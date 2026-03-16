Fénykép egy magasan repülő repülő repülőgépről és az általa hátrahagyott, a naplemente fénye által színezett hullámtérről, amely látszólag akár egy rakéta is lehetne.
Világ

Példátlan támadás érte ezt az országot az éjjel, de veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán

Pénzcentrum
2026. március 16. 08:33

Példátlan intenzitású dróntámadás érte Szaúd-Arábiát az éjszaka folyamán. A rijádi védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 61 iráni kamikaze drón hatolt be az ország légterébe - írta a Portfolio.

A Times of Israel által is idézett jelentések szerint egyelőre nincsenek megbízható információk az éjfélkor kezdődő csapásmérés pontos célpontjairól, illetve az esetleges károk mértékéről. Bár Irán korábban is hajtott már végre kisebb akciókat az olajnagyhatalom ellen, a mostani volt az eddigi legkiterjedtebb offenzíva.

Teherán stratégiai célja vélhetően a világgazdaság súlyos károsítása. Ezt a közel-keleti olajipari infrastruktúra folyamatos célkeresztben tartásával igyekszik elérni.

Izraeli sajtóértesülések szerint a kritikus gazdasági infrastruktúrát érő sorozatos csapások miatt Szaúd-Arábia határozott lépéseket fontolgat. Az ország más térségbeli államokkal együtt nyíltan is bekapcsolódhat az Irán elleni fegyveres konfliktusba.

#világ #konfliktus #olaj #drón #világgazdaság #irán #geopolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #szaúd-arábia

Meghalt Jürgen Habermas

Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

