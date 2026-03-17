Feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a magyar hatóságok ellen, terrorcselekmény gyanúja is felmerült

Az ukrán Oscsadbank és az érintett pénzszállítók szerint jogsértő lehetett a március eleji magyar hatósági akció, ezért feljelentést tettek, írja a HVG.

Az ukrán Oscsadbank és hét pénzszállító feljelentést tett a magyar hatóságok ellen, mert álláspontjuk szerint nem tisztázott a március 5-én lefoglalt pénzszállítmány jogalapja.

A jogi képviselő hivatali visszaélés és terrorcselekmény gyanúja miatt fordult a Központi Nyomozó Főügyészséghez, míg a hét ukrán pénzszállító képviseletében jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés gyanúját is megfogalmazták. Emellett keresetlevelet nyújtottak be a Fővárosi Törvényszékhez a kiutasító határozat megsemmisítése érdekében.

A feljelentés szerint nem volt egyértelmű a jogalapja annak az időszaknak, amely a pénzszállítók március 5-i birtokbavétele és a később megjelent kormányrendelet között telt el. A beadvány úgy fogalmaz, hogy az intézkedésben részt vevő hatóságok a rájuk ruházott jogosítványokat olyan módon gyakorolhatták, amely nem felelt meg a jogszabályok által előírt eljárási kereteknek és garanciáknak.

A dokumentum kitér arra is, hogy vizsgálni kell, milyen döntéshozatali mechanizmus vezetett a TEK akciójához és a vagyon birtokbavételéhez.

A feljelentés idézi Lázár János építési és közlekedési minisztert is, aki egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy a magyar lépés nem volt független a kőolajvezeték elzárásától. A beadvány szerint ez arra utalhat, hogy a lefoglalt vagyon visszatartása egy másik állam befolyásolásának eszköze lehetett.

Az ügy előzménye, hogy Ukrajna március elején jelentette be: két pénzszállító autójukat a magyar hatóságok lefoglalták, a járműveket kísérő hét ukrán állampolgárt pedig elfogták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint a járművek Ausztriából tartottak Ukrajnába, és mintegy 40 millió dollárt, 35 millió eurót, valamint kilenc kilogramm aranyat szállítottak, miközben pénzmosás gyanúja merült fel.

Március 9-én a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésén derült ki, hogy Kocsis Máté törvényjavaslatot nyújtott be az ügy kapcsán. Ugyanezen a napon jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a nemzetbiztonsági érdekek védelmére hivatkozva intézkedéseket írt elő a szokatlan mennyiségű készpénz és aranyszállítmány ügyében.

Az Országgyűlés másnap elfogadta a szükséges jogi keretet biztosító törvényt, amelynek hatálybalépésével a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezték.

A pénzszállító járműveket azóta visszaszolgáltatták, ugyanakkor a lefoglalt vagyon továbbra is a magyar hatóságoknál maradt. A hét ukrán állampolgárt időközben kiutasították Magyarországról.

