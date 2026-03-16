Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok

A közel-keleti konfliktus hatására világszerte emelkedni kezdtek az üzemanyagárak, miközben tényleges hiány egyelőre nincs a piacon. A benzinkutaknál azonban egyre több autós érzi úgy, hogy a drágulás túlmutat a nyersolaj világpiaci áremelkedésén. Németországban, az Egyesült Államokban és Kínában beszélgetések sora mutatja: a fogyasztók panaszkodnak ugyan, de az autóhasználatról rövid távon szinte senki sem mond le. A kérdés inkább az, hogy meddig bírják a háztartások – és mennyire használják ki a helyzetet az olajcégek.

Az iráni háború nyomán megugró olajárak ismét ráirányították a figyelmet arra, mennyire sérülékeny a globális energiapiac. Bár világszerte egyelőre nincs fizikai hiány üzemanyagból, a benzinkutaknál egyre magasabb árakkal találkoznak az autósok.

A kérdés az, hogy a fogyasztók ezt mennyire érzik indokoltnak, és változtatnak-e emiatt a viselkedésükön. Egy német kisváros, egy amerikai előváros és a kínai Sanghaj példája azt mutatja: a benzinárak emelkedése mindenhol érzékeny téma, de a társadalmi reakciók és a gazdasági következmények jelentősen eltérnek.

Az autó elengedhetetlen, még akkor is, ha drága a benzin

A benzin drágulása után Németországban gyorsan kialakult egy politikai és gazdasági vita arról, mi áll valójában az árak mögött. Az olajipar érvelése szerint a Közel-Keleten kirobbant konfliktus miatt nőtt a kockázat a globális ellátási láncokban. Ha az iráni háború miatt hajók nem tudnak áthaladni a Hormuzi-szoroson, az azonnal megdrágítja a nyersolajat a világpiacon. A vállalatok ezért már előre emelik az árakat, hogy felkészüljenek a további drágulásra.

A fogyasztóvédelmi szervezetek azonban másként látják a helyzetet. A német autóklub (ADAC) és a benzinkutak érdekképviselete szerint jelenleg sem az Egyesült Államokban, sem Európában nincs fizikai üzemanyaghiány.

A raktárak tele vannak, így az árrobbanás részben opportunista profitnövelés lehet.

Legalábbis a brandenburgi benzinkutaknál beszélgető autósok többsége azonban inkább az utóbbi magyarázatban hisz. A Brandenburg an der Havel nevű, egy 74 ezer lakosú településnek nincs nagysebességű vasúti kapcsolata, a környező falvakból pedig gyakran csak autóval lehet eljutni a munkahelyre. Egy helyi benzinkútnál egy VW Polo vezetője éppen tankol. A zöld keretes szemüveget viselő nő gondosan figyeli a kijelzőt: pontosan 50 eurót akar költeni. Korábban ennyi pénzből tele tudta tankolni az autót. Ma már nem.

A nő óvodapedagógusként dolgozik, teljes állásban, és egy gyermeket nevel. Elméletben akár kerékpárral is járhatna a munkahelyére – a távolság mindössze 15 kilométer. A gyakorlatban azonban ez nem reális alternatíva.

Reggelre már teljesen kimerülten érnék be a munkába

– mondta el az illető a Die Zeit kérdésére.

Ez a jelenség is jól mutatja az üzemanyagpiac egyik alapvető közgazdasági jelenségét: a kereslet rövid távon rendkívül rugalmatlan. Az emberek többsége nem tud egyik napról a másikra lemondani az autóhasználatról, ezért a magasabb árakat is kénytelen kifizetni, mégsem változtatnak a szokásaikon.

Egy másik autós, aki éppen családjával tart egy vidámparkba, meglehetősen lakonikus választ adott arra a kérdésre, hogyan birkózik meg a magas árakkal.

Akkor kevesebbet eszünk

– mondta száraz humorral. Két gyermeke ül az autóban, de a család így sem mond le a kirándulásról.

A történet jól mutatja a háztartási költségvetések klasszikus alkalmazkodási mechanizmusát: amikor egy alapvető kiadás (például az üzemanyag) drágul, a családok más területeken próbálnak spórolni.

Amerikában még mindig olcsó a benzin

Ha Európából nézzük, az amerikai autósok helyzete továbbra is irigylésre méltó. Leesburgben, Virginia államban egy benzinkút kijelzőjén 3,39 dollár per gallon szerepel. Ez literre átszámolva körülbelül 78 eurócent. A különbség oka elsősorban az adópolitika: az Egyesült Államokban jóval alacsonyabbak az üzemanyagadók, ráadásul az ország saját olajtermelése jelentős, a közlekedési infrastruktúra pedig eléggé autóközpontú.

Ám az amerikai fogyasztók még így is panaszkodnak. Egy férfi például megdöbbenve nézi a számlát: fél tank benzin 47 dollárba került. A drágulás mértéke egyébként hasonló Európához: a háború kezdete óta körülbelül 15 százalékos emelkedés történt.

A benzin csak „csalogató termék”

Kevesen tudják, hogy a benzinkutak valójában nem az üzemanyagon keresnek igazán pénzt. Herbert Rabl, a német benzinkutak érdekképviseletének szóvivője szerint a kutakat működtető vállalkozók literenként csupán néhány cent jutalékot kapnak. Ez a bevétel a teljes forgalomnak körülbelül 20 százalékát teszi ki. A profit nagy része más termékekből származik, úgy mint a kávé, rágógumi, virágok, rágcsálnivaló, egyszóval a mindennapi kiskereskedelmi termékek. Ezen kívül jelentős bevételt termel az autómosási szolgáltatás is.

A magas üzemanyagárak ezért paradox módon a benzinkutaknak is problémát jelentenek. Ha egy autós 100 eurót fizet tankoláskor, utána már kevésbé vesz kávét vagy édességet a boltban.

Egy eladó így fogalmazott:

Amikor valaki több mint száz eurót fizet a kasszánál, és látom, hogy nem céges kártyával tankolt, mindig azt mondom neki: részvétem.

Kínában az állam határozza meg az árakat

A harmadik perspektívát Sanghaj adja, ahol a benzinkutaknál teljesen más rendszer működik.

Kínában: az autósok nem maguk tankolnak, az árakat az állam szabályozza, az árakat pedig időről időre központilag módosítják. Egy liter 92-es benzin ára egyik napról a másikra 7,05 jüanról 7,60 jüanra emelkedett – nagyjából 7 eurocenttel.

Kína számára a geopolitikai kockázat különösen érzékeny kérdés, mert az olajimport mintegy 13 százaléka Iránból érkezett a konfliktus előtt. Ugyanakkor a kínai gazdaság gyorsan alkalmazkodik: Sanghajban az autók mintegy egyharmada már elektromos.

Európa a szabályozással kísérletezik

Az üzemanyagárak kezelése Európában politikai kérdéssé vált. Több ország különböző szabályozási megoldásokat alkalmaz:

Luxemburg napi maximált árat határoz meg

Ausztriában naponta csak egyszer lehet árat emelni

Lengyelországban az állam a legnagyobb olajvállalat tulajdonosa

Németországban viszont a háború kitörése után az árak gyorsabban emelkedtek, mint sok más európai országban.

Ezért felmerült egy osztrák mintájú szabályozás bevezetése is.

Kísérlet egy új árszint elfogadtatására

A benzinkutak érdekképviselete egy érdekes hipotézist is felvetett. Lehetséges, hogy az olajcégek tartósan két euró fölé szeretnék emelni a benzin literenkénti árát, és a jelenlegi válságot tesztként használják: meddig hajlandók elmenni a fogyasztók. Bizonyítani ezt nem lehet, de a gazdaságtörténetben nem példa nélküli az ilyen stratégia.

Az autóhasználat paradoxona

Miközben a kilométerenkénti költség egyre nő, az autók száma mégis folyamatosan emelkedik Európában.

A jelenség mögött több tényező áll: a városi terjeszkedés, a vidéki mobilitás hiánya, a közösségi közlekedés korlátai, valamint az autóhoz kötődő életmód mind hozzájárulnak az autós közlekedés elterjedéséhez. Ez azt jelenti, hogy a magas ár önmagában nem csökkenti gyorsan a keresletet.

A benzinár mint politikai lakmuszpapír

Az Egyesült Államokban a benzinkérdés szorosan összefonódik a politikával. Sokan a háború szükségességéről beszélnek, mások viszont azzal érvelnek, hogy az adófizetők pénze külföldi konfliktusokra megy.

A társadalmi törésvonalak is kirajzolódnak: a beszámolók szerint az idősebb férfiak és a nagy autók tulajdonosai inkább támogatják a konfliktust, míg a fiatalabb vagy kisebbségi hátterű autósok gyakrabban bírálják a magas költségeket.

A történetek végső tanulsága, hogy a világ energiarendszere rendkívül összekapcsolt. Azaz a drágulás paradox módon egyszerre vált ki elégedetlenséget és fenntartja a keresletet.

Donald Trump amerikai elnök szerint az árak „mesterségesen magasak”, és a háború után csökkenni fognak. A kérdés azonban nyitott: mikor ér véget a konfliktus – és addig mennyire szokik hozzá a világ a drágább energiához.