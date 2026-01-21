Orbán Viktor egyúttal a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati döntésekről és közelgő brüsszeli programjáról is beszámolt.
Moszkva kimondta a végszót: sötét forgatókönyv rajzolódik Kijev számára
Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról, hogy élhetetlenné tegye az ukrán városokat és megbuktassa a Zelenszkij-kormányzatot.
Több orosz katonai szakértő és Telegram-csatorna információira hivatkozva az MK.ru orosz hírportál arról számolt be, hogy az orosz hadvezetés elhatározta Kijev "végleges elintézését". A portál szerint Oroszország tudatos stratégiát követ az ukrán energetikai infrastruktúra rombolásában. Ennek következtében Kijev jelentős részén és Odesszában megszűnt a teljes körű áramellátás, és súlyos problémák jelentkeztek a fűtésben, valamint az ivóvízellátásban is. Kijevben a hőmérséklet napközben mínusz 18 Celsius-fokig süllyedt, ami egyértelműen jelzi az orosz hadsereg azon szándékát, hogy lakhatatlanná tegye az ukrán városokat - írja a Portfolio.
A "Veterán jegyzetei" nevű Telegram-csatorna ugyanakkor megkérdőjelezi a jelentések hitelességét. Az állítólag Ukrajnában járt orosz katona álláspontja szerint propagandáról van szó, és az áramellátási válságról szóló hírek célja, hogy megtévesszék Moszkva vezetését, azt a látszatot keltve, hogy már elegendő kárt okoztak az ukrán infrastruktúrában. "Fontos további felderítést végezni, és megsemmisíteni mindent, ami maradt" – fogalmazott az orosz katona.
Vlagyimir Popov nyugalmazott orosz tábornagy a lapnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy Oroszország korábban szándékosan kímélte Ukrajna energiaellátó hálózatát, tekintettel az ukrán lakosságra. Mivel azonban szerinte Ukrajna nem tanúsít hasonló visszafogottságot az orosz lakossággal szemben, szerinte megérett a helyzet a megtorlásra.
Politikai-katonai döntést hoztak arról, hogy ki kell rúgni a talajt a Zelenszkij-rezsim alól, véget kell ennek vetni. Nem elég, ha a katonai parancsnoki rendszerüket bénítjuk meg, szükség van az adminisztratív, gazdasági és szociális rendszerek lerombolására is
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
– jelentette ki Popov. A nyugalmazott tábornagy ugyanakkor elismerte a korlátokat, és hozzátette, hogy véleménye szerint az orosz erők a téli időszakban nem lesznek képesek teljesen megsemmisíteni Ukrajna energiaellátását. Úgy látja azonban, hogy az áram- és fűtésellátás országos szintű, tartós megzavarásával is elegendő eredményt érhetnek el, ami többek között az ukrán hadiipar működését is jelentősen hátráltathatja.
Svájc kormánya számára kiemelt érdek, hogy a Világgazdasági Fórum továbbra is szorosan kötődjön az országhoz.
Az orosz rakétatámadások súlyos károkat okoztak az ukrán energetikai és városi infrastruktúrában, országszerte ezrek maradtak fűtés és áram nélkül.
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macront a gázai béketanácshoz való csatlakozásra.
Macron szerint 2024-ben világszerte több mint hatvan háború zajlott, ami "abszolút rekord".
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
A román hadsereg vezérkari főnöke azt is elárulta, hogy már dolgoznak több felkészítő program elindításán.
Alig 48 órán belül négy cápatámadás történt Új-Dél-Wales ausztrál állam partjainál, halálesetről viszont eddig nem érkezett jelentés.
Az Európai Bizottság elnöke a davosi Világgazdasági Fórumon hibának nevezte Donald Trump tervezett vámemelését, és kétségbe vonta az amerikai elnök megbízhatóságát.
Donald Trump elnök hamarosan dönthet arról, ki váltja Jerome Powellt a Federal Reserve élén.
Egyiptom a fizetésképtelenség szélére sodródott, miután nem tudta határidőre teljesíteni a Nemzetközi Valutaalap felé vállalt kötelezettségeit.
A tanács pontos összetétele és működési keretei egyelőre nem ismertek.
Figyelmeztet a cseh elnök: óriási törést okozhat Európában Donald Trump, szembe kell néznünk önmagunkkal
Petr Pavel: Európa komoly megosztottság elé nézhet az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos nyomásgyakorlása miatt
Búcsúbeszédében az államfő emlékeztetett, hogy kilencéves hivatali ideje alatt hét kormányt nevezett ki, és mindvégig támogatta az oligarchák és a korrupció elleni küzdelmet.
Moszkva tájékoztatása alapján az orosz vezetés tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.
Forr a levegő Európa és Trump között Grönland miatt, a brit miniszterelnök higgadtságra intette a feleket
Keir Starmer kijelentette: Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandiak és Dánia dönthetnek.
Fukuyama is megszólalt a vámfenyegetésekről: Európának most kell szembeszállnia Trump zsarnokságával
Fukuyama bírálta az EU korábbi passzivitását is, amikor válaszintézkedések nélkül elfogadta a 15 százalékos amerikai vámot az európai termékekre.
Tényleg megtámadja az USA az Európai Uniót? Hangsúlyos bejelentést tett az amerikai képviselőház elnöke
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között élesen kiéleződött a feszültség Donald Trump vámfenyegetései és Grönland körüli politikai nyomásgyakorlása miatt.
A holland külügyminiszter zsarolásnak minősítette Donald Trump új vámpolitikai fenyegetését, amellyel az amerikai elnök Grönland megszerzését próbálja kikényszeríteni.
Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát.