét. Az állítólag Ukrajnában járt orosz katona álláspontja szerint propagandáról van szó, és az áramellátási válságról szóló hírek célja, hogy megtévesszék Moszkva vezetését, azt a látszatot keltve, hogy már elegendő kárt okoztak az ukrán infrastruktúrában. "Fontos további felderítést végezni, és megsemmisíteni mindent, ami maradt" – fogalmazott az orosz katona.

Vlagyimir Popov nyugalmazott orosz tábornagy a lapnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy Oroszország korábban szándékosan kímélte Ukrajna energiaellátó hálózatát, tekintettel az ukrán lakosságra. Mivel azonban szerinte Ukrajna nem tanúsít hasonló visszafogottságot az orosz lakossággal szemben, szerinte megérett a helyzet a megtorlásra.

Politikai-katonai döntést hoztak arról, hogy ki kell rúgni a talajt a Zelenszkij-rezsim alól, véget kell ennek vetni. Nem elég, ha a katonai parancsnoki rendszerüket bénítjuk meg, szükség van az adminisztratív, gazdasági és szociális rendszerek lerombolására is

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– jelentette ki Popov. A nyugalmazott tábornagy ugyanakkor elismerte a korlátokat, és hozzátette, hogy véleménye szerint az orosz erők a téli időszakban nem lesznek képesek teljesen megsemmisíteni Ukrajna energiaellátását. Úgy látja azonban, hogy az áram- és fűtésellátás országos szintű, tartós megzavarásával is elegendő eredményt érhetnek el, ami többek között az ukrán hadiipar működését is jelentősen hátráltathatja.