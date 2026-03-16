Példátlan támadás érte ezt az országot az éjjel, de veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán

Példátlan intenzitású dróntámadás érte Szaúd-Arábiát az éjszaka folyamán. A rijádi védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 61 iráni kamikaze drón hatolt be az ország légterébe - írta a Portfolio.

A Times of Israel által is idézett jelentések szerint egyelőre nincsenek megbízható információk az éjfélkor kezdődő csapásmérés pontos célpontjairól, illetve az esetleges károk mértékéről. Bár Irán korábban is hajtott már végre kisebb akciókat az olajnagyhatalom ellen, a mostani volt az eddigi legkiterjedtebb offenzíva.

Teherán stratégiai célja vélhetően a világgazdaság súlyos károsítása. Ezt a közel-keleti olajipari infrastruktúra folyamatos célkeresztben tartásával igyekszik elérni.

Izraeli sajtóértesülések szerint a kritikus gazdasági infrastruktúrát érő sorozatos csapások miatt Szaúd-Arábia határozott lépéseket fontolgat. Az ország más térségbeli államokkal együtt nyíltan is bekapcsolódhat az Irán elleni fegyveres konfliktusba.