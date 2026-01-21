2026. január 21. szerda Ágnes
Közelkép Ukrajna nemzeti lobogójáról, amely a szélben lobog a kijevi kormányépületnél az orosz-ukrán konfliktus idején.
Világ

Moszkva kimondta a végszót: sötét forgatókönyv rajzolódik Kijev számára

Pénzcentrum
2026. január 21. 14:15

Orosz katonai források szerint Moszkva stratégiai döntést hozott Ukrajna energiaellátó infrastruktúrájának módszeres rombolásáról, hogy élhetetlenné tegye az ukrán városokat és megbuktassa a Zelenszkij-kormányzatot.

Több orosz katonai szakértő és Telegram-csatorna információira hivatkozva az MK.ru orosz hírportál arról számolt be, hogy az orosz hadvezetés elhatározta Kijev "végleges elintézését". A portál szerint Oroszország tudatos stratégiát követ az ukrán energetikai infrastruktúra rombolásában. Ennek következtében Kijev jelentős részén és Odesszában megszűnt a teljes körű áramellátás, és súlyos problémák jelentkeztek a fűtésben, valamint az ivóvízellátásban is. Kijevben a hőmérséklet napközben mínusz 18 Celsius-fokig süllyedt, ami egyértelműen jelzi az orosz hadsereg azon szándékát, hogy lakhatatlanná tegye az ukrán városokat - írja a Portfolio.

A  "Veterán jegyzetei" nevű Telegram-csatorna ugyanakkor megkérdőjelezi a jelentések hitelességét. Az állítólag Ukrajnában járt orosz katona álláspontja szerint propagandáról van szó, és az áramellátási válságról szóló hírek célja, hogy megtévesszék Moszkva vezetését, azt a látszatot keltve, hogy már elegendő kárt okoztak az ukrán infrastruktúrában. "Fontos további felderítést végezni, és megsemmisíteni mindent, ami maradt" – fogalmazott az orosz katona.

Vlagyimir Popov nyugalmazott orosz tábornagy a lapnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy Oroszország korábban szándékosan kímélte Ukrajna energiaellátó hálózatát, tekintettel az ukrán lakosságra. Mivel azonban szerinte Ukrajna nem tanúsít hasonló visszafogottságot az orosz lakossággal szemben, szerinte megérett a helyzet a megtorlásra.

Politikai-katonai döntést hoztak arról, hogy ki kell rúgni a talajt a Zelenszkij-rezsim alól, véget kell ennek vetni. Nem elég, ha a katonai parancsnoki rendszerüket bénítjuk meg, szükség van az adminisztratív, gazdasági és szociális rendszerek lerombolására is

 – jelentette ki Popov. A nyugalmazott tábornagy ugyanakkor elismerte a korlátokat, és hozzátette, hogy véleménye szerint az orosz erők a téli időszakban nem lesznek képesek teljesen megsemmisíteni Ukrajna energiaellátását. Úgy látja azonban, hogy az áram- és fűtésellátás országos szintű, tartós megzavarásával is elegendő eredményt érhetnek el, ami többek között az ukrán hadiipar működését is jelentősen hátráltathatja.

Címlapkép: Getty Images
#fűtés #áram #ukrajna #oroszország #világ #hadsereg #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #energiaellátás #katonai

